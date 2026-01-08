Glencore y Rio retoman conversaciones por más de US$ 207 mil millones para formar la minera más grande del mundo
Las negociaciones se producen en un momento en que la carrera por conseguir el cobre está transformando el sector.
Noticias destacadas
Glencore Plc y Rio Tinto Group están en conversaciones sobre un acuerdo de US$ 207 mil millones que crearía la mayor minera del mundo, poco más de un año después de que fracasaran negociaciones previas entre ambas compañías.
Glencore dijo en un comunicado este jueves que mantiene conversaciones preliminares con Rio, con opciones que incluyen una transacción íntegramente en acciones en la que Rio compraría la compañía. Glencore señaló que no hay certeza de que se concrete un acuerdo y añadió que se hará un nuevo anuncio cuando corresponda. Rio confirmó las conversaciones en una declaración aparte.
Los ADR de Glencore subieron hasta 9% y los ADR de Rio Tinto cayeron hasta 3,9% este jueves en Estados Unidos.
Estas nuevas conversaciones se producen en medio de una ola de operaciones en el sector, mientras las grandes mineras buscan aumentar su exposición al cobre, un metal clave para la transición energética que se está transando cerca de máximos históricos. Teck Resources y Anglo American acordaron fusionarse el año pasado, mientras BHP Group ha intentado comprar Anglo.
Tras no lograr un acuerdo en 2024, Glencore siguió trabajando “tras bambalinas” con sus banqueros sobre cómo podría verse un eventual acuerdo con Rio, informó previamente Bloomberg.
La administración ha tomado medidas para dejar a Glencore en condiciones de moverse rápido, y el CEO de Glencore, Gary Nagle, ha repetido en conversaciones privadas que es una operación que debería concretarse, describiendo una unión Rio–Glencore como el acuerdo más obvio de la industria.
Precio récord del cobre
Desde que las conversaciones anteriores se desplomaron -principalmente por diferencias de valoración- Rio reemplazó a su CEO, mientras Glencore ha buscado convencer a inversores -y posibles compradores- de sus planes para crecer en cobre.
El cobre se disparó a récords sobre US$ 13 mil por tonelada a comienzos de esta semana, impulsado por una seguidilla de interrupciones en minas y por movimientos para acumular inventarios en EEUU ante posibles aranceles de una administración Trump. Eso ha reforzado una preocupación ya instalada entre ejecutivos e inversores: que la oferta futura del metal será estrecha, porque la falta de nuevas minas no alcanza a cubrir la demanda esperada por inteligencia artificial y el aumento del gasto en defensa.
El nuevo CEO de Rio, Simon Trott, se ha enfocado hasta ahora en recortar costos y simplificar el negocio. La empresa también se comprometió a desprenderse de unidades menores. Bajo el presidente del directorio Dominic Barton, Rio ha buscado dejar atrás operaciones fallidas del pasado y ha dicho que será más abierta a realizar adquisiciones.
Tanto Glencore como Rio poseen algunas de las mejores minas de cobre del mundo. Sin embargo, Rio -al igual que BHP- sigue dependiendo en gran medida del mineral de hierro para sus ganancias, en un momento en que el boom constructor de China de décadas está llegando a su fin y el mercado del hierro parece encaminarse a un período prolongado de debilidad.
Glencore ha puesto esas minas de cobre en el centro de su estrategia. Tras años de decepcionar a los inversores con metas incumplidas y una producción de cobre en descenso, la compañía delineó a fines del mes pasado planes para casi duplicar su producción del metal en la próxima década.
Aunque los activos de cobre de Glencore probablemente sean el principal atractivo, la empresa también es el mayor exportador de carbón del mundo, una materia prima de la que Rio salió hace años. Glencore también extrae metales como níquel y zinc, además de contar con un gigantesco negocio de trading.
El exCEO de Glencore, Ivan Glasenberg, quien lideró un acercamiento previo a Rio en 2014, aún posee cerca de 10% de la compañía.
Financial Times informó más temprano este jueves que el acuerdo Glencore–Rio estuvo en discusión tan recientemente como esta semana, citando a personas familiarizadas con el asunto que no identificó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
La Corte Suprema zanjó la controversia entre el CDE, que buscaba que la indemnización por el terreno en Las Condes sea menor al estimado por peritos designados por el MOP, mientras la empresa pedía un monto muy superior.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete