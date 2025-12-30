Presidencia de Pacheco en NovaAndino abre flanco político y sube presión de la derecha para que Kast la revise

Las 48 horas posteriores a la primera reunión de directorio de NovaAndino han estado marcadas por cuestionamientos desde el mundo político -especialmente del cercano al Presidente electo José Antonio Kast- al nombramiento de Máximo Pacheco como presidente de la sociedad conjunta entre Codelco y SQM para explotar litio en el Salar de Atacama.

De hecho, en los últimos dos días el mismo líder de la cuprera estatal ha tenido que salir en tres oportunidades -tras preguntas de la prensa- a defender su cargo e incluso a revelar que renunció a su dieta como mandamás de la mesa de la alianza mientras lidere Codelco. Su mandato en la Corporación finaliza en mayo de 2026, mientras que el cargo en la SpA público-privada tiene una duración de dos años, hasta fines de 2027.

“Aquí hay una institucionalidad. Yo no llegué a este cargo porque me gustó estar en esa posición; yo llegué porque el directorio de Codelco por unanimidad seleccionó a tres personas para que fueran al directorio de NovaAndino y, luego, el directorio de NovaAndino, con seis directores, de manera unánime, votó para que yo fuera el presidente y Ricardo Ramos, gerente general de SQM, el vicepresidente. Así funciona la institucionalidad. Estos no son caprichos ni presiones”, defendió en T13 Radio.

El punto ya lo había abordado el mismo lunes, tras la sesión de instalación de la sociedad, cuando recalcó que los estatutos fijan mandatos de dos años, lo que “refleja una institucionalidad robusta y clara”.

En conversación con CNN, Pacheco insistió en la relevancia de la institucionalidad, en que a la cuprera la conduce un directorio de nueve miembros independientes y en que tanto él como Ramos lideraron la negociación del acuerdo Codelco-SQM.

Sobre las críticas que ya en la tarde del lunes apuntaban a “un doble sueldo”, el ingeniero comercial refutó: “Son completamente infundadas, de aquellos que no saben que yo renuncié a la dieta de NovaAndino mientras sea presidente de Codelco. No veré ni un peso incrementado mis beneficios por esta designación”.

“No corresponde”

Sin embargo, la defensa de Pacheco no ha calado en el mundo parlamentario. El presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Sulantay (UDI), contó a DF que el tema será abordado “de todas maneras” en las sesiones de enero, donde también se plantearán los “otros flancos abiertos” de la asociación.

“El cargo de presidente de NovaAndino debió o debe estar supeditado al cargo de presidencia de Codelco y sus ciclos. Máximo Pacheco termina en mayo en Codelco y también en mayo debe nombrarse otro presidente del directorio de NovaAndino”, opinó.

A su juicio, “no se ve bien que quien haya liderado una negociación tan importante, después se quede con el cargo. Se ve mal, no es aceptable. Las formas importan mucho y al ser una nueva sociedad, controlada por el Estado a través de Codelco, esto debe estar supeditado a la presidencia de Codelco. No corresponde que se quede”.

Visión similar tiene el presidente de la Comisión de Minería del Senado, Rafael Prohens (RN), quien dijo a este medio que “él está en ese cargo porque entra como presidente del directorio de Codelco, no como Máximo Pacheco. Cuando termine su período en mayo, debe entrar el nuevo presidente de Codelco”.

Ante los estatutos de NovaAndino y el que los cargos tengan una duración de dos años, opinó que “si él quiere estar ahí, tiene que renunciar al directorio de Codelco hoy día. No puede haber una dualidad, porque él va a estar defendiendo los intereses de una nueva empresa donde es parte Codelco y, por otro lado, siendo presidente de Codelco. No tengo nada contra él, pero eso es poco transparente”.

Por su parte, la diputada Yovana Ahumada (PSC), miembro de la Comisión de Minería e integrante de la Comisión Especial Investigadora que revisó el pacto con SQM, reveló que prepara un oficio para revisar “si hay algún amarre en particular para él en este nuevo cargo”. “Por supuesto que levanta suspicacias que siga representando a una empresa del Estado cuando se vienen cambios y no creo que se vaya a quedar”, comentó.

“El agua no está tranquila con este acuerdo, aún quedan temas pendientes, como la auditoría de Contraloría, y no es que sea algo personal contra él, sino que creo que no es sano que él se haga cargo de la nueva empresa, a la luz de todo lo que ha generado este acuerdo”.

El también miembro de dicha comisión, el diputado Benjamín Moreno del Partido Republicano, dijo tajante: “El señor Pacheco está en Codelco por una designación que tiene más de política que de técnica, y querer perpetuarse en cargos de esta manera me parece incorrecto”.

El factor Quiroz

Se suma otra arista. En los círculos cercanos del Presidente electo, cuenta un militante de su partido, aún está muy fresco el round de mayo entre Pacheco y Jorge Quiroz, principal asesor económico de José Antonio Kast. El líder de Codelco lo acusó de haber hecho “cálculos de servilleta” en un informe que cuestionaba el pacto y su conveniencia para Chile.

Lo anterior, sumado a que el cargo en la cuprera es nombrado por el mandatario, configura un escenario en el que se da por hecho que Pacheco saldrá en los próximos meses. Aún así, Pacheco aseguró que ha tenido “contacto regular” con el equipo de Kast y que el tema con Quiroz “en su momento fue controvertido, pero totalmente superado. Hoy tenemos la mayor empresa de cobre y litio del mundo y la vamos a cuidar entre todos”, expresó.