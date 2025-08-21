Chambers & Partners lanza guía 2026 con los mejores abogados y estudios de Chile, y advierte estancamiento en brecha de género
En su análisis la publicación alertó que la presencia de abogadas en el ranking sigue estando por debajo del 20%.
Chambers & Partners lanzó este jueves la lista de los mejores estudios y abogados de América Latina para 2026, el ranking más esperado de la industria legal. En esta edición, la novedad para el capítulo de Chile fue la incorporación de nuevas categorías respecto de la anterior, sumando la cobertura de oficinas legales en la sección de Derechos de Agua, mientras que en abogados individuales se añadieron las áreas de Protección de Datos y Cumplimiento.
Pese al avance en la incorporación de nuevas firmas y especialistas, se mantuvo el rezago en la brecha de género respecto de otros países de la región y, junto a México, Chile quedó al final de la tabla, con menos del 20% de presencia de abogadas en la guía (17%). Solo con una mujer destacada como estrella individual: Nicole Nehme (Libre Competencia), distinción que también alcanzaron otros expertos como José María Eyzaguirre B. (M&A), Nelson Contador (Reestructuración) y Diego Rodríguez (Venture Capital).
La guía también sumó distinciones al expertise de los especialistas, y bajo la denominación de Eminencias aparecen como figuras consagradas: Fernando Barros y Francisco Selamé (Impuestos), Pablo Iacobelli (Corporativo y M&A) y Antonio Ortúzar (Energía y Recursos Naturales).
En relación con los estudios jurídicos, nuevamente Carey mantuvo el liderazgo, ubicándose en la primera banda en 14 de las 28 clasificaciones; Claro & Cía. en casi una decena. Más atrás se ubicaron Barros & Errázuriz, PPU y Morales & Besa, entre los mencionados con mayor frecuencia en las primeras bandas.
Banca y Finanzas
ESTUDIOS BANDA 1
Carey
Claro & Cía
Garrigues
Morales & Besa
ABOGADOS
Diego Peralta (Reconocida trayectoria)
BANDA 1
Felipe Moro
Myriam Barahona
Pedro García
Reestructuración y quiebras
ESTUDIOS BANDA 1
Carey
Nelson Contador & Compañía Abogados
ABOGADOS
Nelson Contador (Estrella Individual)
BANDA 1
Benjamín Grebe
Ricardo Reveco
Mercado de Capitales
ESTUDIOS BANDA 1
Barros & Errázuriz
Carey
Claro & Cía
Ried Fabres
ABOGADOS
Diego Peralta (Senior Statespeople)
BANDA 1
Cristián Fabres
José Luis Ambrosy
Luis Alberto Letelier
Pedro García
Libre Competencia
ESTUDIOS BANDA 1
Carey
Claro & Cía
FerradaNehme
Pellegrini & Rencoret
ABOGADOS
Nicole Nehme (Estrella Individual)
BANDA 1
Cristóbal Eyzaguirre
Javier Velozo
Julio Pellegrini
Lorena Pavic
Cumplimiento
ESTUDIOS BANDA 1
Carey
DLA Piper Chile
Balmaceda, Cox y Piña Abogados
ABOGADOS BANDA 1
Francisca Franzani
Guillermo Acuña
Matías Balmaceda
Corporativo y M&A
ABOGADOS
Francisco Javier Illanes (Reconocida trayectoria)
Jaime Carey (Reconocida trayectoria)
Pablo Iacobelli (Eminencia)
José María Eyzaguirre Baeza (Estrella Individual)
BANDA 1
Cristián Eyzaguirre
Felipe Larraín
Octavio Bofill
Pablo Guerrero
Rodrigo Ochagavía
Corporativo y M&A: Estudios Elite
ESTUDIOS BANDA 1
Barros & Errázuriz
Carey
Claro & Cía
Corporativo y M&A: Estudios con alta valoración
ESTUDIOS BANDA 1
Baker Mckenzie Chile
Barros, Silva, Varela & Vigil
CEPD Abogados
DLA Piper Chile
Guerrero Olivos
Protección de Datos
ABOGADOS BANDA 1
Macarena Gatica
Paulina Silva
Resolución de Controversias: Arbitraje
ESTUDIOS BANDA 1
Claro & Cía
Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo
Jana & Gil Dispute Resolution
ABOGADOS
Álvaro Ortúzar (Reconocida trayectoria)
BANDA 1
Andrés Jana
Felipe Ossa
Resolución de Controversias: Litigios
ESTUDIOS BANDA 1
Claro & Cía
Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo
ABOGADOS
Álvaro Ortúzar (Reconocida trayectoria)
BANDA 1
Cristóbal Eyzaguirre
Pedro Pablo Gutiérrez
Raimundo Labarca
Resolución de Controversias: Árbitros más demandados
ABOGADOS BANDA 1
Álvaro Ortúzar
Gonzalo Fernández
