Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Cómo cuido mis lucas
Cómo cuido mis lucas

Acciones millonarias 2025: las empresas que más han subido en Chile y el mundo

Han pasado casi ocho meses de 2025 y ya hay papeles muy (muy) ganadores en el mercado accionario. Acá, una lista consolidada -y resumida- para que no tengas que rastrear foros ni reportes de analistas. Algunas están sobrevaloradas, otras siguen baratas pese a su buen momento.

Por: Mateo Navas

Publicado: Jueves 21 de agosto de 2025 a las 12:30 hrs.

Mateo Navas mercado bursatil inversiones inversionistas mercados internacionales
<p>Acciones millonarias 2025: las empresas que más han subido en Chile y el mundo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Cómo cuido mis lucas

Acciones millonarias 2025: las empresas que más han subido en Chile y el mundo
2
Punto de partida

AgendaPro levanta serie B de US$ 35 millones con Riverwood como líder
3
Coffee break

Vanessa Facuse, abogada de 187 aportantes de Sartor: “No estamos ante meros deterioros contables, sino frente a la desaparición casi total del patrimonio invertido”
4
Por dentro

A Vitamina se le acabó el recreo: la crisis por dentro de la cadena de jardines infantiles
5
Por dentro

Quién se va, quién llega: los pronósticos para el directorio de Falabella tras el fin del pacto
6
Por dentro

Tres años de investigación, miles de páginas y una disputa millonaria: la trama judicial que enfrenta a exclientes con los socios de Eloy
7
Personaje

El plan de Diego Yarur para Salcobrand, Preunic y DBS
8
Lecciones de Vida

Todo sobre mi madre: El motor del influencer financiero Francisco Ackermann

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Salud Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete