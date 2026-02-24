Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

La Moneda rechaza imputaciones del embajador de EEUU por proyecto de cable entre China y Chile: “Se fundan en una premisa que es falsa”

La versión del gobierno del Presidente Gabriel Boric es que EEUU manifestó sus preocupaciones por la iniciativa de cable submarino que data desde 2016. Las compañías asiáticas involucradas son objeto de análisis de la FCC en el país norteamericano.

Por: V. Ibarra, B. Dulanto y M. Zecchetto

Publicado: Martes 24 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

gobierno relaciones exteriores aranceles Estados Unidos Trump telecomunicaciones Cancillería
<p>El canciller Alberto Van Klaveren. Foto: Aton.</p>

El canciller Alberto Van Klaveren. Foto: Aton.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Un saldo en contra están enfrentando las personas mayores de 55 años en el mercado laboral de un Chile que envejece
2
Empresas

Mucho litio y otros minerales críticos: lo que revelan sondajes del desconocido proyecto de SQM en Namibia
3
Economía y Política

Embajador de EEUU asegura que informó a funcionarios de Gobierno de hackeo a empresas chilenas y sancionaron ante falta de respuesta
4
Empresas

El millonario bono que Latam repartió entre sus trabajadores por los buenos resultados
5
Empresas

El mercado automotriz chileno se reconfigura y marcas asiáticas alcanzan el 72% de las unidades vendidas
6
Mercados

Fondos de Patria Brasil dejan propiedad de cadena de gimnasios SmartFit con venta de acciones en bolsa
7
Internacional

EEUU dejará de recaudar mañana martes los aranceles considerados ilegales por la Corte Suprema
8
Empresas

Jetsmart se suma a la IATA y será la tercera aerolínea del país en el gremio internacional
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete