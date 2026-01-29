Microsoft pierde US$ 430 mil millones en valor de mercado tras reportar alza del gasto en IA

El grupo de software hizo caer al Nasdaq tras informar de un aumento interanual de 66% en los costos de los centros de datos.

La capitalización bursátil de Microsoft se desplomó en US$ 430 mil millones después de que el gigante tecnológico estadounidense reportara un fuerte aumento del gasto en centros de datos, arrastrando a Wall Street y reactivando las preocupaciones sobre la enorme inversión de Silicon Valley en infraestructura para IA.

El Nasdaq Composite llegó a caer hasta 2,6% el jueves por la mañana, antes de recortar pérdidas y transar con una baja de 1,5% hacia primera hora de la tarde. El más amplio S&P 500 caía 0,6%.

Microsoft retrocedió 12%, presionando al mercado, después de informar un alza de 66% interanual en su gasto en centros de datos, llevando su capex a US$ 37.500 millones en los tres meses hasta diciembre.

Microsoft también reportó un crecimiento de la nube más lento de lo esperado, aunque la utilidad neta ajustada y los ingresos superaron las proyecciones de los analistas.

“La escala del gasto es tan alta que hay un enfoque quirúrgico en cómo se monetiza”, dijo Venu Krishna, jefe de estrategia de acciones de EEUU en Barclays.

Dependencia de OpenAI

Los inversionistas expresaron nerviosismo por la sobredependencia de Microsoft respecto de OpenAI: los resultados del miércoles mostraron que 45% del “libro” de US$ 625 mil millones en contratos futuros de nube de Microsoft provenía del creador de ChatGPT.

“El mercado está observando la exposición de Microsoft a OpenAI”, dijo Manish Kabra, jefe de estrategia de acciones de EEUU en Société Générale.

Financial Times informó el miércoles que OpenAI estaba en conversaciones para levantar cerca de US$ 40.000 millones en su próxima ronda de financiamiento, con aportes de Nvidia, Microsoft y Amazon -tres de sus mayores proveedores de infraestructura-, lo que reavivó temores sobre financiamiento circular en el sector de IA.

Oracle, que firmó un acuerdo de US$ 300 mil millones en centros de datos con OpenAI, cayó 4,5% el jueves, mientras que Nvidia bajó 0,8%.

Meta, en cambio, subió 9,5% después de que sus resultados superaran las expectativas, destacando una creciente divergencia entre los gigantes de Silicon Valley.

Las correlaciones entre las tecnológicas megacap “han caído a mínimos históricos”, dijo Krishna, de Barclays.

“Hemos entrado en una nueva etapa del relato de la IA”, añadió. “Hemos pasado de la idea de ‘marea que levanta a todos’ a una fase de ganadores y perdedores, mientras el mercado intenta evaluar qué modelo de negocio tiene ventaja”.