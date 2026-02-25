Codelco y Rio Tinto sellan alianza estratégica para desarrollo de proyectos mineros en cobre y litio
Las compañías crearán un comité directivo conjunto, integrado por ejecutivos senior de ambas empresas.
Aunque tienen dos proyectos en conjunto -en litio con Maricunga y en el metal rojo con Nuevo Cobre- Codelco y la multinacional Rio Tinto quieren llevar su relación más allá y sellaron un acuerdo estratégico para ampliar sus inversiones mineras conjuntas.
En Miami, en la Conferencia Mundial de la Minería 2026, el presidente del directorio de la estatal chilena, Máximo Pacheco, y el CEO de la gigante minera, Simon Trott, firmaron un Memorándum de Entendimiento (MoU) que entre otros elementos les posibilitará explorar oportunidades conjuntas para desarrollar grandes proyectos de inversión minera en Chile.
“Nuestro modelo de negocios de asociarnos con terceros nos abre enormes oportunidades para mejorar nuestra cooperación y colaboración para así intercambiar expertise y know how técnico, tecnológico y en la gestión de proyectos. Por ser nuestra actividad tan intensiva en capital es fundamental asegurar excelencia en la gestión de nuestros proyectos de inversión”, señaló Máximo Pacheco.
“Con Río Tinto tenemos importantes proyectos en desarrollo y que aumentarán en escala a futuro tanto en cobre (Nuevo Cobre en la región de Atacama) como litio (en el Salar de Maricunga)”, añadió el directivo.
Este MoU se enmarca en la estrategia de alianzas de Codelco, orientada a asociarse con referentes internacionales para enfrentar de mejor forma los desafíos técnicos, operacionales y de capital que implica el desarrollo de proyectos estructurales. Este set de asociaciones incluye a Anglo American en Los Bronces, Teck Resources en Quebrada Blanca, Freeport McMoran en El Abra y SQM en Nova Andino Litio, entre otros pactos.
El CEO de Rio Tinto, Simon Trott, dijo que “Chile sigue siendo una jurisdicción clave para nuestra estrategia de crecimiento”.
Codelco, que invierte al año del orden de US$ 5.000 millones, carga con una pesada mochila financiera de US$ 23.400 millones a mediados de 2025.
¿Qué gana Rio Tinto con esta sociedad? El CEO de esta minera, Simon Trott, dice que además de reforzar “nuestro compromiso de largo plazo con Chile”, “al combinar nuestra experiencia en el desarrollo de proyectos con el liderazgo de Codelco, podemos fortalecer la ejecución, generar mayor valor y ampliar nuestras asociaciones existentes en cobre y litio en el país”.
A juicio del mandamás de Rio Tinto, “Chile sigue siendo una jurisdicción clave para nuestra estrategia de crecimiento y para proveer los materiales necesarios para la transición energética”.
Además, Codelco es la compañía con mayores reservas y recursos de cobre del mundo -se calcula que entre el 6% a 9% del mineral- muchas de ellas sin explorar.
Con Rio Tinto, la estatal desarrolla el Proyecto Blanco en Maricunga, esto tras haber adquirido la compañía Lithium Power International Limited en dicha cuenca en 2024 y pagar US$ 244 millones por ese activo. En la zona, Codelco planea invertir US$ 50 millones en exploración y pruebas de extracción directa de litio. Además, en Nuevo Cobre, donde Rio Tinto tiene el 57,74% y Codelco el restante 42,26%, se avizora un aumento en la escala del proyecto.
Para aterrizar el acuerdo, Codelco y Rio Tinto crearán un comité directivo conjunto, integrado por ejecutivos senior de ambas compañías, “que identificará proyectos piloto y supervisará la implementación de las iniciativas acordadas”, dijo la cuprera chilena.
