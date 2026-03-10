Las exportaciones de China se disparan en el arranque de 2026 tras un año récord
Los envíos al exterior de la segunda economía más grande del mundo crecieron un 21,8% en dólares estadounidenses en el periodo comprendido entre enero y febrero.
China comenzó el año 2026 con unas exportaciones que superaron con creces las previsiones, impulsadas por la fuerte demanda de productos electrónicos, lo que situó a la economía en camino de superar el récord del superávit comercial de 1,2 billones de dólares del año pasado y atenuó el impacto de la guerra en Irán.
Los envíos al exterior de la segunda economía más grande del mundo crecieron un 21,8% en dólares estadounidenses en el periodo comprendido entre enero y febrero, lo que supone un fuerte aumento con respecto al 6,6% registrado en diciembre y supera con creces la previsión media de un 7,1% de crecimiento según una encuesta de Reuters.
"La fortaleza de las exportaciones de circuitos integrados y tecnología era de esperar, en línea con el auge de la inversión en inteligencia artificial", dijo Xu Tianchen, economista de Economist Intelligence Unit.
"El crecimiento de las exportaciones de ropa, textiles y bolsos fue sorprendente, dado su mal rendimiento en 2025 ante los retos planteados por el sudeste asiático y el sur de Asia", añadió.
El impulso de las exportaciones de China podría acelerarse en los próximos meses, según Xu, ya que los datos de marzo probablemente mostrarán que las fábricas se apresuran a enviar sus productos a Estados Unidos para aprovechar la moratoria arancelaria de la Corte Suprema y que las empresas chinas vuelven a entrar con fuerza en sectores de bajo valor añadido, como el textil.
El superávit comercial de China durante los dos primeros meses ascendió a US$ 213.600 millones, según los datos, superando con creces los US$ 169.210 millones registrados en el mismo periodo del año pasado. Los economistas habían pronosticado un déficit comercial de US$ 179.600 millones en la encuesta.
El ministro de Comercio, Wang Wentao, insinuó el viernes que las cifras serían "mejores de lo esperado" durante una rueda de prensa al margen de la reunión parlamentaria anual de China.
"A nivel mundial, las principales economías occidentales han entrado en una fase de expansión fiscal", dijo Dan Wang, directora para China de Eurasia Group. Añadió que también existe una gran demanda de los "tres nuevos" productos de China: vehículos eléctricos, baterías de iones de litio y células solares.
Las importaciones de China aumentaron un 19,8% en enero y febrero, muy por encima del 5,7% registrado en diciembre.
