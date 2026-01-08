Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Glencore y Rio retoman conversaciones por más de US$ 207 mil millones para formar la minera más grande del mundo

Las negociaciones se producen en un momento en que la carrera por conseguir el cobre está transformando el sector.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 8 de enero de 2026 a las 18:10 hrs.

Glencore Minera Minería cobre empresas adquisiciones y fusiones
<p>Glencore y Rio retoman conversaciones por más de US$ 207 mil millones para formar la minera más grande del mundo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

El IPC baja más de lo esperado en diciembre y la inflación para todo 2025 llega a 3,5%, la menor variación en 5 años
2
Empresas

Presidente de Arauco: “No conozco ningún otro país donde sea tan difícil invertir como en Chile”
3
Regiones

Tractocamión con salmón fresco realizará desde Chiloé el primer viaje de larga distancia con biocombustible en América Latina
4
Mercados

Las claves para entender el cambio del programa de beneficios de Santander
5
Empresas

Gigante estadounidense Aramark compra icónica firma chilena de máquinas expendedoras Vendomática
6
Economía y Política

Encuesta Casen: pese a baja respecto a 2022, un 17,3% de la población en Chile es pobre, superando las 3,4 millones de personas
7
Regiones

Tradicional cadena de multitiendas de Valparaíso anuncia su cierre definitivo y locales pasarán a ser ocupados por Hites
8
Economía y Política

SII y Anglo American: el inédito primer acuerdo de colaboración tributaria entre el Fisco chileno y una empresa multinacional
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete