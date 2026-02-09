Apollo supera expectativas en resultados del último trimestre y anuncia lanzamiento de fondo de pensiones en EEUU

“Los resultados del cuarto trimestre de Apollo coronaron un año de ejecución excepcional”, dijo el CEO de la compañía, Marc Rowan

Apollo Global Management captó casi US$ 30 mil millones en ingresos netos durante el último trimestre de 2025, lo que llevó a sus activos bajo gestión a un nuevo máximo de US$ 938 mil millones y ayudó a reforzar sus ganancias. Previo a la publicación de resultados, la compañía también adelantó sus planes para 2026 junto a la firma londinense Schroders.

“Los resultados del cuarto trimestre de Apollo coronaron un año de ejecución excepcional. Entre los hitos de 2025 destacan una actividad récord de originación, que superó los US$ 300 mil millones, y entradas de capital por más de US$ 225 mil millones, impulsando ganancias récord vinculadas a comisiones y a diferenciales”, dijo en un comunicado el CEO de la firma Marc Rowan.

En ese sentido, las ganancias ligadas a las comisiones estuvieron por sobre los US$ 690 millones durante el cuarto trimestre, con un salto de 25% respecto al mismo período del año anterior.

La firma espera recibir alrededor de US$ 85 mil millones de entradas en 2026, con más de US$ 5 mil millones provenientes de mercados "en los que no estábamos hace 18 meses", dijo Rowan, y agregó que espera que este segmento se convierta en "una parte muy grande de nuestro negocio".

Alianza con Schroders

Apollo anticipó que para este año esperan -junto a la gestora de inversiones Schroders- desarrollar un fondo en Reino Unido destinado a inversionistas con mayor poder adquisitivo. Los vehículos mantendrán activos de renta fija tanto pública como privada, y el primer instrumento se lanzaría más adelante este año.

Además del plan en Europa, ambas compañías preparan su entrada al mercado de fondos de pensión en Estados Unidos durante el segundo trimestre de 2026. Esta apuesta se produce en medio del giro que atraviesa la industria de la gestión de activos, en el que las gestoras tradicionales buscan alternativas para compensar la presión de la inversión pasiva, mientras los gigantes de privados como Apollo intentan expandirse fuera del mundo institucional.

Además, Schroders podrá redirigir parte de los recursos de determinadas carteras ya existentes hacia Apollo, apuntando a estrategias que complementen la oferta la compañía londinense y que, según la firma, podrían mejorar los resultados para sus clientes.

"La alianza refleja la creciente demanda global de soluciones híbridas que aprovechen las ventajas de los mercados público y privado para satisfacer las crecientes necesidades de ahorro y jubilación. El éxito de las pruebas de mercado con clientes potenciales, junto con los flujos potenciales de los clientes actuales, apunta a una oportunidad multimillonaria anual", señalaron en un comunicado desde Apollo.

Por su parte, desde Schroders, su CEO Richard Oldfield, señaló que “siempre hemos dicho que solo perseguiríamos alianzas que mejoren nuestra oferta existente, y está claro que este acuerdo con Apollo cumple ese criterio”.

Las acciones de Apollo -que acumulaban una caída de 8,1% en el año hasta el viernes- subían 1% durante la tarde en Nueva York.