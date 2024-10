Vaca Muerta: Chile es el principal importador de crudo argentino

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El petróleo argentino está en su mejor momento y Chile ha tenido un rol protagonista en este escenario gracias al Oleoducto Trasandino. La tubería que se construyó en los '90 para conectar el yacimiento de Vaca Muerta con la refinería de Enap en Biobío, se comenzó a reactivar luego de 17 años de inactividad en 2020, bajo la administración de Andrés Roccatagliata. En 2023 comenzó nuevamente a operar y desde ese momento no ha dejado de aumentar sus envíos. Sin ir más lejos, desde hace pocos meses es el principal destino de exportación del crudo trasandino.

Chile desplaza a EEUU

Las ventas del combustible no convencional de Vaca Muerta no han dejado de sorprender. Entre enero y agosto sumaron US$ 3.582 millones, lo que representa un incremento interanual del 54%, según el informe de agosto del Intercambio Comercial Argentino (ICA) del instituto de estadísticas local, Indec.

Hasta julio, Chile se ubicaba detrás de Estados Unidos por un margen de US$ 88 millones. Sin embargo, en agosto esa diferencia desapareció y el país trasandino superó al gigante norteamericano, con compras que totalizaron US$ 1.244 millones. Esto representa casi el 35% de las exportaciones totales de petróleo argentino en lo que va del año, dejando a EEUU en segundo lugar con US$ 1.233 millones y a Brasil en un distante tercer puesto con US$ 441 millones.

Pero todavía podría ser más. Actualmente el 30% del combustible que usa Enap proviene de Vaca Muerta, sin embargo, fuentes del sector anticipan que podría alcanzar el 50% el segundo semestre de 2025. Lo que equivale a cerca de US$ 3 mil millones. La compañía importa anualmente US$ 8 mil millones.

Con una capacidad total para casi 110 mil barriles diarios, en una primera instancia se contó con exportaciones por 40 mil barriles a través del ducto. Actualmente esta cifra ya alcanza cerca de los 80 mil.

Es más, “hemos estado transportando del orden de casi 95 mil barriles diarios por momentos”, reveló a Señal DF el gerente general del Oleoducto Trasandino (del lado chileno), Joaquín Mantelli. “Los 110 mil barriles no son un número caprichoso, sino que es exactamente la capacidad de procesamiento que tiene la Refinería de Biobío”, complementó. En paralelo también se están haciendo pruebas en la refinería de Aconcagua, a través de naves que llevan el crudo de Bío Bío a la refinería de la Quinta Región.

El ducto pertenece a dos sociedades distintas debido a las legislaciones locales, pero que trabajan complementariamente. Los primeros 200 kilómetros son del Oleoducto Trasandino Argentina S.A. (conocido como OTASA), mientras que desde el kilómetro 200 al 427, pertenecen al Oleoducto Trasandino Chile S.A. (OTC o OTA para el lado argentino). Ambas empresas son propiedad de la argentina YPF (36%), la estadounidense Chevron (27,75%) y de Enap (36,25%).

Salida al Pacífico

Hoy el punto más crítico para garantizar el crecimiento de la producción de Vaca Muerta es conseguir las vías de transporte y los mercados para el crudo que se produce. Hasta ahora, la infraestructura no es suficiente para manejar el volumen de producción actual y futura.

“Lo que se está hablando es que a Chile, estos miles de barriles podrían llegar a 110 mil, y ahí podría salir por el Pacífico para Asia o la Costa Oeste Americana”, señaló el director de Aleph Energy y exSecretario de planeamiento energético de Argentina, Daniel Dreizzen.

Sin ir más lejos, con fecha del 11 de agosto de 2022, YPF y Enap firmaron un acuerdo para la exportación de crudo de Vaca Muerta hacia Chile y otros mercados internacionales. En este se adelantó que el ducto iba a permitir ahorros logísticos, mayor previsibilidad y seguridad de abastecimiento para el mercado chileno.

Además se resaltó que la conexión del Oleoducto Vaca Muerta Norte al Oleoducto Transandino permitirá que los excedentes de este petróleo fluyan hacia el océano Pacífico, abriendo las puertas de nuevos horizontes y reforzando el posicionamiento del crudo argentino en los distintos mercados internacionales.

Actualmente se están viendo los aspectos prácticos y comerciales que implicaría la exportación del crudo argentino desde el puerto chileno. Sobre este punto desde YPF señalaron que hay interés de aprovechar todos los ductos para poder aumentar sus exportaciones.

Por eso también están construyendo Vaca Muerta Sur, tubería que permitirá llevar la producción hacia el puerto de Punta Colorada, en la provincia de Río Negro, y así transportar el petróleo de forma directa a los buques de exportación.

Para YPF la idea es que ambos ductos se complementen y permitan exportar hasta un millón de barriles al día.

La reactivación del Otasa o OTC es el primer proyecto de una serie de exportaciones muy fuertes. “Lo que tiene interesante este oleoducto y como proyecto, es que es el primero que está materializando esa exportación. Todo lo demás son grandes proyectos e ideas, pero este es el primero que concretamente está haciéndolo”, remarcó Mantelli.

¿Se podría ampliar?

Dado el éxito de las operaciones con Chile durante 2024, surge la pregunta si es viable aumentar la capacidad máxima de 110 mil barriles.

El gerente del oleoducto dice que sí. “Sin embargo, hay un golpe de realidad producto de la permisología que existe y a las regulaciones ambientales, lo que vuelve prácticamente imposible pensar en la construcción de un segundo tubo al lado”.

A pesar de este escenario, otra opción aparece como un camino más viable: agrandar la capacidad actual del ducto. Para eso tienen planificado para 2025 hacer una serie de pruebas para saber cuál es la capacidad máxima que tiene que no han llegado, adelantó el ejecutivo.