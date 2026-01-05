Sector minero inaugura 2026 con huelga sindical en Mantoverde y nuevo precio récord del cobre

Con un metal rojo al alza y tras bonos de término de conflicto por sobre los $ 20 millones, “naturalmente se abren expectativas en sindicatos” para este 2026, dice Álvaro Merino.

Inició la primera semana oficial del año 2026 y, con ella, el sector minero sigue de cerca una serie de noticias que, sin duda, seguirán marcando el periodo.

En línea con su senda alcista de las últimas semanas de 2025, el cobre volvió a anotar un récord histórico este lunes, impulsado por detenciones en faenas clave, previsiones de déficit de suministro y las bajas existencias en los almacenes autorizados de la Bolsa de Metales de Londres.

Así, el metal rojo de referencia en la Bolsa de Metales de Londres escaló 4,6%, hasta los US$ 13.042 la tonelada, luego de tocar un máximo de US$ 13.045 o US$ 5,9 la libra, superando los US$ 12.960 la tonelada del récord previo.

Entre las razones detrás del impulso, destacan los temores de escasez. “Prevemos para 2026 un crecimiento de la demanda de cobre de alrededor del 3% frente a un crecimiento de la oferta refinada de menos del 1%, lo que se traduce en un déficit de 300.000-400.000 toneladas que se eleva a unas 500.000 toneladas en 2027”, señalaron analistas de UBS según consignó Bloomberg.

US$ 5,9 la libra es el precio del cobre en Londres.

Asimismo, el valor del metal incrementó ante la caída de las existencias en la LME, que han bajado un 55% desde agosto, en medio de los temores por los aranceles de EEUU, que aún son objeto de revisión por parte de la Casa Blanca.

Cabe recordar que el commodity cerró 2025 en máximos nunca antes vistos, registrando su mejor rendimiento anual desde 2009, con un alza superior al 43%, convirtiéndose en el metal industrial con mejor rendimiento de la bolsa.

Huelga en Mantoverde

Otro factor que aumenta el temor de escasez, dijeron analistas, es la huelga legal iniciada el pasado viernes en la mina chilena de cobre Mantoverde, propiedad de la gigante canadiense Capstone Copper.

Tras agotar todas las instancias legales -incluída la mediación ante la Dirección del Trabajo (DT)-, el Sindicato N°2 de la faena, que agrupa a la mitad de los trabajadores -643- activó la paralización.

Según confirmaron fuentes conocedoras del proceso a Diario Financiero, este lunes se llevaría a cabo la primera reunión oficial entre las partes para retomar las negociaciones ante la DT.

Consultados por separado, desde ambas veredas expresaron que “la disposición al diálogo continúa”. Al cierre de esta edición, aún no habían novedades respecto al diálogo.

Capstone informó que, durante la huelga, la operación bajaría a un nivel de hasta el 30% de la producción normal. Mantoverde tiene una producción anual de 100 mil toneladas de cobre.

Ante las últimas negociaciones del sector, con bonos de término de conflicto por sobre los $ 20 millones por trabajador, Álvaro Merino, director ejecutivo de Núcleo Minero, dice que las cifras “asombran” y que “naturalmente abren altas expectativas en sindicatos de otras compañías mineras, porque son un referente para sus futuros proceso de negociación”. Sobre si prevé mayores huelgas para 2026 ante el precio del cobre, marca que “tenemos una fuerza laboral madura, de modo tal que, ojalá en estos procedimientos primen el diálogo, los buenos oficios y los acuerdos realistas”.