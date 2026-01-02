Los 5 temas clave que marcarán el rumbo de los mercados en 2026

En 2026, los mercados seguirán girando, en gran medida, en torno a Donald Trump. En la Casa Blanca se concentran hoy las principales fuentes de incertidumbre -y de impulso- para el crecimiento, la inflación, el comercio y las valorizaciones de las gigantes de la IA. Aranceles, política fiscal, la independencia de la Reserva Federal y el calendario electoral convierten a EEUU en el principal punto de referencia para los inversionistas, en un año que comienza con expectativas optimistas de crecimiento y retorno en los principales índices.

1. Más, menos o nuevos aranceles

El fallo debería ser inminente. La Corte Suprema de Estados Unidos tiene en sus manos el futuro de la política arancelaria de la Casa Blanca. Los jueces deben pronunciarse sobre si Donald Trump, como Presidente, puede usar la Ley de Poderes Económicos por Emergencia Internacional (IEEPA, su sigla en inglés) para imponer aranceles sin autorización del Congreso.

Trump invocó la IEEPA para aplicar las denominadas “tarifas recíprocas”, que los demandantes -empresas y una docena de estados- califican como un alza de impuestos a los consumidores y que, por lo mismo, debió haber sido aprobada por el Congreso.

Si la Corte falla a favor de la Casa Blanca, mantendrá abierta la puerta a una elevada incertidumbre arancelaria, ya que el alza o la baja de tarifas dependería de la decisión exclusiva del Ejecutivo. Es un escenario que eleva el riesgo para las empresas que exportan hacia EEUU y refuerza la percepción de que la política comercial seguirá siendo un instrumento discrecional y difícil de anticipar.

Sin embargo, por la inclinación mostrada por los jueces durante los argumentos orales, todo apunta a que la Corte podría fallar en contra del uso de la IEEPA para alzas generalizadas de aranceles. La Casa Blanca ha advertido que un fallo de ese tipo implicaría un “golpe a la seguridad nacional”, en referencia a la pérdida de ingresos fiscales. El Tesoro ha recaudado más de US$ 300 mil millones por las tarifas impuestas desde abril pasado.

También ha advertido que ordenar eventuales reembolsos a las empresas que pagaron los aranceles “causaría un caos administrativo”.

Más allá del fallo, existe un amplio consenso en el mercado de que una decisión adversa no implicaría el desmantelamiento de la política arancelaria. La expectativa es que la Casa Blanca recurra rápidamente a otras vías legales para restablecer buena parte de los gravámenes. En el corto plazo, podría usar facultades de aplicación expedita -como aquellas que permiten imponer aranceles temporales por desequilibrios externos- mientras inicia nuevas investigaciones comerciales por razones de seguridad nacional o prácticas comerciales desleales. Estas últimas requieren más tiempo, pero tienden a derivar en medidas más duraderas y jurídicamente robustas.

Debido al atractivo fiscal de los aranceles, Blake Harden y Evan Giesemann, analistas políticos de EY en Washington, anticipan que el Congreso también podría verse presionado a intervenir con legislación para ampliar el poder del Ejecutivo. No obstante, con las elecciones legislativas en el horizonte, ven poco espacio político para autorizar tarifas generalizadas.

Para los mercados, el retiro, la mantención o la reformulación de los aranceles tiene efectos en múltiples frentes. Un regreso de las tarifas a niveles previos al “Día de la Liberación” reduciría las expectativas de presiones inflacionarias, fortaleciendo el argumento a favor de recortes adicionales de tasas de interés. Al mismo tiempo, han sido los ingresos generados por los aranceles los que han calmado los temores sobre el deterioro de las cuentas fiscales de EEUU, ayudando a contener el alza de las tasas de los bonos del Tesoro.

2. ¿Quién tiene la razón sobre la inflación?

Ligada al tema arancelario, la evolución de la inflación, principalmente en EEUU será otro tema que ocupe a los mercados, al menos durante la primera parte del año. En la rueda de prensa tras la decisión de tasas de diciembre, el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que, de no ser por los aranceles, la inflación estaría no en el 2,7% actual, sino ya en el rango meta de 2%. Según la Fed, el traspaso de los aranceles a los consumidores aún no ha terminado y “la inflación de bienes” alcanzará un peak en el primer trimestre.

El argumento es que la inflación por el alza de tarifas genera un impacto puntual, por lo que una vez pasado el efecto, la inflación debería ubicarse en la meta, permitiendo llevar la tasa (hoy en 3,75%) a 3% hacia fin de año. Los precios de instrumentos de futuros muestran que el mercado está alineado con la Fed, y espera entre 50 y 75 puntos base de bajas de tasas en 2026, quizás después de una pausa en enero.

