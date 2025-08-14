Gerente general de Farmacias Ahumada deja la empresa tras cinco meses en el cargo

El ejecutivo había llegado a la compañía tras la investigación interna que terminó en una trama judicial entre sus actuales y sus antiguos dueños.

En una industria en que los movimientos internos no cesan, ahora fue el turno de Farmacias Ahumada, nuevamente. Tras solo cinco meses como gerente general, Andrés Gil Santa Cruz dejó la cadena a principios de este mes, según confirmaron fuentes del sector a Diario Financiero.

Consultada, la empresa envió una declaración a este medio en la que explicó que “la compañía y el ejecutivo acordaron, de manera conjunta y en el marco de los procesos de evolución y fortalecimiento organizacional actualmente en curso, dar término a su gestión, decisión que fue compartida y llevada adelante en los mejores términos”.

La firma se refirió a Gil con palabras elogiosas: “Expresamos nuestro sincero agradecimiento con el profesional por el compromiso y dedicación demostrados durante su período en la empresa, valorando especialmente su capacidad de gestión y el impulso entregado a nuestros equipos”.

La farmacia, también conocida como FASA, cerró su declaración reafirmando “su convicción y continuidad en la ejecución del plan estratégico definido por la actual administración, orientado a consolidar su liderazgo y compromiso con la salud y bienestar de las personas”.

El momento del ejecutivo

Gil, ingeniero civil electrónico y master en Economía aplicada Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, fichó por Ahumada tras más de una década en Ripley, donde llegó a desempeñarse como gerente corporativo de E-Commerce.

Su aterrizaje, eso sí, fue en una época especialmente turbulenta para la compañía. Su antecesor, Juan Pablo Corvalán, había salido de la firma a mediados de 2024, en medio de una investigación interna que terminó en una compleja trama judicial entre los actuales y antiguos controladores de FASA.

Cabe recordar que, en 2023, el fundador de Cruz Verde, Guillermo Harding, volvió en grande a la industria, liderando el consorcio de inversionistas que compró Ahumada -grupo que comparte junto a una serie de exejecutivos de Cruz Verde y otros empresarios entre los que destaca Gabriel Ruiz-Tagle- a la gigante estadounidense Walgreens Boots Alliance (WBA).

No obstante, a su llegada, los nuevos controladores aseguran haber hallado evidencia de falseamiento de documentos relativos a la situación legal, económica y financiera de la cadena, lo que -acusan- los hizo pagar un sobreprecio de más de $11.000 millones. Así, el consorcio “Inversiones Da Vinci” ha ingresado acciones penales y civiles en contra de exejecutivos de Walgreens y de la misma Ahumada. Fue el mismo Corvalán, dijeron en esas arremetidas legales, quien afirmó al directorio que los antecedentes de 2023 no reflejaban la realidad de la empresa y, por su colaboración con esa investigación, no ha sido foco de querellas ni demandas.