Chambers & Partners lanza guía 2026 con los mejores abogados y estudios de Chile, y advierte estancamiento en brecha de género

En su análisis la publicación alertó que la presencia de abogadas en el ranking sigue estando por debajo del 20%.

Chambers & Partners lanzó este jueves la lista de los mejores estudios y abogados de América Latina para 2026, el ranking más esperado de la industria legal. En esta edición, la novedad para el capítulo de Chile fue la incorporación de nuevas categorías respecto de la anterior, sumando la cobertura de oficinas legales en la sección de Derechos de Agua, mientras que en abogados individuales se añadieron las áreas de Protección de Datos y Cumplimiento.

Pese al avance en la incorporación de nuevas firmas y especialistas, se mantuvo el rezago en la brecha de género respecto de otros países de la región y, junto a México, Chile quedó al final de la tabla, con menos del 20% de presencia de abogadas en la guía (17%). Solo con una mujer destacada como estrella individual: Nicole Nehme (Libre Competencia), distinción que también alcanzaron otros expertos como José María Eyzaguirre B. (M&A), Nelson Contador (Reestructuración) y Diego Rodríguez (Venture Capital).

La guía también sumó distinciones al expertise de los especialistas, y bajo la denominación de Eminencias aparecen como figuras consagradas: Fernando Barros y Francisco Selamé (Impuestos), Pablo Iacobelli (Corporativo y M&A) y Antonio Ortúzar (Energía y Recursos Naturales).

En relación con los estudios jurídicos, nuevamente Carey mantuvo el liderazgo, ubicándose en la primera banda en 14 de las 28 clasificaciones; Claro & Cía. en casi una decena. Más atrás se ubicaron Barros & Errázuriz, PPU y Morales & Besa, entre los mencionados con mayor frecuencia en las primeras bandas.

Banca y Finanzas

ESTUDIOS BANDA 1

Carey

Claro & Cía

Garrigues

Morales & Besa

ABOGADOS

Diego Peralta (Reconocida trayectoria)

BANDA 1

Felipe Moro

Myriam Barahona

Pedro García

Reestructuración y quiebras

ESTUDIOS BANDA 1

Carey

Nelson Contador & Compañía Abogados

ABOGADOS

Nelson Contador (Estrella Individual)

BANDA 1

Benjamín Grebe

Ricardo Reveco

Mercado de Capitales

ESTUDIOS BANDA 1

Barros & Errázuriz

Carey

Claro & Cía

Ried Fabres

ABOGADOS

Diego Peralta (Senior Statespeople)

BANDA 1

Cristián Fabres

José Luis Ambrosy

Luis Alberto Letelier

Pedro García

Libre Competencia

ESTUDIOS BANDA 1

Carey

Claro & Cía

FerradaNehme

Pellegrini & Rencoret

ABOGADOS

Nicole Nehme (Estrella Individual)

BANDA 1

Cristóbal Eyzaguirre

Javier Velozo

Julio Pellegrini

Lorena Pavic

Cumplimiento

ESTUDIOS BANDA 1

Carey

DLA Piper Chile

Balmaceda, Cox y Piña Abogados

ABOGADOS BANDA 1

Francisca Franzani

Guillermo Acuña

Matías Balmaceda

Corporativo y M&A

ABOGADOS

Francisco Javier Illanes (Reconocida trayectoria)

Jaime Carey (Reconocida trayectoria)

Pablo Iacobelli (Eminencia)

José María Eyzaguirre Baeza (Estrella Individual)

BANDA 1

Cristián Eyzaguirre

Felipe Larraín

Octavio Bofill

Pablo Guerrero

Rodrigo Ochagavía

Corporativo y M&A: Estudios Elite

ESTUDIOS BANDA 1

Barros & Errázuriz

Carey

Claro & Cía

Corporativo y M&A: Estudios con alta valoración

ESTUDIOS BANDA 1

Baker Mckenzie Chile

Barros, Silva, Varela & Vigil

CEPD Abogados

DLA Piper Chile

Guerrero Olivos

Protección de Datos

ABOGADOS BANDA 1

Macarena Gatica

Paulina Silva

Resolución de Controversias: Arbitraje

ESTUDIOS BANDA 1

Claro & Cía

Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo

Jana & Gil Dispute Resolution

ABOGADOS

Álvaro Ortúzar (Reconocida trayectoria)

BANDA 1

Andrés Jana

Felipe Ossa

Resolución de Controversias: Litigios

ESTUDIOS BANDA 1

Claro & Cía

Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo

ABOGADOS

Álvaro Ortúzar (Reconocida trayectoria)

BANDA 1

Cristóbal Eyzaguirre

Pedro Pablo Gutiérrez

Raimundo Labarca

Resolución de Controversias: Árbitros más demandados

ABOGADOS BANDA 1

Álvaro Ortúzar

Gonzalo Fernández

Julio Pellegrini Vial

Andrés Jana

Felipe Ossa

Jorge Baraona

Manuel José Vial

Enrique Alcalde

Jorge Granic

Pedro Pablo Vergara

Juan Eduardo Palma

Rodrigo Guzmán

Andrés Cuneo

Claudia Schmidt Hott

Enrique Barros

Felipe Bulnes

Juan Eduardo Figueroa

Luz María Jordán

Mónica Van Der Schraft

Víctor Vial del Río

Resolución de Controversias: Penal

ESTUDIOS BANDA 1

Bascuñán Barra Awad Contrerar Schürmann

Bofill Escobar Silva Abogados

López Escobar Del Río

ABOGADOS

Carlos Balbontín (Reconocida trayectoria)

