Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Innovación y Startups
Innovación y Startups

Así fue el primer Startup Day organizado por el Congreso

Más de 50 empresas emergentes y actores del ecosistema se dieron cita en el Parlamento para interactuar con diputados y autoridades de Gobierno.

Por: Renato Olmos

Publicado: Miércoles 20 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

startups gobierno Renato Olmos
<p>Así fue el primer Startup Day organizado por el Congreso</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Internacional

Grandes fabricantes de productos de cobre en EEUU suben sus precios incluso después del respiro arancelario de Trump
2
Mercados

Altos patrimonios chilenos aumentan inversiones en Estados Unidos para obtener visa de residencia
3
Economía y Política

Jara renuncia a un impuesto al patrimonio y al fin de las AFP, pero mantiene negociación ramal
4
Economía y Política

Programa de Matthei ratifica rebaja de impuesto corporativo a un 18% en 10 años y meta de crear un millón de empleos
5
Internacional

EEUU endurece controles a importaciones de cobre, litio y acero desde China por uso de mano de obra esclava
6
Empresas

Directores de CBB califican la oferta de Carmeuse como "atractiva" y hasta el representante de Yura admitió que “es conveniente”
7
Internacional

Anglo American sufre duro golpe tras la cancelación de acuerdo por US$ 3.800 millones con Peabody
8
Empresas

Empresas Copec advierte impacto de aranceles en su negocio: "Los compradores adoptaron una actitud comercial más cauta"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete