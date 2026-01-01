Corte Suprema rechaza orden de no innovar solicitada por china Tianqi para evitar acuerdo Codelco-SQM

La asiática, que posee el 22% de SQM, ha planteado que dado que se trata de un negocio estratégico de la compañía, la operación debía ser aprobada por una junta de accionistas y no por el directorio.

Uno de los "pendientes" del acuerdo Codelco-SQM, que culminó en la creación de la empresa NovaAndino Litio, era la orden de no innovar solicitada por la china Tianqi a la Corte Suprema, que virtualmente paralizaba esta operación. Pues bien, este 31 de diciembre el máximo tribunal denegó la petición y con eso dio un espaldarazo a la naciente compañía que explotará litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060.

Tianqi, que posee el 22% de SQM, ha planteado que dada que se trata de un negocio estratégico de la compañía, esto debía ser aprobado por una junta de accionistas y no por el directorio de la minera, que fue el criterio que respaldó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La asiática recurrió ante la Corte de Apelaciones, que le dio la razón a la CMF en orden a que para visar dicho contrato de asociación bastaba con el directorio.

Pero Tianqi no se quedó tranquila y acudió a la Corte Suprema, pidiendo una orden de no innovar en esta operación, la que finalmente se rechazó el último día de 2025.