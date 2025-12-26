Dos pesos pesados al mando de dos alas de poder: así se estructura el Segundo Piso de Kast

En el mundo de José Antonio Kast, la lealtad es un valor fundamental. ¿Qué cargo ocuparán aquellos asesores y amigos que lo han acompañado en su largo camino para llegar a La Moneda? Según los planes, varios de ellos podrían estar en el denominado “Segundo Piso”, un enclave de poder reservado para personas de máxima confianza del Presidente electo. Aquí te contamos cómo se está diseñando este espacio que será clave en el futuro Gobierno.

Cuando José Antonio Kast se instale en el despacho presidencial de La Moneda, el próximo 11 de marzo, a pocos metros de su oficina, en las dependencias contiguas del palacio, comenzará a operar el grupo de asesores más influyente de su gobierno.

Se trata del llamado “Segundo Piso”: el espacio donde se incuban gran parte de las decisiones estratégicas de un gobierno, donde las crisis se viven en carne propia y los triunfos se celebran en voz baja. Un enclave de poder habitado, por lo general, por figuras de bajo perfil, pero de máxima cercanía y confianza del Presidente. El también denominado “gabinete en las sombras”.

Fue Ricardo Lagos quien creó por primera vez este grupo asesor, el que fue liderado por el sociólogo Ernesto Ottone. Luego, fue adquiriendo poder y notoriedad en las siguientes administraciones, aunque cada cual le impuso su sello.

Con Michelle Bachelet, figuras como Rodrigo Peñailillo, Angélica Álvarez (más conocida como “la Jupi”) o Pedro Güell fueron parte de ese mundo. Con Sebastián Piñera, en tanto, fueron María Luisa Brahm, Magdalena Díaz, Carla Munizaga y Cristián Larroulet, entre otros, quienes integraron este selecto grupo. Hoy, quien acompaña al Presidente Gabriel Boric como jefe de asesores del Segundo Piso es Felipe Melo, quien sucedió a Miguel Crispi.

De acuerdo con conocedores de la instalación del futuro Gobierno, el diseño del Segundo Piso de Kast será distinto al de Piñera, cuyo principal eje fue el control de gestión de los distintos ministerios.

La premisa de Kast es delegar esa gestión cotidiana en las carteras -evitando el “micromanagement”- para que sus asesores concentren su trabajo en el impacto concreto de las políticas públicas en la ciudadanía, el monitoreo de los compromisos más emblemáticos y el diseño de la estrategia comunicacional. Todo ello, además, cumpliendo un rol clave como consejeros directos del Presidente.

En esa lógica, comentan en su entorno, el Segundo Piso se estructurará en dos áreas: una dedicada a los proyectos estratégicos y otra enfocada en la dimensión política y comunicacional.

El gerente de los proyectos estratégicos

Según el plan que existe hasta ahora, el área de proyectos estratégicos estará comandada por Alejandro Irarrázaval, un viejo conocido en el ecosistema republicano, y amigo personal del Presidente electo desde los años ‘80, cuando ambos adhirieron al gremialismo en la Universidad Católica.

Su labor estará concentrada en la coordinación de los distintos ministerios para sacar adelante determinados proyectos. Por ejemplo, si Kast decide construir una cárcel de alta seguridad, aquello necesitaría del trabajo de varias carteras, como Seguridad, Obras Públicas, Bienes Nacionales y Justicia. Y quien estaría a cargo de coordinarlos sería justamente él.

“Ale” llegó a presidir el centro de alumnos de Economía en 1985, donde estrechó sus lazos con José Antonio Kast, quien lideraba el movimiento en Derecho, y también con otras figuras como Julio Feres y Rodrigo Álvarez.

Alejandro Irarrázaval

La amistad con Kast fue creciendo con los años. Ambos vivían en Buin y militaron juntos en la UDI, donde Irarrázaval fue, de acuerdo con miembros de ese partido, jefe de gabinete del exsenador Jovino Novoa, y tesorero.

Luego, cuando Kast decidió renunciar al partido fundado por Jaime Guzmán, en 2016, Irarrázaval se fue con él y se unió a Acción Republicana, un movimiento que tenía como objetivo la formación política de personas que quisieran llevar adelante las causas que defendía Kast y que fundó las bases del Partido Republicano.

Irarrázaval -quien también es empresario agrícola y tiene participación en desarrollos inmobiliarios- acompañó a Kast de cerca en todas sus campañas presidenciales anteriores, la de 2017 y de 2021. Y, para esta, desempeñó cargos importantes tanto en la primera como en la segunda vuelta, siendo apodado el “gerente general” de la campaña.

Tras el triunfo del abanderado republicano, Irarrázaval hoy está a cargo de la instalación del nuevo Gobierno, una labor compleja para lo cual tiene poco más de dos meses, y que se divide en tres áreas: la comunicacional, liderada por el asesor Cristián Valenzuela; la de instalación de equipos, a cargo de Sebastián Figueroa, exconsejero constitucional; y la de programación y contenidos, encabezada por Francisca Toledo, investigadora de Libertad y Desarrollo. “Todos tienen que reportarle a él”, señalan.

“En distintas instancias privadas, José Antonio Kast ha sido enfático en señalar que él es la autoridad. Y el que no lo entiende, se queda abajo”, comenta un integrante de su entorno.

En el círculo de Kast, es descrito como una persona “extremadamente trabajadora”, “leal”, “muy directo” y “ejecutivo”. “Hace que las cosas pasen, está enfocado en metas y va como caballo de carrera”, aseguran.

Esto -agregan las mismas fuentes- ha generado tensiones en el equipo.

“Tiene mucho carácter y personalidad. Es bien exigente y riguroso; y un poco patrón de fundo. Eso es complejo en política”, indican.

El encargado del relato

Cristián Valenzuela, el denominado “asesor estrella de Kast” será, justamente, quien lidere la otra ala del Segundo Piso, relativa a lo comunicacional y político, de acuerdo con el diseño creado hasta ahora. Como líder del área comunicacional del Segundo Piso, le tocaría lidiar con los mensajes presidenciales, la lectura política de los distintos acontecimientos que vayan sucediendo y el relato gubernamental.

Experiencia tiene de sobra. Durante la campaña, fue el jefe del equipo estratégico comunicacional. Se le vio acompañando al candidato en sus distintas apariciones públicas, así como en debates o programas radiales y televisivos.

Es considerado como uno de los creadores del relato con el que Kast ganó la elección y que se concentró en tres ejes principales: Seguridad, Migración y Economía.

Aunque no suele dar entrevistas, su perfil es más público que el de Irarrázaval pues ha sido columnista de La Tercera y panelista en Tele13 Radio. En ese rol, generó polémica durante la campaña tras publicar una columna denominada Parásitos, donde criticaba duramente a los “operadores políticos”.

Cristián Valenzuela

El abogado de la Universidad Católica conoció al Presidente electo en la Fundación Jaime Guzmán, donde fue investigador entre 2007 y 2009. También militó en la UDI, pero luego renunció para fundar, con Kast, el Partido Republicano. Al igual que Alejandro Irarrázaval, lo ha acompañado en todas sus aventuras presidenciales y hoy es considerado un “orejero” fundamental del próximo mandatario.

Valenzuela ha trabajado de cerca con María Paz Fadel, directora de comunicaciones, Carolina Araya, exjefa de gabinete de Kast -hoy de prenatal-, Catalina Ugarte, quien reemplazó a Araya, la periodista María Ignacia Porcile, y el exconsejero Sebastián Figueroa, y Felipe Costabal, jefe creativo de la campaña. Muchos de ellos podrían acompañar a Valenzuela en esta área del Segundo Piso.

Quién manda

“Irarrázaval es más estructurado y Cristián, en cambio, es un artista. Es la diferencia entre el ingeniero y el arquitecto”, señalan al interior del equipo de Kast.

“Ambos funcionan de manera conjunta pero no revuelta. Tienen distintos estilos, pero los dos son de carácter fuerte y llevados a sus ideas”, agregan.

Por lo mismo, diversos dirigentes republicanos consultados aseguran que Irarrázaval y Valenzuela han tenido varios roces. Eso sí, matizan: estas tensiones son propias del cambio de gestión tras el triunfo de Kast. “Cuando una empresa familiar pasa a ser una empresa grande, se resienten los vínculos. Pero es un proceso natural y, al final, todos están comprometidos con el proyecto”, indican.

La duda es quién será el jefe de quién.

Entre certezas y dudas: los futuros ministros de Kast

El equipo de José Antonio Kast está trabajando a contrarreloj para nombrar a los más de 2.500 cargos públicos del futuro Gobierno.

La primera tarea, explican, es encontrar a los ministros, a quienes esperan designar antes del 15 de enero. Aunque aclaran que aún no hay una nómina definitiva, hay varios nombres que estarían prácticamente listos. Entre ellos, el exministro UDI Claudio Alvarado, quien se perfila como ministro del Interior. Hoy, Alvarado está a cargo del traspaso de mando con el gobierno de Boric y, por lo mismo, tiene oficina en la denominada “Moneda chica”.

Jorge Quiroz, en tanto, estaría listo para liderar el Ministerio de Hacienda. Mara Sedini, por su parte, es favorita para asumir como vocera de gobierno, aunque, según fuentes del equipo de Kast, hay ciertas dudas respecto a su rol como administradora de la Segegob, dada su poca experiencia en el mundo público. Una jugada que se evalúa es nombrarla ministra y poner a un subsecretario fuerte, a cargo de hacer el trabajo “ministerial”.

El exministro, exdiputado y amigo personal de Kast, Rodrigo Álvarez, también podría asumir un ministerio económico o liderar alguna institución como Enap o el Sistema de Empresas Públicas (SEP), mientras que Segpres quedaría liderado por un RN, muy probablemente el actual senador José García. Algunos también mencionan para ese cargo a Diego Paulsen. En Obras Públicas, asumiría el exjefe de campaña, Martín Arrau.

Otras figuras con las que han tenido conversaciones, pero que aún no estarían seguras, son el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, quien podría liderar la Cancillería; y José Luis Daza, el actual viceministro de Javier Milei a quien Kast quiere en Economía, en un formato de triministro. Desde el entorno del Presidente electo afirman que Daza quedó de tomar una decisión durante los primeros días de enero. Las mismas fuentes afirman que están confiados en que aceptará el desafío.

Johannes Kaiser, en tanto, también podría ser parte del gabinete, posiblemente en Defensa. Sin embargo, el exabanderado del Partido Nacional Libertario (PNL) estaría evaluando cuánto le conviene realmente integrar el gobierno de Kast para su futuro político, considerando que aspira a ser candidato presidencial nuevamente en cuatro años más. Además, su relación familiar con la futura senadora Vanessa Kaiser es un factor que es resistido en el entorno de Kast pues, dicen, están intentando de que los ministros no tengan relaciones personales con miembros del parlamento.

También existen interrogantes sobre un eventual rol en el Gobierno de Carmen Soza, encargada programática de la campaña presidencial de Kast. La abogada de la Universidad Católica dirige actualmente Ideas Republicanas y, según señalan en su entorno, algunos buscan que permanezca en esa posición. La razón es estratégica: dentro del mundo republicano consideran clave que el centro de estudios se mantenga activo y sólido durante la próxima administración. Para varios, esa es la principal garantía de que el ideario del proyecto no derive hacia posiciones más de centro, en un contexto en que el futuro gobierno de Kast ya se ha definido como uno de “unidad”.

Julio Feres, el administrador de La Moneda

De acuerdo con fuentes al interior del equipo de Kast, Julio Feres podría asumir como administrador de La Moneda. Amigo cercano de Kast, conoció al mandatario electo en el movimiento greamial de la UC.

En su nuevo rol, Feres tendrá que manejar los recursos del palacio presidencial, pero también la instalación de los ministros. Además, es quien tendría a su cargo la eventual mudanza del futuro Presidente y su señora, Pía Adriasola, a La Moneda. Actualmente, de hecho, es él quien está estudiando la factibilidad de aquella decisión. En el gobierno de Gabriel Boric, es Antonia Illanes la administradora. La exsubsecretaria del Deporte asumió este cargo en noviembre del año pasado, luego de que Antonia Rozas renunciara tras la muerte de Hugo Morales, gásfiter del Palacio de La Moneda, quien falleció producto de un paro cardiaco luego de trabajar 18 horas seguidas.