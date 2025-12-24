Aurora Williams, ministra de Minería: “No ha habido opacidad en el acuerdo Codelco-SQM, algunos ámbitos comerciales no pueden ser conocidos”

La titular de la cartera minera remarcó que el pacto “nos coloca como los primeros productores de litio en salares del mundo”.

Como “parte importante del broche de oro de la Estrategia Nacional del Litio (ENL)” califica la ministra de Minería, Aurora Williams, la toma de razón del acuerdo entre Codelco y SQM por parte de Contraloría. Esta última valla -que vino, eso sí, con una serie de exigencias- despeja el camino para la inédita alianza impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, con la que Chile se posicionaría a la cabeza global de la producción de litio, junto a los otros proyectos públicos y privados que contempla la estrategia.

Llegar hasta este punto no ha sido fácil, confiesa en conversación con DF, toda vez que “como país no habíamos abordado de una manera tan amplia una estrategia de un sector productivo como lo es la minería, que invade territorios por extraer un recurso natural, en lugares -los salares- donde además existe una fragilidad y temas sociales importantes”.

Desde el anuncio de la política litífera en abril de 2023, se realizaron diálogos ciudadanos en cinco regiones, 25 Consejos de Ministros de litio para articular al Estado, diez consultas indígenas a cargo de Minería y la consulta sin precedentes de la Corfo en el Salar de Atacama para poder visar el acuerdo Codelco-SQM, que incluyó la participación de 51 comunidades y asociaciones de la cuenca.

“Quizás nuestra cotidianeidad no nos permite o nos limita a dimensionar que tenemos a un privado como es SQM, con una empresa del Estado de Chile y además con una institución como es Corfo, haciendo una transacción de esta envergadura, que nos coloca como los primeros productores de litio en salares y los segundos productores de litio a nivel global”, destaca sobre el pacto.

¿Por qué le convendría a José Antonio Kast continuar la ENL? “Porque hay oportunidades en los mercados globales, en donde la demanda por minerales críticos es creciente y Chile tiene una historia minera que le permite posicionarse como socio confiable y como productor responsable”.

- ¿Usted siempre estuvo de acuerdo con que el socio de Codelco fuera SQM?

- Yo estuve de acuerdo, porque SQM es uno de los principales operadores de litio del mundo y creo que, de repente, perdemos de vista todo el talento humano que está dentro de SQM.

- Quizás se pierde de vista por el pasado oscuro de la empresa...

- Probablemente y de ese pasado nadie puede negarse. Es una realidad que está ahí, pero también hay otras realidades. SQM en el tiempo llegó a transformarse en un actor global relevante y también hay que reconocer la modificación del contrato del año 2018, llevada adelante por Eduardo Bitrán (exvicepresidente de Corfo), donde se establecieron cláusulas importantes respecto de la orgánica del directorio de SQM, que permitió que en la práctica se avanzara.

- ¿Qué opina de los cuestionamientos en torno al acuerdo?

- El contrato ha sido sometido a evaluaciones propias de operaciones globales, con revisiones de organismos chilenos e internacionales, donde todas han resultado positivas y las que tienen observaciones son propias de la magnitud del contrato del que estamos hablando.

- ¿Descarta que hayan habido ‘opacidades’, como se acusa?

- No ha habido opacidad y aquellos ámbitos que algunos buscaban conocer muchas veces eran ámbitos que guardaban relación con un vínculo más comercial, que no necesariamente pueden ser conocidos. Es muy difícil que tú des a conocer qué estás negociando dos empresas globales.

- ¿La auditoría anunciada por Contraloría a la asesoría hecha por Morgan Stanley empaña el acuerdo?

- Siempre hay que dar la bienvenida a lo que te permite revisar y fiscalizar. Las auditorías son colaboradoras y todo lo que se quiera revisar es correcto que así sea.

Estrategia Nacional

- ¿La ENL es su mayor logro como ministra?

- Este es un logro importante de Gobierno, no hay nombres, es un mandato que hemos cumplido y que ha significado una articulación del Estado única, de la mano de una estrategia que mira los territorios. Eso es un gran logro y creo que no hay otra forma de mirar la minería. Cuando hablamos a nivel mundial de la provisión de los minerales críticos, ésta tiene que hacerse de forma responsable y Chile lo hace. Y, hoy día, las variables en la ENL son las de la minería que nosotros tenemos que construir: con equilibrio ambiental y social, entendiendo esas variables como habilitantes y no como obstáculos para invertir o desarrollar proyectos.

-¿Teme que el próximo Gobierno retroceda en la Estrategia?

- La minería es de largo plazo y la estabilidad no son sólo las normas legales, también son las políticas públicas. Pensar que la minería se repiensa dentro de cada ciclo político es demasiado breve para lo que es un proyecto minero.

- Dicho de otra forma, ¿por qué le convendría a José Antonio Kast continuar con la ENL?

- Porque hoy día hay oportunidades en los mercados globales, en donde la demanda por minerales críticos es creciente y Chile tiene una historia minera que le permite posicionarse como socio confiable y como productor responsable, en particular en litio. Las oportunidades que hoy día tenemos son grandes y es un momento de inflexión mirando una estrategia con la amplitud que tiene la ENL, que nos posiciona como productores responsables.