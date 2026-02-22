Mucho litio y otros minerales críticos: lo que revelan sondajes del desconocido proyecto de SQM en Namibia

A paso firme avanza el proyecto Lithium Ridge en Namibia. Este yacimiento es propiedad de la africana Andrada Mining, con la cual la filial internacional de SQM -SQM Australia Pty- tiene un acuerdo para adquirir el 30% de esa iniciativa, dependiendo de qué encuentren en las prospecciones.

Y estas han sido promisorias. “La perforación confirma la mineralización de litio de alta ley desde la superficie hasta la profundidad de perforación, junto con una mineralización significativa de estaño y tantalio, lo que refuerza el potencial de Lithium Ridge para convertirse en un activo polimetálico a gran escala y de larga vida útil”, explicó la minera africana en su reporte bursátil. Según Andrada Mining, el recurso encontrado es “excepcional”.

Lithium Ridge es uno de los más de 600 prospectos que analiza SQM Australia Pty alrededor del mundo, confirman conocedores de la industria. Y es que el litio de espodumeno del continente africano presenta leyes más altas y costos de operación más bajos.