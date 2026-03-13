La despedida del mundo cervecero a Ben Wood

El fallecimiento del emprendedor chileno-estadounidense Ben Wood generó múltiples homenajes en la industria gastronómica y cervecera. Su legado marcó el desarrollo de la cerveza artesanal en Chile.

La tarde del lunes, en medio de una jornada de marejadas en el litoral central, una tragedia sacudió la Playa Grande de Mirasol, en Algarrobo. Cuatro personas murieron luego de intentar rescatar a una joven que había sido arrastrada por una ola. Entre las víctimas estaban el emprendedor gastronómico cervecero Benjamin Robert Wood, conocido como Ben Wood, su padre Norman Ray Wood y su pareja, María José “Pepa” Ureta.

El emprendedor chileno-estadounidense de 43 años ya era, hace más de una década, una figura conocida en el mundo gastronómico y cervecero del país. Vivía en Chile desde 2013 y fue uno de los impulsores de proyectos como Beervana, Alameda Beer Company, Pocha Bang Bang y el popular bar de hamburguesas y cervezas El Honesto Mike, cuyo primer local abrió en Los Leones en noviembre de 2017.

A través de sus redes sociales donde acumula a más de 35 mil seguidores, Wood compartía contenido sobre gastronomía, bares y cultura cervecera. Su influencia fue especialmente visible en el desarrollo de la escena de cerveza artesanal en Chile, donde es considerado uno de los padres del movimiento en el país.

La noticia de su muerte provocó una inmediata ola de reacciones. Amigos, seguidores y figuras del mundo gastronómico comenzaron a compartir mensajes de despedida y recuerdos sobre Wood y su pareja. Uno de los mensajes más sentidos vino desde El Honesto Mike, que cuenta actualmente con tres locales en la Región Metropolitana. En una publicación en Instagram, el equipo del restaurante escribió: “La vida no siempre es como queremos, pero los buenos momentos y personas que conocemos durante ésta nos van a acompañar por el resto del viaje”.

La empresa —de la cual Wood ya no era parte desde 2023— además abrió libros de condolencias para quienes quisieran dejar un mensaje para Wood y Ureta, los que luego serán entregados a sus familias. “Ben y Pepa fueron almas inseparables, y su energía infinitamente positiva nos acompañará por y para siempre. Este es el mensaje más difícil que nos ha tocado escribir”, agregaron.

Las muestras de cariño también se multiplicaron entre quienes trabajaron con él en la industria. Wood no sólo impulsó bares y proyectos gastronómicos, sino también fue parte del directorio fundador de la Asociación Cervecera Independiente de Chile. En homenaje a su legado y al de Ureta, la organización anunció que el 9 de marzo será conmemorado como el Día Nacional del Cervecero Independiente.

Más de 400 personas asistieron al funeral que se realizó este viernes en el Cementerio Católico de Recoleta, en donde hablaron amigos y personas del mundo cervecero. Su hija, utilizando la cuenta de Instagram de Ben, había publicado el mensaje: “Todos los extrañaremos a los dos a montones y como él decía: Rest in power!”.