La complacencia respecto a la inflación podría ser una de las mayores sorpresas. Ginger Chambless, jefa de Información de mercado de Goldman Sachs, anticipa que podríamos ver solo una baja de 25 puntos base en todo el año. “A medida que se va asentando el polvo de los aranceles, es probable que la inflación se mantenga elevada debido a la escasa holgura del mercado laboral y a la moderación del crecimiento salarial”, advierte.

También hay que agregar el estímulo fiscal en EEUU. “Los trabajadores estadounidenses recibirán devoluciones muy grandes en el primer trimestre por los cambios que se aprobaron en julio (One Big Beautiful Bill). Veremos entre US$ 100.000 millones y US$ 150.000 millones en devoluciones de impuestos”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista reciente con NBC. Podrían sumarse otros beneficios por unos US$ 2.000 por contribuyente, prometidos por Trump como “distribución de las ganancias por los aranceles”.

El mercado debería -además- tener en cuenta que el escenario delineado por la Fed depende, como señaló Powell, “de que no haya más sorpresas arancelarias”. Sin embargo, ya en agenda está el aumento de los aranceles de 25% a 30% a los muebles tapizados y productos de madera como gabinetes de cocina, anuncios tarifarios para el cobre refinado, decisiones pendientes en semiconductores y otros materiales críticos, un alza de aranceles a otras partes de automóviles y grúas portuarias.

Además, en noviembre vence la tregua con China, que de no extenderse o reemplazarse por un acuerdo comercial llevaría los aranceles del 47,5% promedio actual a 145% nuevamente.

3. Una nueva era en la Reserva Federal

En este ambiente de riesgo inflacionario, hay tres decisiones clave que marcarán el futuro de la Reserva Federal. La primera decisión también está en manos de la Corte Suprema. El 21 de enero, el Tribunal escuchará los alegatos en el caso de la gobernadora Lisa Cook. La administración de Trump demanda la salida de Cook, acusándola de cometer fraude hipotecario. La orden ejecutiva de su salida se dio antes del inicio de una investigación de parte del Departamento de Justicia. La defensa de Cook insiste que no hubo una acción fraudulenta, sino un “error clerical” en los trámites de las hipotecas, y que la Casa Blanca no puede sacar a un gobernador de la Fed sin un acto criminal o falta a sus funciones durante su cargo.

Si la Corte falla a favor de la Casa Blanca, Trump podrá poner a otro economista partisano en el gobierno de la Fed, sumándose a Stephen Miran. A ellos se sumaría quien ocupe el cargo de nuevo presidente, a partir de mayo.

Es la segunda decisión clave para la Fed. El mercado da un 70% de probabilidad de que sea Kevin Hassett quien reemplace a Powell. Hassett dirige el Consejo Económico de la Casa Blanca y, aunque ha dicho que la política monetaria debe ser independiente, también ha dejado en claro que Trump escogerá en reemplazo de Powell “alguien que ayude a los estadounidenses a tener casas y autos más baratos”, en referencia a menores tasas de interés para el consumo y las hipotecas.

Hay un consenso en torno a que la Fed adoptará un sesgo más expansivo en 2026. En parte por la esperada moderación de la inflación, y también porque ya ha señalado una disposición a seguir dando soporte a la liquidez en el mercado a través de la compra de bonos. Este es un plan que también estará en la mira de los mercados. Las compras por

US$ 40.000 millones mensuales en letras del Tesoro de corto plazo no tienen fecha de término por ahora.

Pero una Fed bajo la presidencia de Hassett, con Miran y potencialmente un tercer gobernador también alineado con la Casa Blanca podrían empujar al emisor estadounidense a un sesgo más expansivo de lo que está incorporando el mercado, o -al menos- agravar la división al interior del Comité de Política Monetaria (FOMC).

Así, Powell promete concentrar la atención de los mercados a medida que se acerque el fin de su mandato, en mayo. La pregunta es si seguirá la tradición de los presidentes salientes de abandonar completamente la institución -abriendo otro cupo para la Casa Blanca- o si, ante el riesgo de un mayor deterioro de la independencia del banco central, optará por permanecer como gobernador hasta enero de 2028.

