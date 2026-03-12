Fernando Barros arriba a Defensa: “Estamos por el desarrollo del ministerio”

Actividades protocolares e interiorizarse del tejemaneje ministerial serán las primeras acciones de Fernando Barros en la cartera de Defensa, que tiene la relación institucional con las Fuerzas Armadas.

La autoridad dijo que “hemos tenido conversaciones a la altura de un Ministerio de Estado como el de Defensa” con la ahora exministra Adriana Delpiano. Aseguró que “lo más importante es que se trabaje y que todo el equipo tenga tranquilidad de que estamos por el desarrollo del ministerio”.

¿Cree que el traspaso de información fue suficiente? “Sin juicios de valor”, respondió Barros. “Yo estoy satisfecho por el esfuerzo que hizo la ministra y su equipo, así que estamos muy contentos y veremos lo que hay y cualquier cosa lo hablaré con ella, pero estamos en un muy buen ambiente. En el Ministerio de Defensa, se manejan otros códigos”, aseveró.

Como parte de su rol, el ministro participó la semana pasada en una conferencia contra los carteles de droga en la Américas, en Estados Unidos.