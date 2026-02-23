Quiñenco anuncia venta de otro 5% de acciones de francesa Nexans: lo destinará a inversiones estratégicas

La participación accionaria del grupo Luksic en la minera gala se reduciría de un 9,2% a un 4,1%.

La matriz industrial del grupo Luksic, Quñenco, anunció su intención de vender 2,2 millones de acciones de la compañía francesa Nexans, equivalentes a un 5,0% de su capital accionario, a través de un "accelerated bookbuilding offering" efectuado mediante una colocación a inversionistas institucionales.

"Se informó que la construcción del libro de la Oferta comenzará de inmediato y los resultados de dicha colocación se anunciarán después del cierre de ese proceso, lo cual se prevé ocurrirá a más tardar el día 24 de febrero en curso y que la liquidación de las acciones tenga lugar el 26 de ese mes", detalló la empresa en un hecho esencial.

En caso de resultar exitosa la oferta, la participación accionaria de Quiñenco, a través de la señalada filial en Nexans, se reduciría de un 9,2% a un 4,1% y los recursos liberados serían destinados a nuevas inversiones estratégicas y otros fines corporativos, dijo la empresa.

El banco JP Morgan Securities plc actúa como coordinador global y agente colocador de la propuesta de enajenación.

Por su parte, se entregó en favor del referido banco un “lock-up perioď’ u obligación de no vender, por un plazo de 60 días, las acciones de Nexans no comprendidas en la oferta, sujeto a ciertas excepciones habituales.

Desde el año 2023 que el grupo Luksic inició un proceso de enajenación de acciones en Nexans, realizando tres operaciones por las que recaudó US$ 911 millones.