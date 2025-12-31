Codelco concreta nuevo crédito verde por US$ 600 millones para descarbonizar el 100% de su matriz energética al 2030

El préstamo otorgado por HSBC y el Banco Santander se suma a los US$ 532 millones obtenidos en 2024.

Con el objetivo de descarbonizar la totalidad de su matriz energética al año 2030, Codelco anunció que logró completar su programa de financiamiento climático, tras concretar un nuevo crédito por US$ 600 millones para dichos fines.

El millonario préstamo -que se suma al de US$ 532 millones que obtuvo la estatal en 2024 por parte del Credit Agricole CBI- fue otorgado por por The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) y el Banco Santander, y garantizado por la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) del Grupo Banco Mundial.

Los recursos obtenidos en esta segunda transacción permitirán avanzar hacia una matriz energética 100% renovable, plan que contempla la renovación de contratos de suministro eléctrico con energías renovables.

Considerando que Codelco representa cerca del 9% del consumo eléctrico del país, "este avance constituye un aporte significativo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al cumplimiento de los compromisos climáticos de Chile", dijo la cuprera en un comunicado.

Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco, expresó que "la concreción de esta segunda transacción refleja el compromiso de Codelco con la innovación, la responsabilidad ambiental y la creación de valor de largo plazo para el país, como parte de nuestro propósito de ser el pilar del desarrollo sostenible de Chile y el mundo".

El plan hacia una matriz 100% renovable se ha implementado de manera progresiva desde 2018, con hitos como la suscripción y renegociación de contratos de suministro eléctrico con Engie, Colbún y AES Andes, así como la adjudicación de nuevas licitaciones públicas de energía renovable por 1,8 TWh/año, que permitirán alcanzar una matriz con 85% de energía eléctrica renovable en 2026. Adicionalmente, la reciente descarbonización del último contrato con Engie en Chuquicamata permitirá alcanzar la descarbonización total de los contratos de energía antes de 2030, dijo la estatal.