Julio Pellegrini Vial
Andrés Jana
Felipe Ossa
Jorge Baraona
Manuel José Vial
Enrique Alcalde
Jorge Granic
Pedro Pablo Vergara
Juan Eduardo Palma
Rodrigo Guzmán
Andrés Cuneo
Claudia Schmidt Hott
Enrique Barros
Felipe Bulnes
Juan Eduardo Figueroa
Luz María Jordán
Mónica Van Der Schraft
Víctor Vial del Río
Resolución de Controversias: Penal
ESTUDIOS BANDA 1
Bascuñán Barra Awad Contrerar Schürmann
Bofill Escobar Silva Abogados
López Escobar Del Río
ABOGADOS
Carlos Balbontín (Reconocida trayectoria)
BANDA 1
Gabriel Zaliasnik
Jorge Bofill
Julián López
Davor Harasic
Energía & Recursos Naturales
ESTUDIOS BANDA 1
Carey
Larrain y Asociados Abogados
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)
ABOGADOS
Alejandro Vergara (Reconocida trayectoria)
BANDA 1
Eduardo Escalona
Eugenio Evans
Jorge Granic
José Miguel Bustamante
Minería
ESTUDIOS BANDA 1
Bofill Mir Abogados
Carey
Cariola Díez Pérez-Cotapos
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)
ABOGADOS
Juan Luis Ossa (Reconocida trayectoria)
Antonio Ortúzar (Eminencia)
BANDA 1
Carlos Pérez-Cotapos
Gonzalo Grez
Jerónimo Carcelén
Juan Paulo Bambach
Pablo Mir
Rafael Vergara
Medioambiente
ESTUDIOS BANDA 1
Carrasco Benítez
FerradaNehme
Moreno Saez & Áviles Abogados
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)
Vergara Galindo Correa Abogados
ABOGADOS
Gabriel Del Favero (Reconocida trayectoria)
BANDA 1
Edesio Carrasco
Javier Vergara Fischer
Juan José Eyzaguirre
Julio Lavín
Mario Galindo
Patricio Leyton
Paulina Riquelme
Rodrigo Benítez
Medioambiente: Derechos de Agua
ESTUDIOS BANDA 1
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)
Vergara Galindo Correa Abogados
ABOGADOS
Gonzálo Arévalo Cunich (Reconocida trayectoria)
Alejandro Vergara (Reconocida trayectoria)
BANDA 1
Alberto Cardemil
Matías Desmadryl
Winston Alburquenque
Seguros
ESTUDIOS BANDA 1
Acuña & Compañía Abogados
DAC Beachcroft Chile
Estudio Carvallo
ABOGADOS
Ricardo Peralta Valenzuela (Reconocida trayectoria)
Osvaldo Contreras (Reconocida trayectoria)
BANDA 1
Felipe Hoetz
Alejandro Acuña Murray
Andrés Amunátegui
Manuel Carvallo
Propiedad Intelectual
ESTUDIOS BANDA 1
Carey
Sargent & Krahn
Silva
ABOGADOS BANDA 1
Francisco Carey
Juan Pablo Egaña
Rodrigo Velasco Alessandri
Laboral y Empleo
ESTUDIOS BANDA 1
Della Maggiora Eyzaguirre Abogados Laborales
Munita & Olavarría
Uribe Legal
ABOGADOS
Enrique Uribe Casasbellas (Reconocida trayectoria)
Héctor Humeres (Reconocida trayectoria)
Valentín Pimentel (Reconocida trayectoria)
BANDA 1
Cristián Olavarría
Cristóbal Raby
Enrique Munita
Luis Lizama
Luis Parada
Paulina Miranda
Sebastián Parga
Ciencias para la vida
ESTUDIOS BANDA 1
Carey
ABOGADOS BANDA 1
Andrea Abascal
Ignacio Guillmore
Proyectos
ESTUDIOS BANDA 1
Carey
Claro & Cía
Larraín y Asociados Abogados
Morales & Besa
ABOGADOS BANDA 1
Carlos Silva
Jorge Granic
Juan Pablo Stitchkin
Víctor Ríos
Derecho Público
ESTUDIOS BANDA 1
Fermandois
Guerrero Olivos
ABOGADOS BANDA 1
Arturo Fermandois
Eduardo Cordero
Josefina Court Spikin
Ramiro Mendoza
Inmobiliario
ESTUDIOS BANDA 1
Barros & Errázuriz
Fontaine & Cía
Guerrero Olivos
ABOGADOS BANDA 1
Juan Ignacio Ovalle
José Tagle
Martín Santa María
Montserrat Valverde
Pabla Gainza
Carolina Menichetti
Transporte Marítimo
ESTUDIOS BANDA 1
JJR Abogados
Tomasello y Weitz
ABOGADOS
Beltrán Urenda (Reconocida trayectoria)
BANDA 1
José Manuel Zapico Mackay
Leslie Tomasello
Ricardo Rozas
TMT (Telecomunicaciones, Medios, Tecnología)
ESTUDIOS BANDA 1
Barros & Errázuriz
Carey
Magliona Abogados
ABOGADOS BANDA 1
Alfonso Silva
Claudio Magliona
Eduardo Martin
Guillermo de la Jara
Impuestos
ESTUDIOS BANDA 1
Carey
Fischer y Cía
Fuensalida & Del Valle
ABOGADOS
Fernando Barros (Eminencia)
Francisco Selamé ( Eminencia)
BANDA 1
Alex Fischer
Carola Trucco
Carolina Fuensalida
Jaime Del Valle
Jessica Power
Jorge Carrahá
Óscar Ferrari
Soledad Recabarren
Venture Capital
ESTUDIOS BANDA 1
Carey
DLA Piper Chile
ABOGADOS
Diego Rodríguez (Estrella Individual)
BANDA 1
Francisco Guzmán
Matías Zegers
Pablo Undurraga