BANDA 1

Gabriel Zaliasnik

Jorge Bofill

Julián López

Davor Harasic

Energía & Recursos Naturales

ESTUDIOS BANDA 1

Carey

Larrain y Asociados Abogados

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)

ABOGADOS

Alejandro Vergara (Reconocida trayectoria)

BANDA 1

Eduardo Escalona

Eugenio Evans

Jorge Granic

José Miguel Bustamante

Minería

ESTUDIOS BANDA 1

Bofill Mir Abogados

Carey

Cariola Díez Pérez-Cotapos

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)

ABOGADOS

Juan Luis Ossa (Reconocida trayectoria)

Antonio Ortúzar (Eminencia)

BANDA 1

Carlos Pérez-Cotapos

Gonzalo Grez

Jerónimo Carcelén

Juan Paulo Bambach

Pablo Mir

Rafael Vergara

Medioambiente

ESTUDIOS BANDA 1

Carrasco Benítez

FerradaNehme

Moreno Saez & Áviles Abogados

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)

Vergara Galindo Correa Abogados

ABOGADOS

Gabriel Del Favero (Reconocida trayectoria)

BANDA 1

Edesio Carrasco

Javier Vergara Fischer

Juan José Eyzaguirre

Julio Lavín

Mario Galindo

Patricio Leyton

Paulina Riquelme

Rodrigo Benítez

Medioambiente: Derechos de Agua

ESTUDIOS BANDA 1

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)

Vergara Galindo Correa Abogados

ABOGADOS

Gonzálo Arévalo Cunich (Reconocida trayectoria)

Alejandro Vergara (Reconocida trayectoria)

BANDA 1

Alberto Cardemil

Matías Desmadryl

Winston Alburquenque

Seguros

ESTUDIOS BANDA 1

Acuña & Compañía Abogados

DAC Beachcroft Chile

Estudio Carvallo

ABOGADOS

Ricardo Peralta Valenzuela (Reconocida trayectoria)

Osvaldo Contreras (Reconocida trayectoria)

BANDA 1

Felipe Hoetz

Alejandro Acuña Murray

Andrés Amunátegui

Manuel Carvallo

Propiedad Intelectual

ESTUDIOS BANDA 1

Carey

Sargent & Krahn

Silva

ABOGADOS BANDA 1

Francisco Carey

Juan Pablo Egaña

Rodrigo Velasco Alessandri

Laboral y Empleo

ESTUDIOS BANDA 1

Della Maggiora Eyzaguirre Abogados Laborales

Munita & Olavarría

Uribe Legal

ABOGADOS

Enrique Uribe Casasbellas (Reconocida trayectoria)

Héctor Humeres (Reconocida trayectoria)

Valentín Pimentel (Reconocida trayectoria)

BANDA 1

Cristián Olavarría

Cristóbal Raby

Enrique Munita

Luis Lizama

Luis Parada

Paulina Miranda

Sebastián Parga

Ciencias para la vida

ESTUDIOS BANDA 1

Carey

ABOGADOS BANDA 1

Andrea Abascal

Ignacio Guillmore

Proyectos

ESTUDIOS BANDA 1

Carey

Claro & Cía

Larraín y Asociados Abogados

Morales & Besa

ABOGADOS BANDA 1

Carlos Silva

Jorge Granic

Juan Pablo Stitchkin

Víctor Ríos

Derecho Público

ESTUDIOS BANDA 1

Fermandois

Guerrero Olivos

ABOGADOS BANDA 1

Arturo Fermandois

Eduardo Cordero

Josefina Court Spikin

Ramiro Mendoza

Inmobiliario

ESTUDIOS BANDA 1

Barros & Errázuriz

Fontaine & Cía

Guerrero Olivos

ABOGADOS BANDA 1

Juan Ignacio Ovalle

José Tagle

Martín Santa María

Montserrat Valverde

Pabla Gainza

Carolina Menichetti

Transporte Marítimo

ESTUDIOS BANDA 1

JJR Abogados

Tomasello y Weitz

ABOGADOS

Beltrán Urenda (Reconocida trayectoria)

BANDA 1

José Manuel Zapico Mackay

Leslie Tomasello

Ricardo Rozas

TMT (Telecomunicaciones, Medios, Tecnología)

ESTUDIOS BANDA 1

Barros & Errázuriz

Carey

Magliona Abogados

ABOGADOS BANDA 1

Alfonso Silva

Claudio Magliona

Eduardo Martin

Guillermo de la Jara

Impuestos

ESTUDIOS BANDA 1

Carey

Fischer y Cía

Fuensalida & Del Valle

ABOGADOS

Fernando Barros (Eminencia)

Francisco Selamé ( Eminencia)

BANDA 1

Alex Fischer

Carola Trucco

Carolina Fuensalida

Jaime Del Valle

Jessica Power

Jorge Carrahá

Óscar Ferrari

Soledad Recabarren

Venture Capital

ESTUDIOS BANDA 1

Carey

DLA Piper Chile

ABOGADOS

Diego Rodríguez (Estrella Individual)

BANDA 1

Francisco Guzmán

Matías Zegers

Pablo Undurraga