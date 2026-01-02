El salario de la presidenta del Banco Central Europeo es un 50% superior al revelado por la institución
La jefa de la autoridad monetaria europea ganó un total de unos € 726.000 en 2024, según los cálculos del FT, un 56% más que el salario “básico” de € 466.000 divulgado por el BCE en su informe anual.
El salario completo de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, es más del 50% más alto que su salario revelado, según un análisis del Financial Times. La jefa de la autoridad monetaria europea ganó un total de unos € 726.000 en 2024, según los cálculos del FT, un 56% más que el salario “básico” de € 466.000 divulgado por el BCE en su informe anual. Esto significa que Lagarde gana casi cuatro veces más que el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jay Powell, cuyo salario está fijado por la ley federal estadounidense y actualmente está limitado a US$ 203.000 (€ 172.720).
Tan sólo el salario base de Lagarde la convierte en la funcionaria mejor pagada de la UE. El salario base anual de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es un 21% inferior. Además de su salario base, Lagarde recibe aproximadamente € 135.000 en prestaciones sociales para vivienda y otros gastos, según el análisis del Financial Times. El informe anual del BCE no ofrece información individual sobre las prestaciones sociales de los miembros del comité ejecutivo.
Lagarde también percibe un salario estimado de € 125.000 por su puesto como uno de los 18 miembros del consejo de administración del Banco de Pagos Internacionales (BPI), conocido como el “banco de los bancos centrales”. El informe anual del BCE no menciona el salario de Lagarde en el BPI.
Debido a la falta de datos detallados y consolidados, los cálculos del Financial Times se basan en los informes anuales tanto del BCE como del BPI, así como en un documento técnico que detalla las condiciones salariales de los altos funcionarios del BCE. La estimación no incluye las contribuciones del BCE a la pensión de Lagarde ni el coste de su plan de salud y seguros debido a la falta de datos disponibles.
El Financial Times compartió la metodología, las suposiciones y los resultados de sus cálculos en detalle con el BCE, desde donde declinaron hacer comentarios sobre el análisis, pero indicaron en un comunicado que el salario de la presidenta fue establecido por un comité de remuneraciones y su consejo de gobierno “al inicio del BCE”, fundado en 1998. El Banco Central dijo que su divulgación “está en línea con muchas otras instituciones públicas internacionales”, y agregó que había “aumentado el nivel de transparencia con el tiempo”. El BIS se negó a hacer comentarios.
Debido a pagos únicos adicionales y posibles pagos de transición durante los dos años posteriores a su mandato, que dependerán de su próximo rol, Lagarde puede esperar un pago total de hasta € 6,5 millones durante sus ocho años como presidenta del BCE, lo que equivale a unos € 810.000 por cada año. Según el análisis del FT, a partir de 2030 podrá esperar recibir una pensión anual de unos 178.000 euros del BCE.
