El dólar abre en baja más cerca de los $900 en medio del rally del cobre

El cobre alcanzó un máximo histórico en Shanghái el viernes, ante los indicios de que la oferta de materias primas seguirá siendo escasa el próximo año y los planes chinos de frenar los proyectos con el metal rojo para contener una expansión irracional.

El dólar abrió en baja el viernes tras el feriado por Navidad y quedó más cerca de la marca de los $900, en medio de la continuación del rally del cobre y otros metales en los mercados internacionales.

En la apertura, el dólar cotizaba a $902,1, con una caída de $3,5 desde el cierre del miércoles, según las primeras cotizaciones en Bloomberg. El dollar index no registraba cambios, mientras los futuros de cobre en Comex subían 2,83%, a US$ 5,73 por libra. En la Bolsa de Metales de Londres, antes de los feriados navideños, el cobre registró un máximo histórico de US$ 5,57 por libra.

El cobre alcanzó un máximo histórico en Shanghái el viernes, ante los indicios de que la oferta de materias primas seguirá siendo escasa el próximo año y los planes chinos de frenar los proyectos con el metal rojo para contener una expansión irracional.

"La caída del tipo de cambio responde principalmente al repunte del principal producto de exportación chileno y a un dólar internacional que continúa en niveles bajos", dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Según informó Reuters, China reforzará la supervisión de los nuevos proyectos de cobre y alúmina para frenar la inversión irracional y la expansión desordenada de 2026 a 2030, dijo el viernes el principal planificador económico del país.

Por otra parte, los inversionistas esperan dos recortes más de las tasas de interés en Estados Unidos el próximo año, lo que lleva a una continua debilidad del dólar, que rondaba cerca de los mínimos de dos meses tocados el miércoles. Un billete verde más débil hace que los metales cotizados en la divisa estadounidense sean más atractivos para los tenedores de otras divisas.