Justicia niega visita de Leonarda Villalobos al cementerio y autorizó a Álvaro Jalaff a pasar año nuevo en Cachagua

“No ha lugar”, fue la respuesta que recibió de parte del tribunal Leonarda Villalobos, una de las imputadas en el caso Factop, cuando pidió permiso para poder acudir al cementerio.

Fue el 25 de diciembre cuando a través de su abogada, Alejandra Borda, Villalobos solicitó autorización para poder ir este viernes 2 de enero a Viña del Mar, al cementerio ubicado en Concón, para visitar la tumba de su padre “por conmemoración del fallecimiento”, dijo. El pedido responde a que Villalobos se encuentra con arresto domiciliario en el marco del citado proceso penal en curso.

Pero el tribunal estimó que no resultaba “absolutamente justificada” la concurrencia de Villalobos al lugar. Y aunque su defensa insistió con una reposición, el 29 de diciembre el tribunal desestimó el pedido, con un nuevo “no ha lugar”.

“El padre de mi representada don Osvaldo Villalobos falleció hace ya 10 años, y el 2 de enero se efectuará una misa conmemorativa en su memoria, la que no se pudo realizar en marzo del año 2025, debido a que la suscrita se encontraba bajo la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que la madre de mi representada pospuso dicha conmemoración para realizarse con posterioridad al año nuevo, fijando la fecha para el 2 de enero de 2026, lo que se enmarca dentro de los parámetros de la libertad de culto (…) Dicha conmemoración, es importante toda vez que los años 2024 y 2025, han sido dos años bastante difíciles para el grupo de familiar de mi representada, lo que importaría una instancia de reflexión y unión sobre lo que actualmente se encuentran viviendo, en un contexto de la religión que los une”, había dicho la defensa de Villalobos ante la justicia.

En contraste, ese mismo 29 de diciembre el tribunal le acogió la solicitud a Álvaro Jalaff para que cumpla su arresto domiciliario total en Cachagua para el año nuevo, pues el tribunal explicitó que entre los días 31 de diciembre y 02 de enero, ambas fechas inclusive, podía cumplir esta cautelar en esa comuna, contemplando además ventanas para los traslados entre las 11 y las 15 horas en esos días.