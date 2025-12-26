Invertir en 2026: lo que debes saber del nuevo año

Tras un 2025 de récords, el IPSA busca los 11.000 puntos. Mientras tanto, Wall Street enfrenta los miedos del mercado y el Bitcoin apuesta al rebote. A continuación, analizamos la hoja de ruta para este 2026.

IPSA: espacio para crecer

Partamos por el mercado local. La bolsa chilena experimentó decenas de máximos históricos durante todo el año, lo que demuestra las expectativas positivas para el rubro bursátil local.

Para Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, no es casualidad este rally: “La bolsa local sigue muy influida por factores externos y se observa un escenario de crecimiento esperado entre 10% y 15%, sin grandes shocks comerciales o arancelarios en el corto plazo”, parte diciendo. A eso suma una perspectiva monetaria estable, con relajación de tasas en EEUU y Latam.

“A nivel local se está produciendo una disminución gradual en la percepción de riesgo y una expectativa de crecimiento cercano al 3%. Todo esto hace pensar que el IPSA todavía tiene espacio para seguir avanzando y que el nivel de los 11.000 puntos no necesariamente es un techo definitivo, sino un punto de referencia que podría revisarse al alza”, explica Tolosa.

¿Qué industrias y empresas se anotan para el rally? Para Tolosa, la IA seguirá marcando la pauta. Eso sí, no desde las aplicaciones finales, sino que “desde las que proveen los insumos críticos”. Ahí destacan el cobre y el litio: “SQM tiene una ponderación relevante en el IPSA y cualquier mejora en sus perspectivas genera un efecto directo en el índice”.

Otro sector con fichas es el eléctrico (Enel Chile, Colbún y Engie) por la demanda energética de los centros de datos. A nivel doméstico, Tolosa apunta a la banca (Chile y Santander) por su correlación con el PIB, y mantiene un ojo en el sector forestal y construcción, que podrían repuntar si se consolida la inversión proyectada por el Banco Central para 2026.

El dilema en Wall Street

Las acciones globales entrarán a 2026 cerca de niveles récord. Según Mario Tessada, director del Magíster en Finanzas de la Universidad de los Andes, el mercado estadounidense hoy luce más atractivo frente a sus pares internacionales, pero el margen de error es muy pequeño. El S&P 500 se ubica en torno a los 6.890 puntos, con un techo optimista en los 7.335, pero Tessada advierte que un escenario de recesión sugiere un piso teórico de 4.492 puntos.

El nudo está en las valorizaciones. El ratio precio/utilidad forward está en 22,4x, cuando lo “justo” sería un 21x. En simple: las acciones están caras respecto a lo que producen.

Sin embargo, la esperanza reside en la segunda ola de la IA. Ya no se trata solo de vender chips, sino de resultados operacionales. “La IA en soporte eleva la productividad en torno al 14%, y en desarrollo de software permite completar tareas 55% más rápido”, explica Tessada. Esta eficiencia podría aportar entre US$ 2,6 y US$ 4,4 billones anuales a la economía global, moviendo la narrativa desde el gasto en tecnología hacia la mejora real de los márgenes y utilidades de las empresas.

Bitcoin: ¿Habrá rebote?

Fue un año récord para el Bitcoin, marcado por hitos de precio y una validación institucional que parecía no tener techo. Sin embargo, hacia el cierre de 2025 el entusiasmo desapareció: el activo fue cayendo y cayendo. Hoy se ubica en los US$ 87.000, un retroceso importante frente al máximo de US$ 126.000 anotado en octubre.

Pese al escenario actual, el analista estadounidense Chris Neiger plantea que 2026 tiene fundamentos técnicos para un giro positivo. La primera clave está en la Fed: un desempleo al alza en EEUU presionaría nuevas bajas de tasas de interés, lo que inyecta liquidez directamente en los activos de riesgo.

En segundo lugar, las proyecciones de la gran banca siguen siendo alcistas. JP Morgan sitúa el precio objetivo en US$ 170.000, mientras que Fundstrat eleva la apuesta hasta los US$ 250.000 para fines de 2026.

A esto se suma la consolidación de la “era institucional”, donde los grandes fondos ya controlan el 8% de los Bitcoins en circulación vía ETFs. Por último, el factor político: tras la creación de la Reserva Estratégica federal, estados como Texas y New Hampshire ya están integrando el activo a sus arcas.

Optimismo para 2026

Una parte importante de la planificación para 2026 es cómo la gente gestiona sus finanzas. El cierre de año no fue fácil: según una encuesta de Destacame.cl a más de 1.600 personas, el 47% declaró estar preocupado por sus deudas y apenas un 11% dice llegar tranquilo a esta fecha.

Por esto, la prioridad para el año que comienza es ordenar las finanzas. Seis de cada diez personas aseguran que su meta principal es pagar deudas morosas o reducir saldos, cifra que supera con creces al ahorro (14%). “Lo que vemos es una ciudadanía mucho más consciente de su salud financiera. Las personas quieren comenzar el 2026 con mayor estabilidad, y eso implica decisiones como postergar el consumo y enfocarse en ordenar sus finanzas”, explica Jorge Marín, Country Manager de Destacame.

Pese a que el 78% de los encuestados mantiene deudas de entre $500 mil y $5 millones —principalmente en créditos de consumo y tarjetas—, el optimismo resiste: un 81% cree que su situación mejorará este año. Para Marín, esto refleja un cambio de conducta: “Las personas están priorizando metas que les permitan construir una base más sólida”.