4 IA: de la promesa a la productividad y megas IPO

A pesar del intenso debate en torno a una burbuja de la IA, las principales empresas relacionadas con ella siguen liderando las preferencias de muchas carteras de bancos de inversión para 2026. En su recomendación a clientes, Blackrock confirma su favoritismo por “los grandes nombres en la IA”. Su ETF recomendado ishares A.I. Innovation and Tech Active tiene a Nvidia, Broadcom, Microsoft, Alphabet and Meta como sus principales acciones, concentrando un 32% del portafolio.

Bank of America y Jefferies también creen que las acciones de IA “sigue siendo el lugar donde hay que estar” en 2026, con foco en las empresas de semiconductores. Otras recomendaciones apuntan más bien a empresas constructoras y administradoras de centros de datos, o de firmas de energía que proveen un suministro directo.

Pero estas recomendaciones, así como las buenas perspectivas de crecimiento de la economía de EEUU y de las utilidades de las empresas, se basan en la idea de que la IA comenzará a generar aumentos visibles de productividad.

El riesgo es evidente. Si esas ganancias de productividad se retrasan o se ponen en duda, el mercado podría enfrentar un período de mayor incertidumbre o -más que un colapso abrupto- un desinfle gradual del rally de acciones tecnológicas, a medida que se ajustan las expectativas y las valoraciones.

Y si bien se proyecta que el acelerado ritmo de las inversiones en centros de datos y demás infraestructura para la IA se mantenga en 2026, también se espera que este año este marcado por la adopción de esta tecnología en más área y en millonarias salidas a bolsa. “El optimismo del mercado, tasas de interés a la baja y el entusiasmo en torno a la IA han vuelto a empujar a empresas privadas -muchas de ellas unicornios- a preparar su debut bursátil”, afirman en Renaissance Capital, que aseguran hay más de 240 empresas candidatas para una IPO.

Entre ellas destacan verdaderos gigantes de la IA como OpenAI y Anthropic. OpenAI, creadora de ChatGPT, podría alcanzar una valoración de entre US$ 830 mil millones y US$ 1 billón. Aunque un triple de lo que se estima podría alcanzar Anthropic, todavía OpenAI quedaría por debajo de Space X.

La firma de Elon Musk no es necesariamente de AI, pero la apertura a bolsa de su empresa espacial ofrece la oportunidad para que los inversionistas accedan al capital tecnológico que está construyendo en conjunto con Tesla y xAI. Se proyecta que la IPO podría valorar la empresa entre US$ 1 billón y US$ 1,5 billones. Es más, algunos analistas creen que sería un paso lógico previo para unir todas sus empresas: Tesla, Starlink, xAI y SpaceX en un solo conglomerado.

Es más, la IPO de SpaceX podría hacer para las startups vinculadas a la investigación y viajes espaciales lo mismo que OpenAI hizo por las firmas de IA con el lanzamiento de ChatGPT: entusiasmar al mercado y atraer capital.

5. Elecciones y patriotismo

El mercado enfrentará en 2026 un escenario de mayor riesgo político en EEUU. Las elecciones legislativas del 3 de noviembre impulsarán a la Casa Blanca a hacer lo posible por convencer a los estadounidenses de que la “crisis del costo de vida” ha pasado bajo su mandato. Esto se traducirá en más transferencias a los consumidores, ya sea a través de beneficios tributarios o cheques como los anunciados para los militares. También implicará más presión y más medidas desde el Tesoro para bajar las tasas hipotecarias, que aún no traducen los recortes de tipos de la Fed. Continuar con las negociaciones con las empresas farmacéuticas, para la reducción del precio de los medicamentos de mayor consumo, bajo la amenaza de imposición de aranceles.

La campaña electoral coincidirá con las celebraciones por los 250 años de la Independencia de EEUU. La administración de Trump ha lanzado la campaña “America 250”, con eventos culturales, políticos y deportivos alrededor del país. ¿Cuáles son los valores de EEUU? ¿Y quién es estadounidense? Son algunas de las discusiones que dominarán la esfera pública, y que podrían aumentar la polarización política. No sin olvidar, que hay fallos pendientes de la Corte Suprema que podrían dar o quitar poder a Trump, como restringiendo su capacidad de retirar la ciudadanía a los hijos de padres extranjeros o impidiéndole desplegar la Guardia Nacional a los estados gobernados por demócratas.

Es de esperar que la Casa Blanca quiera avanzar lo más posible en su agenda económica y desregulatoria antes de las elecciones. Las encuestas y los mercados de apuestan proyectan un triunfo de los demócratas para controlar la Cámara de Representantes. Pero en el Senado, con 35 de los 100 asientos en juego, los republicanos tienen más probabilidad de mantener una estrecha mayoría.

