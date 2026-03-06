Flama, la banda indie rock del futuro subsecretario Emilio de la Cerda
Días antes de asumir nuevamente el cargo que ocupó en el segundo gobierno de Sebastián Piñera el arquitecto compartió las nuevas canciones de la banda que formó originalmente en 2001,
Esta semana el arquitecto y próximo subsecretario de Patrimonio cultural, Emilio de la Cerda, compartió con sus más cercanos y también en redes sociales, ocho canciones de su banda Flama. De la Cerda fue el primero en ocupar ese mismo cargo, creado en 2018, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y nombrado por José Antonio Kast para ejercerlo desde el 11 de marzo. En el intertanto el profesional trabajó también en el área de patrimonio cultural de la Universidad Católica.
Como hobby tiene la música y desde 2001 mantiene el proyecto musical de indie rock Flama junto a sus amigos Ignacio Salazar, Diego Frías y Andrés Battle. Es raro dorarse al sol se llama el álbum que ya se puede escuchar en Spotify y que se compone de canciones antiguas y otras recientes. Lo grabaron en 2025 en el estudio CLN8K, fue editado por el reconocido músico Cuti Aste y masterizado por Arturo Zegers. El futuro subsecretario anunció además que se vendrán un vinilo y una presentación en vivo.
