Ingresos y utilidades de Enaex aumentan en 2025 impulsados por mayores ventas en Latinoamérica
La firma de explosivos ligada a Sigdo Koppers registró ventas anuales por US$2.162,6 millones.
Noticias destacadas
Enaex presentó sus resultados financieros al cierre del ejercicio de 2025. La firma ligada al grupo Sigdo Koppers reportó una utilidad neta de US$186,5 millones, un 16% más de lo registrado en 2024.
En términos de ingresos, la empresa obtuvo US$2.162,6 millones, lo que significó un aumento de 13% interanual, impulsado principalmente por un “buen desempeño en Latinoamérica”.
De esta manera, respecto al desempeño por área geográfica, esta región lideró con ingresos que alcanzaron los US$1.322 millones, lo que representa un 19% más que lo obtenido el año pasado, producto de nuevos contratos en Perú y mayores consumos en Chile y Brasil.
En Europa los ingresos aumentaron un 6% respecto a 2024, a US$ 148,3 millones. Por último, en África y Oceanía los ingresos totalizaron US$ 691,8 millones con un crecimiento de 3% respecto al año anterior y derivado por mayores ventas en África.
Los negocios en que participan Enaex S.A. y filiales están influenciados principalmente por la actividad minera de la gran minería a nivel mundial. De forma directa e indirecta, aproximadamente un 41% de las ventas están ligadas a la producción de cobre, 14% al carbón, 8% al hierro, 7% al platino y 6% al oro.
