Corfo adjudicó proyectos tecnológicos de litio y tierras raras por casi US$ 6 millones

Corfo adjudicó dos proyectos de investigación y desarrollo que serán ejecutados por el Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la Minería (CNP), orientados a extracción directa de litio y recuperación sustentable de tierras raras.

La primera iniciativa corresponde al diseño de una plataforma para el pilotaje de tecnologías de Extracción Directa de Litio (EDL), que será ejecutada por el CNP, colaborando con la UC y el Advanced Mining Technology Center de la U. de Chile. En el proyecto participará Enami y la Cchen. Considera un financiamiento Corfo de hasta US$ 1,9 millones.

El segundo proyecto aborda el pilotaje y desarrollo de tecnologías para la recuperación sustentable de elementos de tierras raras desde fuentes secundarias, incluyendo relaves y minerales de la franja ferrífera del norte de Chile. Este proyecto será ejecutado por el CNP, con la participación de Enami y Compañía Minera del Pacífico, y de la UC y la U. de Chile como entidades colaboradoras. Considera un financiamiento Corfo de hasta US$ 3,9 millones.