El dólar abre en baja más cerca de los $900 en medio del rally del cobre
El cobre alcanzó un máximo histórico en Shanghái el viernes, ante los indicios de que la oferta de materias primas seguirá siendo escasa el próximo año y los planes chinos de frenar los proyectos con el metal rojo para contener una expansión irracional.
Noticias destacadas
El dólar abrió en baja el viernes tras el feriado por Navidad y quedó más cerca de la marca de los $900, en medio de la continuación del rally del cobre y otros metales en los mercados internacionales.
En la apertura, el dólar cotizaba a $902,1, con una caída de $3,5 desde el cierre del miércoles, según las primeras cotizaciones en Bloomberg. El dollar index no registraba cambios, mientras los futuros de cobre en Comex subían 2,83%, a US$ 5,73 por libra. En la Bolsa de Metales de Londres, antes de los feriados navideños, el cobre registró un máximo histórico de US$ 5,57 por libra.
El cobre alcanzó un máximo histórico en Shanghái el viernes, ante los indicios de que la oferta de materias primas seguirá siendo escasa el próximo año y los planes chinos de frenar los proyectos con el metal rojo para contener una expansión irracional.
"La caída del tipo de cambio responde principalmente al repunte del principal producto de exportación chileno y a un dólar internacional que continúa en niveles bajos", dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.
Según informó Reuters, China reforzará la supervisión de los nuevos proyectos de cobre y alúmina para frenar la inversión irracional y la expansión desordenada de 2026 a 2030, dijo el viernes el principal planificador económico del país.
Por otra parte, los inversionistas esperan dos recortes más de las tasas de interés en Estados Unidos el próximo año, lo que lleva a una continua debilidad del dólar, que rondaba cerca de los mínimos de dos meses tocados el miércoles. Un billete verde más débil hace que los metales cotizados en la divisa estadounidense sean más atractivos para los tenedores de otras divisas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Sala cuna y PYME: una fórmula del mundo técnico para destrabar uno de los nudos del proyecto
Las investigadoras de Horizontal María José Abud y Soledad Hormazábal identificaron ejes clave. Uno de ellos apunta a permitir que las salas cuna con fines de lucro sean reconocidas en forma oficial.
El centro tecnológico más grande de España llega a Chile con inédito evento para startups biotech en Los Ríos
Eurecat junto con la incubadora y aceleradora local, Patagonia Startups, organizan el encuentro que congregará a líderes en ciencias ómicas, biomateriales y fermentos, desde el desarrollo de nuevos alimentos y procesos hasta la inversión deep tech, con el fin de convertir los recursos naturales del sur en soluciones de impacto mundial.
CLC encuentra nuevas inconsistencias financieras por más de US$ 80 millones en administración de Alejandro Gil: acusa "ajustes manuales irregulares" y contrata abogados
La clínica sostuvo que con esto cerrará el capítulo heredado de la antigua administración y será asesorada por el estudio del penalista Juan Domingo Acosta para presentar acciones legales.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Columna de OpiniónVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete