Frontal Trust-Toesca: Las claves del deal de año nuevo

Los estudios CEPD Abogados y Claro & Cía son los asesores de estas boutiques financieras que acaban de anunciar un acuerdo por el que Frontal Trust venderá a Toesca todo el negocio de su AGF, alrededor de 40 fondos que suman activos bajo gestión por unos US$ 800 millones. Hay unidades de negocios que no son parte del deal, porque no están alojados en la AGF. Un caso es el de la sociedad Matriz Plaza Egaña SpA -tras el proyecto Eco Egaña- y también otra sociedad de reciente creación, Frontal Trust Propiedades, que iba a desarrollar un negocio de bienes raíces, pero que ahora quedará postergado. Aumentos de costos debido a crecientes regulaciones empujaron este acuerdo en un creciente proceso de consolidación en la industria de las AGF.

Por: Azucena González y Nicolás Durante

Publicado: Viernes 2 de enero de 2026 a las 21:00 hrs.

