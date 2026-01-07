Exploración minera en Chile sube a más de US$ 870 millones y alcanza su mayor nivel desde 2013
Según el catastro anual realizado por Cochilco, hay 94 empresas buscando minerales en el país: 51% son canadienses, 19% australianas y 16% chilenas.
La inversión en exploración minera en Chile retomó su senda alcista en 2025 y alcanzó US$ 874,7 millones, cifra que representa un aumento de US$ 80,7 millones respecto de 2024 y ubica al país como el cuarto con mayor presupuesto a nivel mundial para realizar estas pesquisas.
Así, tras una contracción en el gasto destinado a la búsqueda de minerales en territorio nacional de un 4,6% en el año previo, la inversión catastrada por Cochilco en 2025, es la más alta desde 2013, cuando tocó los US$ 891,4 millones.
No solo eso: el reporte “Catastro de empresas exploradoras 2025”, realizado por la Dirección de Estudios y Políticas Públicas de la entidad técnica, muestra que la inversión en exploración minera en Chile rompió con la tendencia global, cuyo monto para estos fines se contrajo un 0,6%, hasta los US$ 12.401 millones.
Chile: 94 empresas
En total, el informe identificó 94 empresas con actividad exploratoria en el país durante 2025, donde la mayoría son firmas extranjeras: un 51,1% de ellas son canadienses, el 19,1% australianas y solo el 16% son chilenas.
También destacan dos compañías de Reino Unido, dos de EEUU y dos de Japón.
Por perfil, predominan ampliamente las empresas junior (mineras pequeñas), que representan el 88% de las compañías que realizan esta actividad, siendo 83 de las 94. En las restantes, hay seis medianas y tres de “otras categorías”, que mantienen una participación acotada.
Según Cochilco, esto “configura una estructura de mercado más intensiva en exploración temprana y, a la vez, más sensible a condiciones de financiamiento y apetito por riesgo”.
En conjunto, el portafolio asociado alcanza 235 proyectos de exploración, lo que genera “una base amplia de oportunidades que será clave monitorear y priorizar en función de su potencial geológico, grado de avance y factibilidad de desarrollo”, indicó el informe.
De esos prospectos, 158 se mantienen activos y 77 se encuentran paralizados, lo que da cuenta, según la entidad, de una cartera amplia, pero con una fracción relevante condicionada por restricciones económicas, técnicas o de permisos. “Este es un indicador clave para focalizar esfuerzos en destrabar proyectos, mejorar condiciones habilitantes y acelerar la conversión del portafolio en descubrimientos y desarrollos”, destacó.
Del total, 69 proyectos se encuentra en etapa generativa o básica, 119 en etapa de seguimiento y 47 en etapa avanzada.
US$669,6 millones se destinaron a buscar cobre en chile durante 2025
¿Qué buscan?
Cobre, oro y litio son los minerales más buscados por excelencia. De hecho, estos tres metales explican más del 90% de los 235 proyectos y el 95% del gasto total del año.
Así, en el presupuesto de exploración, el cobre mantiene un liderazgo holgado, aumentando 5,1% interanual, a US$ 669,6 millones en 2025, y concentrando más del 76% del gasto total.
De hecho, la cifra no solo posiciona al cobre como líder a nivel local, sino que también a Chile como el principal destino del mundo en el presupuesto de exploración del metal rojo, representando el 20,5% del total, con 63 compañías exploradoras (ver tabla).
Por su parte, el gasto para buscar oro en el país registró un alza de 23,4%, pasando de US$ 110,1 millones a US$ 135,9 millones, respaldado por mayor actividad y un escenario de precios más favorable, explicó Cochilco.
En tercer lugar, el litio exhibió el mayor crecimiento relativo, casi duplicándose desde US$ 26,3 millones a los US$ 49,0 millones, “reflejando el renovado interés por salares y por nuevas iniciativas en desarrollo”.
Si bien el organismo destaca una diversificación creciente hacia minerales con alto atractivo por su ciclo de precios y la transición energética, advierte que la cartera sigue “altamente concentrada” en el cobre, lo que “incrementa la exposición a los ciclos de precios y a cambios regulatorios, y vuelve clave gestionar riesgos y diversificar oportunidades dentro del portafolio mineral”.
Geográficamente, la actividad de búsqueda se concentra en la zona norte del país, donde figuran más del 80% de los prospectos activos. Lidera Atacama con 71 de ellos, seguida por Antofagasta con 38 iniciativas, Coquimbo con 22 y Tarapacá con 8 proyectos.
Exploración mundial
De los US$ 12.401 millones del presupuesto exploratorio a nivel mundial en 2025, América Latina concentró la mayor participación (26,5% del total), seguida por Canadá (18,7%) y Australia (15,0%). Desde 2022, la cifra se ha mantenido relativamente estable, pero aún muy por debajo de los US$ 20.516 millones de 2012.
“El liderazgo persistente de América Latina, con una participación promedio cercana al 26% en los últimos 15 años, no solo refleja dotación geológica, sino también su rol estructural en la reposición de reservas y en la seguridad de suministro de minerales críticos, elevando la relevancia de políticas públicas que fortalezcan el riesgo de los proyectos y su ejecución”, sostiene el informe.
Por países, Canadá se consolida como primer destino (18,7% del gasto total), seguido por Australia (15%), Estados Unidos (11,8%) y, en cuarto lugar, Chile con el 7,1%.
