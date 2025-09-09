Fusión Anglo-Teck debe pasar por FNE de Chile, además de reguladores de Canadá, EEUU y China

Abogados expertos indican que las operaciones locales de ambas empresas superan los umbrales de ingresos y peso en el mercado.

Además de los reguladores de Canadá, Estados Unidos y China, la fusión entre Anglo American y Teck Resources debe pasar por el filtro de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en Chile, explicaron expertos en libre competencia.

Julio Pellegrini, de Pellegrini & Rencoret, la operación supera los umbrales de ingresos estipulados en el artículo 48 del DL 211 y las resoluciones exentas de la FNE, donde se precisa que deben someterse al control de fusiones cuando las empresas tengan ingresos sobre UF 450.000 y que además en conjunto ambas superen los UF 2.500.000, cuestión que, a juicio de este experto, se aplica en este caso.

Lo mismo estimó Cristián Quinzio, de Quinzio Abogados, quien agregó que ello amplica aunque las sociedades en Chile (Minera Collahuasi, Anglo American Sur, de Anglo, así como Quebrada Blanca y Carmen de Andacollo de Teck) mantengan sus operaciones separadas.