Ingresos y utilidades de Enaex aumentan en 2025 impulsados por mayores ventas en Latinoamérica

Enaex presentó sus resultados financieros al cierre del ejercicio de 2025. La firma ligada al grupo Sigdo Koppers reportó una utilidad neta de US$186,5 millones, un 16% más de lo registrado en 2024.

En términos de ingresos, la empresa obtuvo US$2.162,6 millones, lo que significó un aumento de 13% interanual, impulsado principalmente por un “buen desempeño en Latinoamérica”.

De esta manera, respecto al desempeño por área geográfica, esta región lideró con ingresos que alcanzaron los US$1.322 millones, lo que representa un 19% más que lo obtenido el año pasado, producto de nuevos contratos en Perú y mayores consumos en Chile y Brasil.

En Europa los ingresos aumentaron un 6% respecto a 2024, a US$ 148,3 millones. Por último, en África y Oceanía los ingresos totalizaron US$ 691,8 millones con un crecimiento de 3% respecto al año anterior y derivado por mayores ventas en África.

Los negocios en que participan Enaex S.A. y filiales están influenciados principalmente por la actividad minera de la gran minería a nivel mundial. De forma directa e indirecta, aproximadamente un 41% de las ventas están ligadas a la producción de cobre, 14% al carbón, 8% al hierro, 7% al platino y 6% al oro.