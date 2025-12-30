Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Presidencia de Pacheco en NovaAndino abre flanco político y sube presión de la derecha para que Kast la revise

“No corresponde”, “se ve mal”, “levanta suspicacias”, opinaron parlamentarios respecto al nombramiento de Pacheco, cuyo mandato en Codelco termina en mayo.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Miércoles 31 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Minería Kast Patricia Marchetti
<p>Presidencia de Pacheco en NovaAndino abre flanco político y sube presión de la derecha para que Kast la revise</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Nuevo debate genera idea del Ejecutivo de eliminar criterio Dorothy para renovar contratas en sector público
2
Economía y Política

Los nombres que suenan para tomar la cartera de Trabajo en el Gobierno que debutará el 11 de marzo
3
Empresas

Paula Urenda dejará la gerencia general de la CChC tras casi siete años al mando
4
Regiones

Corte de Apelaciones rechaza recurso de protección de vecinos de Concepción para frenar cobros del TAG en el Puente Industrial
5
Mercados

El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
6
Empresas

Los nombres que suenan y los ejes que marcarán la nueva Dirección de Concesiones del Gobierno de Kast
7
Empresas

A dos meses del fin del Gobierno, MOP intenta activar concurso para designar nuevo Director de Concesiones
8
DF LAB

Acid Labs compra empresa chilena de desarrollo de software y tecnologías 2Brains
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete