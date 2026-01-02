Justicia niega visita de Leonarda Villalobos al cementerio y autorizó a Álvaro Jalaff a pasar año nuevo en Cachagua
Fue el 25 de diciembre cuando a través de su abogada, Alejandra Borda, Villalobos solicitó autorización para poder ir este viernes 2 de enero a Viña del Mar, al cementerio ubicado en Concón, para visitar la tumba de su padre “por conmemoración del fallecimiento”, dijo.
Noticias destacadas
“No ha lugar”, fue la respuesta que recibió de parte del tribunal Leonarda Villalobos, una de las imputadas en el caso Factop, cuando pidió permiso para poder acudir al cementerio.
Fue el 25 de diciembre cuando a través de su abogada, Alejandra Borda, Villalobos solicitó autorización para poder ir este viernes 2 de enero a Viña del Mar, al cementerio ubicado en Concón, para visitar la tumba de su padre “por conmemoración del fallecimiento”, dijo. El pedido responde a que Villalobos se encuentra con arresto domiciliario en el marco del citado proceso penal en curso.
Pero el tribunal estimó que no resultaba “absolutamente justificada” la concurrencia de Villalobos al lugar. Y aunque su defensa insistió con una reposición, el 29 de diciembre el tribunal desestimó el pedido, con un nuevo “no ha lugar”.
“El padre de mi representada don Osvaldo Villalobos falleció hace ya 10 años, y el 2 de enero se efectuará una misa conmemorativa en su memoria, la que no se pudo realizar en marzo del año 2025, debido a que la suscrita se encontraba bajo la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que la madre de mi representada pospuso dicha conmemoración para realizarse con posterioridad al año nuevo, fijando la fecha para el 2 de enero de 2026, lo que se enmarca dentro de los parámetros de la libertad de culto (…) Dicha conmemoración, es importante toda vez que los años 2024 y 2025, han sido dos años bastante difíciles para el grupo de familiar de mi representada, lo que importaría una instancia de reflexión y unión sobre lo que actualmente se encuentran viviendo, en un contexto de la religión que los une”, había dicho la defensa de Villalobos ante la justicia.
En contraste, ese mismo 29 de diciembre el tribunal le acogió la solicitud a Álvaro Jalaff para que cumpla su arresto domiciliario total en Cachagua para el año nuevo, pues el tribunal explicitó que entre los días 31 de diciembre y 02 de enero, ambas fechas inclusive, podía cumplir esta cautelar en esa comuna, contemplando además ventanas para los traslados entre las 11 y las 15 horas en esos días.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
Cinco innovaciones alimentarias que buscan revolucionar la industria
Una sopa de colágeno de salmón, proteínas de algas, nanoburbujas para hidroponia y una solución para el agro con microorganismos del Desierto de Atacama son parte del Catálogo 2025 de innovación alimentaria, de Transforma Alimentos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Columna de OpiniónVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete