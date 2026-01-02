Patricio Dussaillant, amigo de Kast y ex asesor de Republicanos, decodifica al Presidente electo

Se conocieron en Derecho de la UC hace 40 años y han seguido una larga ruta compartida. Este abogado y académico es hoy director de Ideas Republicanas, el think tank del partido fundado por JAK. Dice que hay mucha caricatura en torno al Presidente electo, y que por eso su estilo va a sorprender. “De lo alemán que tiene uno podría decir que es una persona ordenada, meticulosa, detallista; pero en el resto es bastante latino”, asegura.

Patricio Dussaillant ya llevaba dos años estudiando Derecho en la Universidad Católica cuando José Antonio Kast entró a esa carrera, que entonces se impartía en el Campus Oriente. Era 1984. Allí están los primeros recuerdos. “Él fue alumno de Gonzalo Rojas y yo era ayudante”, cuenta Dussaillant. “Pero la amistad es posterior”, precisa. Los acercó el movimiento gremialista, en el que ambos participaron. De hecho, retiene una escena en la memoria: cuando Kast postuló a la presidencia de la FEUC en 1987 -elección que finalmente perdería frente al democratacristiano Patricio Zapata-, él se sentó frente al computador del entonces candidato estudiantil y le colaboró con la escritura de su programa.

- ¿Al estilo ghost writer?

- No. El movimiento gremial siempre fue una escuela de trabajo en equipo.

Algunos de quienes compartieron con el universitario Kast han dicho que era un poco tímido, pero Dussaillant no está de acuerdo: “No tengo esa imagen de él, como sentado en un rincón y callado. Más bien lo recuerdo con bastante personalidad”. Era, dice, un dirigente que se hacía notar. Participó en el centro de alumnos de Derecho, fue representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la UC. A principios de los ‘90, junto con Gonzalo Rojas, Kast y Dussaillant compartieron como profesores el curso Derecho y Sociedad, dictado en la Facultad de Economía y Administración.

Ambos continuarían luego compartiendo territorios comunes: militaron en la UDI, renunciaron al partido -Kast en 2016, Dussaillant en 2020-, y se reencontraron alrededor del Partido Republicano: uno como su fundador, el otro -aunque sin ser militante- como asesor comunicacional entre 2021 y 2024, período en el cual le tocaron hitos como la anterior campaña presidencial de Kast, la elección del Consejo Constitucional, las municipales. Hoy, Dussaillant es director de Ideas Republicanas, el think tank de esa tienda política.

“Además, fui director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán (de 1991 a 1996), y ahí empezamos, entre otras cosas, a formar gente que quisiera ser parlamentario. Hicimos muchas cosas para esa generación (la de Kast)”, agrega.

Dussaillant, abogado y doctor en Comunicación Pública de la Universidad de Navarra, se desempeña como académico en la Facultad de Comunicaciones UC. Desde allí, la mañana del caluroso último martes de 2025, habla del Presidente electo. Sobre quién y cómo es esta persona que conoce hace cuatro décadas. “Existe mucha caricatura de él en redes sociales, mucho ruido”, se queja.

Un señor empático

- Entonces, ¿se definiría como amigo de José Antonio Kast?

- Sí. De ir a los matrimonios de los hijos, de invitarse a la casa. Aunque la relación de amistad ha sido más por mi cuñado Julio Feres (jefe de la campaña anterior de Kast y hoy uno de sus hombres de confianza en la instalación del Gobierno). Ellos son compadres y muy amigos. Con Julio somos vecinos en Peñaflor, las casas al lado.

- ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo con el Presidente electo?

- La semana antes de Navidad. Cuando con Ideas Republicanas fuimos a “La Moneda chica”, en calle La Gloria, a entregar todos los archivadores con el programa de gobierno, todo el trabajo que se había hecho en las comisiones.

- A diferencia de Feres, ¿usted ha mirado todo desde afuera?

- Yo soy de los que si me llaman y me preguntan, bien. No soy de llamar yo.

- ¿Y no lo han llamado?

- No.

- Ha dicho que el Presidente electo va a sorprender, ya que hasta ahora hay mucha caricatura de él y que, en realidad, él es muy distinto a eso. ¿Cómo es Kast?

- A ver, yo creo que hay mucha caricatura respecto a un estereotipo alemán también caricaturizado que dice que es frío, distante, que no tiene sentido del humor. Y José Antonio no es frío, no es distante, tiene sentido del humor.

- ¿Tiene sentido del humor?

- Sí. De lo alemán que tiene uno podría decir que es una persona ordenada, meticulosa, detallista; pero en el resto es bastante latino. Creo que tiene una cosa que se da naturalmente en la gente que no vive ni crece en las grandes ciudades, que tuvo un contacto con lo que podríamos llamar un Chile real, más directo, más horizontal. Cuando uno vive fuera de las grandes ciudades, la cosa es menos elitista. Creo que él tiene esa característica de haber nacido y crecido, y seguir viviendo, en una zona rural. Eso marca mucho.

- ¿Eso será parte de las sorpresas de Kast?

