Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Cómo cuido mis lucas
Cómo cuido mis lucas

Invertir en 2026: lo que debes saber del nuevo año

Tras un 2025 de récords, el IPSA busca los 11.000 puntos. Mientras tanto, Wall Street enfrenta los miedos del mercado y el Bitcoin apuesta al rebote. A continuación, analizamos la hoja de ruta para este 2026.

Por: Mateo Navas

Publicado: Viernes 26 de diciembre de 2025 a las 16:47 hrs.

Mateo Navas
<p>Invertir en 2026: lo que debes saber del nuevo año</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

La misteriosa isla que se vende en Ranco en casi $ 2 mil millones
2
Coffee break

El millonario negocio que está a punto de cerrar Nicolás Weinstein en Chicago
3
Coffee break

Grupo farmacéutico europeo va tras empresa chilena de suplementos naturales
4
Coffee break

Con ostras y asado braseado: El almuerzo en que Kast y Quiroz llamaron a empresarios argentinos a invertir
5
Política

Los dolores, la buena sintonía y la fe del clan Kast Rist
6
Por dentro

El camino propio de Andrea Heller toma forma
7
Cómo cuido mis lucas

Invertir en 2026: lo que debes saber del nuevo año
8
Por dentro

Una visita a Quellón, discursos, lágrimas y sus campos en el sur: Felipe Briones Goich se despide de Yadrán

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete