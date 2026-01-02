La nueva startup de fundador de Clean Copper tras la quiebra: apostó por el personal de aseo y levantó US$ 600 mil con Invexor

EGenya -que vendió US$ 220 mil en 2025- también entró al sector salud gestionando el alta de pacientes, y hoy busca consolidarse como la solución integral para los departamentos de servicios.

Nicolás Méndez lleva más de 10 años emprendiendo. En la pandemia -y mentiras estudiaba en la Universidad de California, Estados Unidos- creó Clean Copper, una tecnología de cobre para superficies antimicrobianas. Levantó capital, ganó fondos Corfo y llegó a vender US$ 600 mil. Pero con el fin del coronavirus el mercado dejó de serle favorable. En 2023 la startup quebró y cerró oficialmente.

Mientras el viñamarino vendía cobre a grandes empresas descubrió un dolor recurrente: las áreas de servicios generales eran un caos totalmente análogo. “Me di cuenta de que el único dato que tenían eran unas planillas pegadas en la pared con el nombre de la persona que limpió y una firma”, dice.

Conversó con sus socios de Clean Copper -asegura- y ninguno de ellos quiso sumarse a la nueva startup, que buscaba digitalizar estas áreas. Así, mientras estaba en proceso de cierre Clean Copper, nació eGenya. La idea sonaba simple: códigos QR instalados en zonas críticas (baños, oficinas) que el personal de aseo escanea para reportar tareas. Sin descargar apps, todo vía WhatsApp.

Contrató desarrolladores y al poco tiempo sumó como socio técnico a Pablo Flores.

El inicio fue lento. En 2024 facturaron apenas $ 4 millones, pero el salto vino al año siguiente. Una vez terminados varios pilotos, vendieron US$ 90 mil con 0% de fuga de clientes. Hoy suman 23 empresas que compran sus servicios, entre ellas Softys, CCU y la Clínica UAndes.

Ya con tracción, Méndez salió a levantar capital privado. En un principio le cerraron muchas puertas. “Me decían que era un negocio poco sexy”, dice Méndez. Además, le alegaban que no tenía inteligencia artificial como base del negocio.

Ganó fondos de Corfo (cerca de $ 110 millones) y también obtuvo un premio de CCU Impacta. A mediados del año pasado Méndez entró al proceso de aceleración de Invexor (fondo de VC que ha invertido en Phage Lab y Gauss Control, entre otras) y en el último trimestre de 2025 cerraron una ronda de US$ 600 mil con ellos.

EGenya -que vendió US$ 220 mil en 2025- también entró al sector salud gestionando el alta de pacientes, y hoy busca consolidarse como la solución integral para los departamentos de servicios. Actualmente -afirma su fundador- están recibiendo cerca de 28 mil registros a la semana, y toda esa información queda en la nube y puede ser monitoreada por los centros de control de cada una de las empresas.