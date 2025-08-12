Según informó el canal Mega esta mañana, el deslizamiento de tierra ocurrido en el sector se produjo en los últimos días y abarcaría una extensión aproximada de 100 metros de largo.
Luego de intensas lluvias un nuevo socavón en Algarrobo genera alarma entre los vecinos del sector
El deslizamiento, que se habría producido en los últimos días y se extiende por unos 100 metros, afectó la base de un edificio del proyecto Mirador El Yeco II, de CFL inmobiliaria.
Un desprendimiento de terreno se registró este martes en el sector de El Yeco, al norte de Algarrobo, bajo un edificio residencial.
El colapso del acantilado, ocurrido tras las lluvias de los últimos días, se suma a otros dos episodios previos en la misma ladera desde 2021. Hasta ahora no se han reportado heridos ni evacuaciones.
El complejo de edificios afectados corresponde al Proyecto Mirandor El Yeco II, de CFL inmobiliaria.
