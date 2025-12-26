Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

El dólar abre en baja más cerca de los $900 en medio del rally del cobre

El cobre alcanzó un máximo histórico en Shanghái el viernes, ante los indicios de que la oferta de materias primas seguirá siendo escasa el próximo año y los planes chinos de frenar los proyectos con el metal rojo para contener una expansión irracional.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 26 de diciembre de 2025 a las 08:35 hrs.

dólar cobre mercado cambiario
<p>El dólar abre en baja más cerca de los $900 en medio del rally del cobre</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Bethia pone en marcha la separación de aguas del family office del clan Heller Solari con disminución de capital e inicia asignación de negocios
2
Mercados

Las acciones para ajustar el portafolio en 2026: dónde sobreponderar, cuál mantener y qué reducir
3
Empresas

Gremios mineros y energéticos cuestionan el triministerio de Kast y advierten pérdida de liderazgo sectorial
4
Internacional

Los fabricantes de automóviles copian a China para acelerar la llegada de nuevos modelos a las carreteras
5
Economía y Política

La Moneda golpea la mesa por informe de la Contraloría que advierte falta de control presupuestario en organismos públicos
6
Mercados

Quién es quién en el negocio de débito, crédito y prepago
7
Empresas

Con experiencia en alta dirección de empresas y minería: asoman primeros nombres para la presidencia de Codelco
8
Empresas

Activos multifamily pierden brillo como inversión inmobiliaria aunque industria ve potencial recuperación
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete