Las perspectivas de Coca-Cola son decepcionantes ante el inminente cambio de director ejecutivo
La firma prevé un crecimiento orgánico de ventas de 4% a 5% para 2026, por debajo del 5,01% que estimaban en promedio los analistas.
Noticias destacadas
Coca-Cola ofreció una perspectiva de ventas para todo el año 2026 más conservadora de lo esperado, mientras trabaja para impulsar sus ventas en el extranjero.
La compañía, con sede en Atlanta, prevé un crecimiento orgánico de las ventas de 4% a 5%. Los analistas esperaban un promedio del 5,01%.
El pronóstico subraya los desafíos que enfrentará el CEO entrante, Henrique Braun, mientras la compañía busca conquistar a los consumidores con un portafolio cada vez más amplio de bebidas, incluyendo gaseosas sin azúcar, bebidas deportivas y agua, en un contexto en que los consumidores se alejan de las bebidas tradicionales con calorías y se inclinan por alternativas más saludables.
El CEO saliente, James Quincey, dijo que la empresa entregó una guía que “creemos que es realista y prudente” y que refleja esfuerzos para aumentar el volumen de ventas en India, China y algunos países de Europa. Coca-Cola también enfrenta un viento en contra en México, que está elevando un impuesto ya existente a las bebidas azucaradas. La compañía afirmó que espera que el Mundial impulse sus ventas en México.
La guía “refleja la suma de muchas partes alrededor del mundo”, dijo el director financiero John Murphy en la llamada. “Tenemos impulso en algunos mercados y hemos tenido desafíos en otros”.
Caen las acciones
Las acciones de Coca-Cola bajaron hasta 2,3% este martes. El papel acumulaba un alza de casi 12% en el año hasta el cierre del lunes, frente a un avance de cerca de 2% del índice S&P 500.
La compañía reportó una fortaleza sostenida de Coca-Cola Zero Sugar, que -según dijo- creció 14% durante 2025. Diet Coke subió 2% en el cuarto trimestre y se mantuvo plana en el año. Las bebidas sin azúcar han sido un punto a favor para las embotelladoras, mientras cae la demanda por gaseosas con azúcar.
Quincey dejará el cargo a fines de marzo y será reemplazado por Braun, actual director de operaciones (COO). Con casi tres décadas en Coca-Cola, Braun es visto como un ejecutivo con amplio conocimiento del complejo sistema de embotellado y distribución de la empresa.
“Nuestro sistema necesita enfocarse en ser un poco mejor y más preciso en todas partes”, dijo Braun en una llamada con analistas el martes. “Habrá un equilibrio entre continuar lo que está funcionando y evolucionar donde podamos para ser más efectivos y eficientes”.
Aun así, Coca-Cola enfrenta nuevos programas estatales que impiden que algunas personas que reciben ayuda alimentaria compren bebidas gaseosas con esos beneficios, además de mensajes enfáticos desde la administración de Trump respecto de que la soda es poco saludable.
Impacto “manejable”
Quincey dijo que el impacto de las restricciones estatales era “manejable” y pequeño en el contexto del negocio global. La empresa indicó que espera que los beneficiarios usen la ayuda para comprar alimentos permitidos y su propio dinero para adquirir otros productos, incluida la soda.
“Claramente, creemos que los consumidores deberían poder elegir, pero la regulación es la regulación”, dijo.
Para el cuarto trimestre, Coca-Cola reportó una ganancia ajustada por acción de 58 centavos, levemente por encima del promedio estimado por los analistas.
El volumen de ventas en Norteamérica aumentó 1% en el cuarto trimestre, impulsado por el crecimiento en agua, bebidas deportivas, café, té y las gaseosas de la marca Coca-Cola.
La empresa también informó que tuvo que registrar un cargo por deterioro de US$ 960 millones relacionado con la bebida deportiva BodyArmor, que compró por US$ 5.600 millones en 2021 para desafiar a Gatorade.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
CChC apuesta por absorción de mano de obra local para reconstrucción del Biobío y desestima alzas de costos desmedidas
Desde el gremio proyectan que la baja actividad del sector compensará la demanda de insumos, evitando presiones inflacionarias. Pese a ello, el Sernac advierte sobre penas de cárcel para quienes incrementen los precios durante la vigencia del Estado de Catástrofe.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete