¿El oro ya fue? Por qué la verdadera apuesta del 2026 podría ser otra

En 2025 el metal dorado rompió todos los récords, pero ¿le queda espacio para crecer? Mientras el petróleo amenaza con una tendencia bajista, JPMorgan proyecta un importante crecimiento del cobre. Acá, los pronósticos y apuestas de tres bancos de inversión en los commodities más transados.

Por: Mateo Navas

Publicado: Viernes 12 de diciembre de 2025 a las 15:19 hrs.

<p>¿El oro ya fue? Por qué la verdadera apuesta del 2026 podría ser otra</p>