Un Congreso dividido derivaría en un período de mayor parálisis legislativa. En la Cámara, los demócratas tendrían capacidad para bloquear o condicionar iniciativas de Trump, abrir investigaciones y usar el control de comités como herramienta de presión política. El mayor “ruido político” sería compensado por un menor riesgo de cambios regulatorios imprevistos.

OTRAS PREGUNTAS

¿Cuál será el siguiente paso de China?

En 2026, el foco del mercado estará menos en cuánto le afectan a China los aranceles de EEUU y más en cómo seguirá ganando participación en otros mercados, tal como lo hizo en 2025. Los exportadores chinos han mostrado una notable capacidad de adaptación, redirigiendo flujos hacia Europa, Asia, América Latina y otras economías emergentes. Analistas de Oxford Economics proyectan además que China pondrá énfasis en ganar participación de mercado en sectores dominados hasta ahora por firmas de países desarrollados, Taiwán y Corea del Sur como semiconductores, hardware tecnológico, robótica industrial y maquinaria avanzada, almacenamiento de energía, equipamiento solar y eólico, transporte pesado, aeroespacial y equipamiento médico.

El Partido Comunista publicará en marzo el 15° “Plan Quinquenal” de desarrollo, que se espera contenga un gran énfasis en el desarrollo de la IA y el avance en estas exportaciones de alta tecnología.

Hay dudas sobre la capacidad de China de mantener un ritmo de crecimiento de 5% anual, especialmente dada la persistencia en la debilidad del consumo. Para el resto del mundo, los siguientes pasos de China pueden llevar a menores presiones inflacionarias (por la exportación de la deflación interna) y al mismo tiempo presión por implementar barreras comerciales, siguiendo los pasos de EEUU.

¿Adoptó Europa la estrategia adecuada?

Si los participantes de Polymarket tienen razón (acertaron en los resultados electorales en Chile), 2026 terminará sin un acuerdo de paz efectivo en Ucrania. De ahí que las conversaciones entre Rusia, Ucrania y la UE tendrán pocas ramificaciones en los mercados, más allá de algunos movimientos en las acciones de defensa. Una solución del conflicto sí es un factor que podría elevar las proyecciones de crecimiento para los países europeos. Pero el impacto de esta guerra es más política, y por ende sus ramificaciones económicas algo más de largo plazo para el gusto de los mercados.

Por ejemplo, la UE acordó financiar por dos años más a Ucrania con la emisión conjunta de deuda por 90 mil millones de euros.

“La solución elegida es la mejor opción en términos de reparto de la carga”, afirmó Carsten Brzeski, economista jefe del banco ING, en referencia a la decisión de no utilizar los activos rusos congelados por las sanciones.

En general, los mercados dieron la bienvenida al nuevo pan de emisión de deuda europea. Pero en el análisis no se toma en cuenta cómo esta decisión pone mayor presión al ya debilitado gobierno del alemán Friedrich Merz. Alternative für Deutschland (AfD), partido de derecha conservadora, calificados extremistas por el status quo europeo, y críticos de la emisión conjunta de deuda europea, lidera las preferencias de voto. El que el Gobierno de Merz se comprometa a la emisión de deuda para apoyar a Ucrania no sienta bien con los electores alemanes, que enfrentan una economía si no en recesión, con crecimiento nulo.

Algo similar es el escenario para el francés Emmanuel Macron, que podría ver renovadas presiones para que convoque a elecciones, ya sea legislativas o directamente generales. El punto de quiebre serán las negociaciones para el Presupuesto 2026. Al igual que en Alemania, la derecha lidera las encuestas en Francia. Agrupación Nacional (RN en francés), el partido de Marie Le Pen, tiene el 35% de las preferencias de voto.

¿Puede el fútbol renovar una alianza comercial?

Las negociaciones por el nuevo Tratado de Libre Comercio entre EEUU, Canadá y México coincidirán con la Copa Mundial de Fútbol, a realizarse en los tres países. La presentación de los grupos del Mundial ya sirvió para reunir a los tres presidentes en las primeras conversaciones sobre las negociaciones comerciales desde que se anunció la revisión del Tratado. EEUU ha amenazado por abandonarlo y reemplazarlo por acuerdos bilaterales con cada uno de sus vecinos. Pero el posible impacto en el precio de autos, electrodomésticos y otros productos, en un año electoral, podrían frenar los planes más agresivos de Trump.