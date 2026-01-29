Microsoft pierde US$ 430 mil millones en valor de mercado tras reportar alza del gasto en IA
El grupo de software hizo caer al Nasdaq tras informar de un aumento interanual de 66% en los costos de los centros de datos.
Noticias destacadas
La capitalización bursátil de Microsoft se desplomó en US$ 430 mil millones después de que el gigante tecnológico estadounidense reportara un fuerte aumento del gasto en centros de datos, arrastrando a Wall Street y reactivando las preocupaciones sobre la enorme inversión de Silicon Valley en infraestructura para IA.
El Nasdaq Composite llegó a caer hasta 2,6% el jueves por la mañana, antes de recortar pérdidas y transar con una baja de 1,5% hacia primera hora de la tarde. El más amplio S&P 500 caía 0,6%.
Microsoft retrocedió 12%, presionando al mercado, después de informar un alza de 66% interanual en su gasto en centros de datos, llevando su capex a US$ 37.500 millones en los tres meses hasta diciembre.
Microsoft también reportó un crecimiento de la nube más lento de lo esperado, aunque la utilidad neta ajustada y los ingresos superaron las proyecciones de los analistas.
“La escala del gasto es tan alta que hay un enfoque quirúrgico en cómo se monetiza”, dijo Venu Krishna, jefe de estrategia de acciones de EEUU en Barclays.
Dependencia de OpenAI
Los inversionistas expresaron nerviosismo por la sobredependencia de Microsoft respecto de OpenAI: los resultados del miércoles mostraron que 45% del “libro” de US$ 625 mil millones en contratos futuros de nube de Microsoft provenía del creador de ChatGPT.
“El mercado está observando la exposición de Microsoft a OpenAI”, dijo Manish Kabra, jefe de estrategia de acciones de EEUU en Société Générale.
Financial Times informó el miércoles que OpenAI estaba en conversaciones para levantar cerca de US$ 40.000 millones en su próxima ronda de financiamiento, con aportes de Nvidia, Microsoft y Amazon -tres de sus mayores proveedores de infraestructura-, lo que reavivó temores sobre financiamiento circular en el sector de IA.
Oracle, que firmó un acuerdo de US$ 300 mil millones en centros de datos con OpenAI, cayó 4,5% el jueves, mientras que Nvidia bajó 0,8%.
Meta, en cambio, subió 9,5% después de que sus resultados superaran las expectativas, destacando una creciente divergencia entre los gigantes de Silicon Valley.
Las correlaciones entre las tecnológicas megacap “han caído a mínimos históricos”, dijo Krishna, de Barclays.
“Hemos entrado en una nueva etapa del relato de la IA”, añadió. “Hemos pasado de la idea de ‘marea que levanta a todos’ a una fase de ganadores y perdedores, mientras el mercado intenta evaluar qué modelo de negocio tiene ventaja”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gobierno destaca caída de desempleo al 8%, pero expertos alertan por la baja calidad de los puestos creados
El ministro de Hacienda afirmó que en cuatro años se han generado más de 700 mil empleos, pero especialistas en el área advierten que se trata en su gran mayoría de subempleo.
"Familias tienen prioridad sobre árboles o piedras": futuro ministro de Vivienda dice que reconstrucción del Biobío no se paralizará por grupos ambientalistas ni hallazgos arqueológicos
En un seminario en Concepción, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades y la Universidad del Bío-Bío, Iván Poduje estimó este jueves en US$ 648 millones el costo de la reconstrucción tras los incendios.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete