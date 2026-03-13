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La despedida del mundo cervecero a Ben Wood

El fallecimiento del emprendedor chileno-estadounidense Ben Wood generó múltiples homenajes en la industria gastronómica y cervecera. Su legado marcó el desarrollo de la cerveza artesanal en Chile.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 15:53 hrs.

gastronomia Chile
<p>Ben Wood, emprendedor chileno-estadounidense en la industria gastronómica y cervecera.</p>

Ben Wood, emprendedor chileno-estadounidense en la industria gastronómica y cervecera.

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