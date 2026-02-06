Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Política
Política

Gonzalo Rojas y Bachelet en la ONU: “Preferiría que (Kast) no respaldara esa nominación, pero ¿qué va a hacer?”

El historiador y mentor de José Antonio Kast observa con atención los primeros pasos del Presidente electo, a quien conoce desde su época universitaria. Aborda la gira internacional del futuro mandatario, se refiere a Angela Vivanco -hoy en prisión preventiva- con quien compartió décadas en la Facultad de Derecho UC y apuesta que Jeannette Jara no renunciará al PC. Rojas afirma que aunque él personalmente no respaldaría la candidatura de la expresidenta, se trata de una política de Estado que a estas alturas haría más ruido bajar.

Por: Sofía García-Huidobro - Fotos Verónica Ortiz y Tamara Silva

Publicado: Sábado 7 de febrero de 2026 a las 21:00 hrs.

Política José Antonio Kast gobierno Bachelet Ángela Vivanco Partido Comunista
<p>Gonzalo Rojas y Bachelet en la ONU: “Preferiría que (Kast) no respaldara esa nominación, pero ¿qué va a hacer?”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Cultura

El restaurante de Ovalle que tiene la mejor carta de vinos de Chile
2
Coffee break

El barrio VIP del rosé donde aterriza Concha y Toro en la Provence
3
Coffee break

Fiscalía no perseverará en investigación por venta de Patio
4
Coffee break

La chilena “viral” que criticó a ICE
5
Coffee break

Ex Cornershop, TikTok y Uber se suman a Vambe
6
Por dentro

Heritage School: El colegio inspirado en el Grange que nace en Llanquihue
7
Política

Estos son los (39) subsecretarios y (16) delegados presidenciales de Kast
8
Por dentro

Al rescate de La Cartuja: el plan de las hermanas Luksic para salvar un emblema español

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete