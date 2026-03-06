Guerra EEUU-Irán: Las claves y recomendaciones para entender el conflicto
El historiador Ignacio Morales analiza las piezas del tablero que está dejando el conflicto bélico en Medio Oriente. Y además, entrega libros, podcasts y documentales para entender mejor estos sucesos.
Pocos títulos de doctorado hacen más sentido para un experto en Medio Oriente que el que acaba de terminar el historiador chileno Ignacio Morales. En 2025 obtuvo su PhD en War Studies del King’s College de Londres, y desde ahí, estudió la evolución y los nudos de poder de una región que hoy está redefiniendo el orden global.
El sábado pasado la administración de Donald Trump, en una operación coordinada con las fuerzas de Israel, lanzó un ataque masivo sobre territorio iraní que terminó con la muerte del ayatola Alí Jamenei. Desde entonces, las pérdidas humanas han crecido a gran velocidad: según la Media Luna Roja, al menos 787 personas han muerto en suelo iraní y otras 200 en el Líbano.
En este escenario, Morales analiza las piezas del tablero. Para partir, el historiador dice que no resulta sorpresivo el inicio de este nuevo conflicto: “Luego de octubre de 2023, la consiguiente guerra en Gaza y la militarización de la política exterior israelí, esto parece ser más bien una etapa más de un estado permanente de guerra en lo que denominamos el Medio Oriente. Por lo demás, es un hecho indiscutible que las hostilidades entre estos tres países se han mantenido vivas desde 1979, particularmente luego del derrocamiento de Mohamed Reza Pahlavi y el inicio del gobierno teocrático de los imanes shiítas radicales que consolidaron la creación la República Islámica de Irán”.
Sobre el rol de la Casa Blanca, Morales señala que en su segundo gobierno, Trump ha mostrado un desapego “casi absoluto por la estabilidad internacional”: “No es casualidad que el intervencionismo estadounidense en Medio Oriente se haga patente en medio de una tormenta comunicacional que se desprende de las obscenidades criminales de los denominados archivos de Jeffrey Epstein”.
Para el historiador, el factor Netanyahu es igualmente determinante. Afirma que el primer ministro israelí no ha tenido problemas en radicalizar su política exterior. “Todo vale para Bibi, y frente a la amenaza de islamistas radicales, pero sobre todo frente a la posibilidad de perder el poder, la guerra en Gaza, el Líbano, Siria y ahora Irán, termina siendo una respuesta cuasi natural frente a sus adversarios internos y externos. El derrocamiento de los ayatolas ha sido, por décadas, el sueño de Netanyahu y hoy, de la mano de los EEUU de Trump, está a punto de lograrlo”.
Y termina con Irán. Morales advierte que el país “está experimentando el desfonde sistemático de un régimen dictatorial que ha aplastado las libertades individuales por casi 50 años”. Y profundiza: “Luego de la muerte de Khamenei, el desmembramiento del poder de los ayatolas, la reducción del poder de la Guardia Revolucionaria Islámica, el debilitamiento militar cuasi terminal de Hezbollah y Hamas, no queda más que esperar sobrevivir un día más. Sin embargo, la ideología que sustenta el proyecto político del velayato ha demostrado ser resiliente, y frente a la amenaza de exterminio, la respuesta puede ser peligrosa para EEUU e Israel. Ya no se trata de salvar el proyecto nuclear, sino que de mantener vivo el proyecto histórico del Ayatola Jomeini. Con todo, sumar hostilidades contra las potencias árabes del Golfo parece ser una pésima idea”.
Acá, sus recomendaciones:
Un libro: Islam and the myth of confrontation: religion and politics in the Middle East
Este libro, de Fred Halliday y publicado en 1995, es una lectura fundamental para comprender la propuesta revolucionaria del proyecto histórico de Jomeini. Acá el autor cuestiona la tesis del “choque de civilizaciones” y propone una mirada distinta: el islamismo radical no es un retorno al pasado, sino un fenómeno moderno y profundamente político.
Un documental: Remaking the Middle East: Israel vs. Iran
Este filme, de 2025 y dirigido por los premiados cineastas James Jacoby y Anya Bourg, reconstruye la persistente campaña de Benjamín Netanyahu por neutralizar la influencia de Teherán en la región. El documental no solo aborda la carrera nuclear iraní, sino que expone las fricciones históricas entre el primer ministro israelí y las sucesivas administraciones en Washington respecto a los procesos de paz.
Una página web: www.aljazeera.com
Es un portal en inglés que forma parte del conglomerado de medios qatarí Al Jazeera. Tiene sede en Doha y hoy es una fuente fundamental para el seguimiento de la guerra en tiempo real. Se basa en una red de corresponsales desplegada en todo el mundo árabe y ofrece una transmisión de noticias las 24 horas. Además, es un contraste con la información oficial proveniente de Washington y Tel Aviv.
Un podcast: Amanpour (CNN)
Específicamente el episodio del martes 3 de marzo. En esta entrega, la periodista Christiane Amanpour conversa con el general David Petraeus, exdirector de la CIA. Ahí, el experto analiza el nuevo escenario militar, que incluye la ofensiva terrestre en el sur del Líbano contra Hezbollah y las amenazas de ataques inminentes en Arabia Saudita tras el impacto de drones iraníes en la embajada de EE.UU.
