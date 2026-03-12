Las postales (y anécdotas) que dejóel cambio de mando

Uno de los momentos más comentados del cambio de mando fue cuando el Presidente saliente le entregó un papel a su sucesor, José Antonio Kast. En conversación con Chilevisión, Gabriel Boric dijo que “es una carta”. Foto: Senado

El viaje en van de los nuevos ministros, la selfie con María Corina Machado en el Congreso, la mudanza del Presidente a La Moneda y el almuerzo de los subsecretarios en la carretera son algunas de las trastiendas de la jornada.

El exPresidente Eduardo Frei, la exprimera dama Marta Larraechea y la viuda de Sebastián Piñera, la exprimera dama Cecilia Morel, estuvieron juntos durante toda la ceremonia en Valparaíso. Foto: Julio Castro

Pasadas las 13:00 horas llegó hasta La Moneda el camión con la mudanza que transportó los muebles del Presidente y la primera dama, quienes desde este miércoles residen en la sede de Gobierno. Foto: Aton

Los futuros ministros abandonaron la Oficina del Presidente Electo (OPE) en una van camino a Cerro Castillo y luego al Congreso. Los subsecretarios viajaron en un bus.

En el Congreso la diputada Pamela Jiles (PDG) saludó a la primera dama, María Pía Adriasola. Foto: Julio Castro

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, se reencontró en Valparaíso con el exvicepresidente de la Confederación y actual biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. Foto: Julio Castro

Natalia González, Susana Jiménez y Marcela Cubillos se fotografiaron con la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Foto: julio Castro

De regreso a Santiago, algunos subsecretarios aprovecharon de pasar a comer en un restaurant de comida rápida. Foto: julio Castro