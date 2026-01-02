El ingeniero que hizo 65 denuncias ante la SEC de EEUU y puede afectar a NovaAndino Litio
La autoridad norteamericana mantiene vigente una investigación sobre SQM por la Ley FCPA.
Noticias destacadas
El ingeniero Álvaro Pérez, representante de un organismo denominado Unaco-Chile, y que se dedica a defender a ciudadanos frente a entidades financieras, ingresó una denuncia a la Contraloría el pasado 29 de diciembre, acusando que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, mantiene vigente una investigación contra SQM por hechos adscritos a la ley anticorrupción (Ley FCPA), por lo que la creación de NovaAndino Litio SpA debería frenarse.
“El estado no resuelto de los procedimientos iniciados por la USA Securities and Exchange Commission (SEC) en relación con SQM genera una exposición jurídica y geopolítica relevante para el Estado de Chile, particularmente en el contexto de la gobernanza estratégica del litio, mineral no metálico crítico para la transición energética global”, indica el informe ingresado por el profesional, que lleva años investigando y denunciando en EEUU las irregularidades que ha cometido, según su versión, SQM.
Un documento de la misma SEC revela que Pérez ha ingresado 65 denuncias contra la empresa. Y, según su versión, estas presentaciones son la razón por la cual el regulador estadounidense mantiene vigente una investigación sobre la minera chilena por contravenir Ley FCPA.
Según explicó SQM en sus estados financieros, en noviembre de 2023, la sociedad recibió una citación de la SEC solicitando información y documentos relacionados con las operaciones mineras de SQM, su programa de cumplimiento, transacciones con terceros y denuncias de violaciones a la Ley FCPA, de existir, y otras leyes anticorrupción.
Ese proceso se paralizó, pero “durante el tercer trimestre de 2025 la SEC ha reanudado la investigación tras el término de la pausa ordenada por el Gobierno de EEUU”, reportó SQM en sus resultados a septiembre de 2025.
“Todos estos antecedentes contradicen la hipótesis de que la situación ante la SEC constituya un riesgo cerrado, inactivo o meramente hipotético”, dice la presentación de Álvaro Pérez.
“Autorizar la plena ejecución del acuerdo en este contexto expone al Estado de Chile a riesgos de nulidad administrativa, riesgos de responsabilidad patrimonial y reputacional, riesgos de incumplimientos de estándares internacionales de cumplimiento”, señala la denuncia que fue acogida y está a la espera de dictamen por parte de la Contraloría.
Según explicó Pérez a Diario Financiero, sus reclamos ante la SEC buscan que, en calidad de “denunciante anónimo”, si el regulador financiero de EEUU procede con una multa a SQM, quien dio la voz de alerta a la entidad percibe un porcentaje de la sanción, que suele ser millonaria.