- Claro, y creo que ya ha empezado a sorprender. No se esperaba un comportamiento como el que muestra. Está lleno de videos en redes sociales con eso. Ahora, cuando fue a Ecuador, alguien grabó desde un asiento del avión y se ve cómo se saca fotos con la gente que se lo pide en el pasillo. En la calle pasa lo mismo. Cuando va a ver a Bachelet y después se saca fotos en la calle con la gente. Eso muestra una faceta suya. Cuando tiene contacto directo, la gente dice: “Bueno, este señor no es como me lo pintaron; es un señor empático, agradable, muy humano, muy preocupado de otros”. Eso se vio en su discurso del 14 de diciembre.

- ¿De qué manera se vio?

- Se acuerda por ejemplo del cumpleaños del alcalde de Concepción, cuando lo ve, y lo dice. Habla del resultado en Tarapacá. O sea, cuida esos detalles y tiene esa capacidad que es característica de los buenos políticos, en el sentido de decir: “¿Sabes qué?, me acuerdo de los rostros, los nombres, las particularidades de esa persona”. En el discurso dice que todos tenemos que hacer lo que nos corresponde para que las cosas vuelvan a funcionar bien, que van a buscar acuerdos, que se va a sentar a conversar con Jara en marzo, que pide respeto…

- Al día siguiente, en todo caso, hubo acuerdo de que fue un discurso largo, con mucho detalle, sin épica. ¿Por qué?

- Esa noche, lo normal es que uno hubiera pensado en un discurso tipo estadista: esto es lo que vamos a hacer, este es el programa, estas son cosas de Estado. Esa es una alternativa. La otra es decir: “Me voy a mostrar tal cual soy”, que es una posibilidad que me parece que coincide más con estos tiempos y con el estilo de José Antonio. El discurso pudo ser más corto, cierto. Respecto de los otros comentarios, creo que una cosa es lo que la elite, sobre todo intelectual, espera y otra lo que el ciudadano espera. Y las encuestas mostraron que a la gente le gustó el discurso. Yo también conversé con personas que estaban ahí en la calle esa noche y lo encontraron buenísimo.

Presidente Kast

- ¿Qué tipo de Presidente va a ser José Antonio Kast?

- Ojalá tener una bola de cristal para decirlo…

- Pero si pudiera proyectar, de acuerdo a cómo lo ha descrito…

- Creo que va a ser un Presidente cercano, pero que ejerce la autoridad. Creo que va a habitar el cargo, pero sin tomar una distancia respecto a las personas con las que trabaja o con las que se topa día a día. Y uno esperaría que ese estilo lo marque en el resto de las autoridades de gobierno. Yo lo he llamado “hacer política sin pedestal”. Sin este tema de la superioridad, sino lo más horizontal posible. Me parece que a los legados los marca el estilo.

- Ese estilo que define cercano, horizontal, ¿ha estado ausente en los Presidentes anteriores?

- Creo que ha habido una forma de armar gobierno más de cuoteo o de necesidad política en el caso de Boric, quien tuvo que sumar al Socialismo Democrático cuando no le funcionó su primera apuesta (al echar a andar el Gobierno). Él se enfocó en eso y no tanto en decir: “Yo quiero sumar gente que mantenga el estilo distinto que quiero imponer”.

- ¿Lo mismo ve en Bachelet, Piñera, Lagos?

- Es que me parece que la llegada de ellos al Gobierno fue distinta, en el sentido que llegan con una coalición de gobierno y por lo tanto tienen que cuotear. Ahí José Antonio Kast tiene la ventaja de poder decir: “Yo quiero sumar a esta gente a mi equipo aunque venga de distintos partidos”, porque no llegó al Gobierno con la coalición detrás. Por lo tanto tiene esa libertad de no cuotear, sino elegir a lo mejor que los partidos le proponen.

- Igual debe enfrentar presiones de los partidos con que formará gobierno, los de Chile Vamos, los libertarios…

- Claro, pero no llegaron como una coalición. Eso hace que sea distinto a la hora de decir: “Voy a buscar gente con la que me siento cómodo y que sé va a asumir el estilo que quiero”.

- ¿A qué otro Presidente chileno se podría asimilar este estilo Kast?

-En algunas cosas yo creo que a Patricio Aylwin.

- ¿Como cuáles?

- Patricio Aylwin siguió viviendo en su casa, allí recibió a los reyes de España, allí estuvo comiendo George Bush. Un estilo ciudadano, más horizontal. Creo además que José Antonio Kast va a marcar un tema de mucho trabajo, pero no 24/7 al menos para su gente, con lo que quiere demostrar desde el Gobierno de que se puede conciliar familia y trabajo. Ahí hay otra arista parecida con Aylwin.

- Y distante de Piñera, cuyo sello era 24/7… ¿Hay una intención de diferenciarse de él?

- Hay una radical diferencia de estilo y personalidad entre los dos. Es algo que se va a notar. Pueden coincidir en la importancia que Piñera le daba la gestión, a que las cosas se hicieran bien, pero el estilo de hacerlo va a ser muy distinto. Se verá naturalmente la diferencia, no es que haya una intención de mostrarla. Las trayectorias son tan distintas. Piñera llega a la política después de una vida empresarial, no tiene una historia de interés por la política en la universidad como José Antonio o en trabajos de invierno, de verano, en acción social.

