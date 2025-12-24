Sindicato ligado a operación de canadiense Capstone vota huelga y partiría el próximo 29 de diciembre
Los trabajadores de la faena Mantoverde no llegaron a acuerdo con la compañía, pese a recurrir a la mediación.
Termina el año con un potencial conflicto sindical en la minera canadiense Capstones. El 16 de diciembre último el 96% de los 645 socios del Sindicato N°2 de Trabajadores de la operación Mantoverde votaron la huelga legal, ante la falta de acuerdo de las partes. Y aunque la empresa solicitó la mediación obligatoria de la Inspección del Trabajo, hasta ahora las tratativas han infructuosas.
Según los trabajadores, hasta el momento la compañía no ha hecho nuevas propuestas que permitan avanzar en las conversaciones, las que terminan el 26 de diciembre. Así las cosas, la organización sindical anunció que la paralización partirá el lunes 29 de diciembre próximo en el caso que no se alcance un acuerdo.
Pero la compañía tiene otra visión. Durante el proceso de negociación, la empresa dijo que presentó condiciones de cierre que incorporaban mayor flexibilidad respecto de los marcos habituales. "Por lo tanto, no es correcto afirmar que no haya existido voluntad de acuerdo; por el contrario, la empresa mantuvo en todo momento disposición al diálogo y presentó propuestas concretas que no fueron acogidas por la contraparte", afirmó.
Asimismo, Capstone dijo que los beneficios ofrecidos por la compañía se encuentran alineados con el mercado de referencia en términos de magnitud de producción e incluyen condiciones de cierre que, en algunos casos, son superiores a las de operaciones mineras con mayores niveles de producción.
Asimismo, la firma indicó que debe considerarse, además, que la compañía se encuentra actualmente en una etapa de puesta en marcha de inversiones relevantes, lo que ha implicado desafíos en materia productiva, junto con la responsabilidad de responder adecuadamente tanto a sus propietarios como a sus acreedores.
Mantoverde pertenece un 70% a la canadiense Capstone Copper y un 30% a Mistubishi, y ha tenido un crecimiento productivo desde las 35.000 toneladas de cobre del año 2024 a cerca de 100.000 toneladas de cobre y 35.000 onzas de oro el presente año, tras la puesta en marcha de la nueva concentradora, detalló el sindicato.
Los trabajadores han planteado que "este crecimiento productivo ha multiplicado en varias veces los ingresos de la Compañía a los actuales precios, que dan cuenta de una nueva realidad económica y productiva de la empresa que debe ser reconocida con ajustes y mejoras para sus trabajadores, como bonos variables, sueldo base, entre otros conceptos".
"El sindicato está preparado para una extensa huelga, que podría generar una pérdida de ingresos a la compañía por más de US$ 100 millones al mes, atendido el precio del cobre y el oro, afectando con ello el financiamiento de nuevos proyectos que se pretenden desarrollar por Capstone Copper, como es el cercano de Santo Domingo".
En relación con los impactos operacionales, la compañía discrepó de estas cifras y dijo que "bajo un escenario de huelga, la producción estimada alcanzaría aproximadamente un 30% de lo presupuestado". Añadió que "la cifra señalada por el sindicato corresponde a ventas brutas y no a ingresos. Al descontar los costos operacionales asociados, el resultado financiero de dicho escenario es prácticamente neutro".
