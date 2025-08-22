Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

La historia personal de Marta Larraechea con Copec

“Crecí al alero de Copec. Mi papá fue representante de la compañía y tenía bombas de bencina desde Lontué hasta Santiago", contó la exprimera dama. También trabajó como secretaria en la empresa que ahora comenzará una nueva etapa de construcción del MIM.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 22 de agosto de 2025 a las 18:16 hrs.

<p>La historia personal de Marta Larraechea con Copec</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Iván González, el polémico abogado que pasó de defender al Fisco a demandarlo
2
Coffee break

La movida estratégica de Enjoy antes de renunciar a la concesión de los casinos de Coquimbo, Viña y Pucón
3
Cómo cuido mis lucas

Acciones millonarias 2025: las empresas que más han subido en Chile y el mundo
4
Punto de partida

Cómo AgendaPro levantó US$ 35 millones: obsesión, networking, ganadores y desgaste físico
5
Coffee break

Agua en el desierto de Arabia Saudita: el ingeniero chileno que trabaja en el megaproyecto NEOM
6
Por dentro

Toesca, el track record de la elegida por la CMF para liquidar los fondos de Sartor
7
Coffee break

A lo Steve Jobs: El discurso de Luis Felipe Gazitúa a los graduados de ingeniería de la UdeC
8
Coffee break

The Fresh Market reestructura deudas por US$ 600 millones

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete