Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Flama, la banda indie rock del futuro subsecretario Emilio de la Cerda

Días antes de asumir nuevamente el cargo que ocupó en el segundo gobierno de Sebastián Piñera el arquitecto compartió las nuevas canciones de la banda que formó originalmente en 2001,

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 7 de marzo de 2026 a las 19:00 hrs.

música Cultura patrimonio gobierno
<p>Flama, la banda indie rock del futuro subsecretario Emilio de la Cerda</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Quiénes son los chilenos que trabajan en China Mobile
2
Coffee break

La ausencia de Fernando Larraín en el seminario de LarrainVial
3
Coffee break

Marcas europeas y un estudio premium de wellness: Los nuevos aterrizajes en Casacostanera
4
Coffee break

Ripley pierde batalla contra consultora Bain
5
Capital

70 años del colegio San Ignacio El Bosque: el aniversario de un hito educacional y arquitectónico
6
Coffee break

Nueva encuesta, cambio de oficinas y aterrizaje de exasesor del gobierno de Sebastián Piñera: el 2026 de Cadem
7
Coffee break

Quiénes son los CEO's, directores y presidentes de empresas más populares en LinkedIn
8
Coffee break

Los planes de Wheel The World tras levantar US$ 3,5 millones

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete