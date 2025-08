Quién es el chileno que defendió el cobre en la Casa Blanca

El cobre chileno recibió una buena noticia esta semana: Donald Trump anunció que el país quedaría excluido del arancel del 50% a la exportación del metal rojo que causó alarma en el sector durante varias semanas. En paralelo a la noticia, comenzó a rondar el nombre de un chileno que, en abril de este año, acudió la Casa Blanca para exponer ante la mayor autoridad minera del país, David Copley, sobre los motivos técnicos para reconsiderar la medida y sus efectos. Se trata de Juan Ignacio Díaz, abogado de la Universidad Finis Terrae y actual presidente de la International Copper Association (ICA), la mayor agrupación defensora del cobre a nivel mundial.

¿Quién es? En conversación con DF MAS, Díaz hace un repaso por su trayectoria profesional, que partió como abogado fiscal en la aereolínea LAN, hoy Latam. Años más tarde, Díaz se instaló en Estados Unidos -país en el que ya había vivido entre los 14 y los 18 años- para realizar un máster en derecho comercial en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Después se instaló en Nueva York, donde trabajó en uno de los estudios de abogados más reconocidos a nivel internacional, Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Entonces, Claudio Campos -su exjefe en LAN- lo contactó para recomendarle postular a un puesto de abogado en Siemens, empresa líder en uso de cobre. La entrevista para el cargo la hizo en un café ubicado en Nueva York, rememora. “Y ahí mismo me contrataron”, cuenta.

Ahí trabajó durante 15 años. Primero como fiscal en Chile, luego para América Latina y después como gerente general de la empresa en Chile, cargo con el que trabajó en proyectos como el Parque Eólico del Arrayán y “la mantención integral de las grandes mineras del país”, cuenta Díaz. “Ahí conocí mucho lo que es la minería”, asegura el chileno. En 2018 pasó a ocupar la presidencia de la empresa en México y Centroamérica. Luego, en 2020, asumió el puesto de Senior Vice President, cargo con el que volvió a vivir en Estados Unidos, específicamente en Atlanta.

En 2023 lo llamó una head hunter para ofrecerle postular al cargo de presidente de la International Copper Association. Como anécdota del proceso de postulación, Díaz rememora: ‘Un CEO me preguntó: ¿por qué te quieres cambiar de Siemens?’ Y ahí yo le dije: “Bueno, es como que tú le preguntes a alguien de los Emiratos Árabes si quieres ser el presidente Mundial del Petróleo. Obviamente que para un chileno es muy atractivo ser el presidente mundial de todas las grandes empresas productoras, siendo Chile el mayor productor de cobre del mundo. Me parecía un desafío maravilloso”. La respuesta fue bien recibida: quedó en el puesto que asumió a inicios de 2024.

Sobre su ida a la Casa Blanca en abril de este año, el chileno cuenta que contactó a David Copley a través de un socio del ICA. “Cuando yo lo llamé por teléfono para conversar, me dijo: ‘¿Por qué no me vienes a ver y me cuentas y me explicas verbalmente los argumentos que están poniendo en la respuesta a la investigación 232?’. La reunión con el equipo de Trump, calcula el chileno, duró cerca de dos horas. El anuncio de Trump esta semana lo tomó por sorpesa, dice. “Recién ahora nos estamos dando cuenta de que todos aportamos un granito de arena para llegar a esta resolución final”, asegura. Entre las claves para ser escuchados por el gobierno republicano, Diaz considera que fue no hablar de política, sino que “ir a proponer, conversar y escuchar, que creo que es lo que hay que seguir haciendo”.