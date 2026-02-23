Quiñenco anuncia venta de otro 5% de acciones de francesa Nexans: lo destinará a inversiones estratégicas
La participación accionaria del grupo Luksic en la minera gala se reduciría de un 9,2% a un 4,1%.
Noticias destacadas
La matriz industrial del grupo Luksic, Quñenco, anunció su intención de vender 2,2 millones de acciones de la compañía francesa Nexans, equivalentes a un 5,0% de su capital accionario, a través de un "accelerated bookbuilding offering" efectuado mediante una colocación a inversionistas institucionales.
"Se informó que la construcción del libro de la Oferta comenzará de inmediato y los resultados de dicha colocación se anunciarán después del cierre de ese proceso, lo cual se prevé ocurrirá a más tardar el día 24 de febrero en curso y que la liquidación de las acciones tenga lugar el 26 de ese mes", detalló la empresa en un hecho esencial.
En caso de resultar exitosa la oferta, la participación accionaria de Quiñenco, a través de la señalada filial en Nexans, se reduciría de un 9,2% a un 4,1% y los recursos liberados serían destinados a nuevas inversiones estratégicas y otros fines corporativos, dijo la empresa.
El banco JP Morgan Securities plc actúa como coordinador global y agente colocador de la propuesta de enajenación.
Por su parte, se entregó en favor del referido banco un “lock-up perioď’ u obligación de no vender, por un plazo de 60 días, las acciones de Nexans no comprendidas en la oferta, sujeto a ciertas excepciones habituales.
Desde el año 2023 que el grupo Luksic inició un proceso de enajenación de acciones en Nexans, realizando tres operaciones por las que recaudó US$ 911 millones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Plan de agilización de proyectos del nuevo gobierno enfrenta un nuevo marco tras resolución de la Contraloría
Rodrigo Andreucci, abogado inmobiliario, afirma: “Es una mazazo para el nuevo gobierno la resolución de la Contraloría (…). No fue prudente dictar ahora esta resolución, cuando necesitamos racionalizar tantas normas”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete