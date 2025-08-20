Empresas RedSalud ha invertido US$ 4,7 millones en proyecto para modernizar su área dental

La firma ligada a la CChC cuenta con un laboratorio que apunta a reducir en un 30% los tiempos de fabricación de piezas dentales.

Empresas RedSalud, la firma de prestadores ligada a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), invirtió $ 4.500 millones (unos US$ 4,7 millones) en un proyecto de digitalización de su área dental, informó la compañía.

"Esto se ha traducido en implementación progresiva de tecnología de escaneo digital en sus clínicas dentales, así como el desarrollo de su propio laboratorio dental, que en términos de equipamiento es el más grande y moderno de Sudamérica", dijo la empresa.

El laboratorio comenzó a operar en julio de 2024 y presta servicios a toda la red de más de 40 clínicas dentales que tiene RedSalud en el país.

Según la compañía, durante los últimos cinco años han duplicado sus puntos de atención a lo largo de Chile con la apertura de nuevas clínicas dentales. El laboratorio trabaja con una atención de unos 3 mil pacientes por mes y, según RedSalud, permite una reducción de un 30% en los tiempos de fabricación y entrega en comparación al proceso analógico usado tradicionalmente.

"Además, se ha reducido en un 50% las tasas históricas de repetición de trabajos, lo que se traduce en menores cantidades de reagendamientos del paciente por este tipo de eventos", agregó la compañía.

Según detalló RedSalud, los tratamientos incluyen escaneo digital 3D de la dentadura del paciente y fabricación de piezas mediante impresión 3D o fresado digital, procesos más ágiles y con mayores estándares de calidad que los analógicos tradicionales, dijo la firma.