- Se ha hecho hincapié en que Kast será un Presidente que va a delegar, porque quiere privilegiar estar en terreno, no perder ese contacto.

- Sí. Y ya ha dado señales de que delega. Por ejemplo, que tenga una vocera que hable a nombre de la oficina del Presidente electo. Ya es una forma de delegar. En estas semanas ha hablado poco él y han hablado varios: Martín Arrau, Ruth Hurtado, Arturo Squella.

Los roces del trabajo en equipo

- Habla de la política sin pedestal, de un estilo cercano, como marca de Kast. ¿Cómo se explica entonces el uso de un vidrio blindado en su campaña? Eso parece ir en el sentido contrario… asusta, aleja.

- A ver, la decisión no fue de él. Se usó en Viña la primera vez, por sugerencia de la gente de seguridad de la campaña. Yo no sé si habían habido amenazas o no. La explicación fue lo abierto que era el lugar y la cantidad de edificios alrededor. Después se usó en Concepción. Entiendo que también se discutió si usarlo la noche del 14 de diciembre. Todo el discurso de José Antonio ha sido en contra del crimen organizado y del terrorismo, entonces un escenario posible es que pudiera pasarle algo. Y él es bastante obediente: si un profesional que sabe le dice lo del vidrio, él escucha. El hombre tiene hartos hijos, nietos.

- Durante la campaña, varios dijeron que Kast estaba descafeínado respecto de sus anteriores candidaturas presidenciales. Era notorio que esquivaba temas polémicos -como los valóricos- y la confrontación. ¿Eso es estrategia política, cambio personal, puro pragmatismo?

- Las campañas se dan en ciertos momentos de los países. Creo que José Antonio sigue siendo el mismo, pero los contextos fueron distintos en 2021 y en 2025, cambió la agenda del país. Y lo segundo es que las personas somos distintas con el transcurso del tiempo. Es distinto ser candidato a los 55 que a los 59. La campaña del 2021 fue además más confrontacional, dentro de la derecha y también en segunda vuelta. Los debates fueron muy agresivos, la agenda era mucho más abierta. No es lo mismo cuatro años después. Pero en todo momento, cada vez que le preguntaron, José Antonio dijo que él seguía pensando igual que antes.

- En estos días se habla mucho del gabinete de Kast. Se dan varios nombres por seguros, especialmente de Chile Vamos. Ausente el Partido Nacional Libertario. ¿Kaiser debería ser ministro?

- Las entrevistas que dieron los dos hermanos de Kaiser, me imagino que hablando a nombre de Johannes, dicen que al Gobierno debería entrar el partido pero no él. Después él plantea una bajada con ciertas líneas rojas, que me parecen más bien como para justificar no estar. Yo creo que políticamente no le conviene a él entrar al gabinete. Sobre todo si está pensando volver a ser candidato presidencial. Si entra al gabinete no puede empezar a plantear temas distintos a los del Gobierno, no puede estar en campaña; aunque todo lo que haga y diga se va a leer como eso Tiene más independencia estando afuera, sin perjuicio que su partido esté en distintas posiciones en el Gobierno. José Antonio Kast apoyó a Piñera en la segunda vuelta, recorrió el país en una campaña, pero después se quedó fuera de su gobierno, aunque gente republicana sí se instaló allí.

- Hoy, en su ruta a La Moneda, Kast se rodea de dos mundos: el de la universidad y amistades de años -como Alejandro Irarrázaval- y el que le ha dado el ejercicio político, con gente como Cristián Valenzuela. Ambos estarían en el segundo piso. ¿Conviven bien esos universos?

- El tema del segundo piso nos apasiona a los que seguíamos la serie The West Wing, que muestra la combinación de gente con orígenes y profesiones distintos, pero con roles muy definidos. Me parece que el modelo de Lagos tomó un poco de eso. Ernesto Ottone tiene un libro que se llama El segundo piso, donde explica lo que a mí me parece es un modelo a replicar: un segundo piso que trabaja para el Presidente, analiza lo que pasa, posibles escenarios, gestiona crisis políticas. Distinto al segundo piso de Piñera, más vinculado a lo que los ministros hacían, más de gestión que de análisis de contingencia. Ottone dice en el libro que él y Eugenio Lahera no se hablaban, y que Lagos sabía manejar este segundo piso en que dos líderes no se hablaban. Dado los tiempos, hoy me parece más realista pensar en un segundo piso que combine las dos situaciones: la de Piñera y la de Lagos. Con dos cabezas, no una por encima de la otra, sino que con objetivos distintos y que funcionen.

- ¿Compiten esos dos mundos que rodean a Kast, por quién manda a quién?

- No sé si están en esa pugna, pero no le tengo temor a conflictos en esos ámbitos. Roces tienen que haber cuando es trabajo en equipo.

- Y usted, ¿estaría dispuesto a trabajar con el Presidente si él lo llama?

- Sí. Lo que pasa es que Jaime Guzmán nos enseñó que no se le decía que no a un Presidente, incluso aunque no fuera de tu lado.