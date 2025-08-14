Nuevo proyecto de viviendas en Puerto Varas con inversión de US$ 30 millones

Un nuevo proyecto habitacional se prepara en Puerto Varas. Se trata de una iniciativa de la inmobiliaria Altas Cumbres, denominada condominio Alto Philippi, ubicado en el sector Colegio Puerto Varas. La inversión ascenderá a US$ 30 millones y estará compuesto por 81 viviendas, distribuidas en un terreno de 36 mil metros cuadrados (m2).

“Este sector está en una ubicación estratégica ofreciendo una excelente conectividad, permitiendo un rápido acceso al centro urbano y a la Ruta 5 Sur. Además, cuenta con una variada oferta de servicios esenciales”, dijo Enrique Loeser Prieto, gerente Comercial de Inmobiliaria Altas Cumbres.Puerto Varas se ha consolidado como uno de los principales destinos de migración interna del país. Según cifras del municipio, en 2017 la comuna registraba 44.500 habitantes y en 2024 la cifra escaló a cerca de 60 mil, lo que representa un aumento del 35%, concentrado principalmente en los últimos años. Frente a esto, el municipio se propuso diseñar un nuevo instrumento para canalizar el crecimiento de los últimos años, el cual fue promulgado hace unos días.

Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del límite urbano, que pasó de 546 hectáreas a 2.200 hectáreas, cuadruplicando la superficie disponible.

El objetivo es bajar la presión sobre el suelo citadino, ya que con el antiguo instrumento la oferta era limitada y los costos de acceso a la vivienda o arriendo resultaban elevados.

El instrumento también establece cinco zonas habitacionales con distintas densidades -altas, medias y bajas- para ordenar el desarrollo inmobiliario y definir la altura de las edificaciones.