De Grange fija prioridades: revisar antecedentes del cable submarino y de “Ley Uber”

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, delineó las prioridades que marcarán su gestión.

Su llegada ocurre en medio de varios frentes abiertos para el sector: desde la controversia en torno al cable submarino con China, hasta la postergación del reglamento que implementa la denominada “Ley Uber”.

Consultado por el cable a China, aseguró: “Yo creo que siempre es valioso revisar los antecedentes disponibles, cómo está el mercado al respecto, cómo están los desarrollos tecnológicos (...) hay que revisar los antecedentes de forma multilateral y estamos disponibles para avanzar en eso”.

En materia de transporte, de Grange aseguró que su foco está orientado a “fortalecer el transporte de carga”, tanto terrestre como marítimo. En este último recalcó su relevancia ya que “dos tercios del PIB de Chile se mueve por los puertos”.

Recalcó la importancia de “seguir avanzando en la conectividad de las ciudades, mejorar el acceso al transporte urbano”.

En cuanto a la decisión de postergar la implementación de la “Ley Uber” tomada por el anterior Gobierno, el nuevo ministro planteó a DF que “hoy día mismo empezamos a revisar todos los antecedentes”.

Añadió: “Afortunadamente el reglamento de la Ley fue postergado y eso nos va a permitir hacer mejoras muy significativas en pos de mejorar el estándar de seguridad de los pasajeros y de los conductores también”.

En el ámbito de las telecomunicaciones, adelantó que buscará subirse “al tsunami digital que es la Inteligencia Artificial, el data science y minning”.