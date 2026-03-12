De Grange fija prioridades: revisar antecedentes del cable submarino y de “Ley Uber”
Aseguró que desde el mismo miércoles ya comenzaron a revisar dicha información.
Noticias destacadas
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, delineó las prioridades que marcarán su gestión.
Su llegada ocurre en medio de varios frentes abiertos para el sector: desde la controversia en torno al cable submarino con China, hasta la postergación del reglamento que implementa la denominada “Ley Uber”.
Consultado por el cable a China, aseguró: “Yo creo que siempre es valioso revisar los antecedentes disponibles, cómo está el mercado al respecto, cómo están los desarrollos tecnológicos (...) hay que revisar los antecedentes de forma multilateral y estamos disponibles para avanzar en eso”.
En materia de transporte, de Grange aseguró que su foco está orientado a “fortalecer el transporte de carga”, tanto terrestre como marítimo. En este último recalcó su relevancia ya que “dos tercios del PIB de Chile se mueve por los puertos”.
Recalcó la importancia de “seguir avanzando en la conectividad de las ciudades, mejorar el acceso al transporte urbano”.
En cuanto a la decisión de postergar la implementación de la “Ley Uber” tomada por el anterior Gobierno, el nuevo ministro planteó a DF que “hoy día mismo empezamos a revisar todos los antecedentes”.
Añadió: “Afortunadamente el reglamento de la Ley fue postergado y eso nos va a permitir hacer mejoras muy significativas en pos de mejorar el estándar de seguridad de los pasajeros y de los conductores también”.
En el ámbito de las telecomunicaciones, adelantó que buscará subirse “al tsunami digital que es la Inteligencia Artificial, el data science y minning”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ximena Lincolao, nueva ministra de Ciencia: “Ser parte del ecosistema de startups de EEUU moldeó mi forma de pensar sobre la innovación”
En LinkedIn, la secretaria de Estado anunció su salida de BuildWithin, la compañía que fundó. En el post, agradeció la confianza del Presidente José Antonio Kast para sumarla a su gabinete y destacó la visión del mandatario respecto del rol de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Arrau tras asumir en el MOP: “Tenemos un plan desarrollado día a día, incluso hora a hora, con un equipo que ya se encuentra trabajando"
El nuevo titular de Obras Públicas sostuvo que van “estar mucho en terreno" para fortalecer la institución de la cartera y simplificar y agilizar la burocracia,
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete