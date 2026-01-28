Microsoft supera expectativas, pero acciones caen cerca de 4% por gasto de capital récord

El retroceso de los títulos va en línea con la preocupación de los inversionistas sobre el gasto en IA. La tecnológica anotó US$ 81.270 millones en ventas y un EPS de US$ 5,16.

Microsoft reportó ingresos del segundo trimestre que superaron el promedio de las estimaciones del mercado, con un desempeño mejor a lo esperado en su negocio de nube y también en su línea de productividad, aunque el foco volvió a estar puesto el capex, que se ubicó por sobre el consenso de los analistas.

La compañía informó que las ventas totales aumentaron 17% hasta US$ 81.270 millones durante el ejercicio, mientras que la utilidad fue de US$ 5,16 por acción. La división Intelligent Cloud, que agrupa Azure, alcanzó US$ 32.910 millones, también por sobre lo esperado.

En tanto, Azure y otros servicios cloud crecieron 38%, en línea con las estimaciones.

"Estamos apenas en las fases iniciales de la difusión de la IA y Microsoft ya ha construido un negocio de IA que es más grande que algunas de nuestras franquicias más grandes", dijo el director ejecutivo Satya Nadella, citado por Financial Times.

En el trimestre, el gasto de capital llegó a US$ 37.500 millones, por encima de los US$ 34.900 millones del trimestre previo y de los US$ 22.600 millones del mismo periodo del año anterior. La empresa explicó que cerca de dos tercios de ese desembolso se destinó a activos de vida útil corta, como chips GPU y CPU, para sostener su negocio principal de centros de datos.

Las acciones de Microsoft cayeron cerca de 5% en operaciones extendidas, tras cerrar en US$ 481,63 en Nueva York.

El retroceso en los títulos de la tecnológica se explican porque la compañía informó un gasto histórico en los últimos tres meses de 2025, lo que hizo caer sus acciones ante la preocupación de los inversionistas sobre el gasto en IA.