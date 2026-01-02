Click acá para ir directamente al contenido
El salario de la presidenta del Banco Central Europeo es un 50% superior al revelado por la institución

La jefa de la autoridad monetaria europea ganó un total de unos € 726.000 en 2024, según los cálculos del FT, un 56% más que el salario “básico” de € 466.000 divulgado por el BCE en su informe anual.

Por: Olaf Storbeck, del Financial Times

Publicado: Viernes 2 de enero de 2026 a las 18:38 hrs.

