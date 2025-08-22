La historia personal de Marta Larraechea con Copec

Esta semana se realizó la ceremonia que celebró la primera piedra del nuevo espacio inmersivo que construirán Copec y el MIM. Además de buena parte del directorio de la empresa, estuvieron presentes la ex primera dama Cecilia Morel, y Eduardo Frei junto a Marta Larraechea. Esta última tuvo especial protagonismo, no sólo por ser la fundadora del Museo Interactivo Mirador que se inauguró en 2000, también porque dio a conocer su historia familiar y personal con Copec.



“Crecí al alero de Copec. Mi papá fue representante de la compañía y tenía bombas de bencina desde Lontué hasta Santiago. Yo lo acompañaba muchas veces los sábados a visitarlas”, contó la ex primera dama, nacida y criada en la Región del Maule. Cuando su padre murió, ella se vino a vivir a Santiago y entró a trabajar en Copec. “Fui secretaria de distintos gerentes y lo pasé muy bien. Fui muy feliz y ahí conocí a Eduardo (Frei). Luego me casé y me fui a vivir afuera. Pero siempre Copec está en mi corazón. Además, Don Anacleto Angelini era muy amigo de mi suegro”, contó a la salida del evento.



Marta también se pronunció sobre su rol en la creación del museo que ahora da inicio a una nueva etapa con la construcción de un espacio de más de 400 m² y capacidad para 500 personas, proyección 4K, sonido envolvente y luces que se sincronizan con las imágenes para crear una experiencia inmersiva. “No sé si es mi legado, pero sí pegué el empujón para que existiera y me he preocupado de que siga funcionando. Muchos empresarios en esa época no sabían lo que era un museo interactivo, pero creyeron en mí”, agregó.