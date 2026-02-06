¿La hora de Latinoamérica?
Vientos de optimismo corren en Latinoamérica. Los mercados en Perú, Colombia, México, Brasil y Chile están creciendo más de dos dígitos, muy por encima del S&P 500. ¿Pero este rally durará un tiempo suficiente? Un informe de BofA alerta que el ruido de burbuja ya asoma en el horizonte.
Durante enero los mercados de América Latina llegaron a niveles récord. Este movimiento, que ya motiva a distintos inversionistas institucionales y retail, supera fácilmente el rendimiento de los índices globales y se apoya en el creciente flujo extranjero hacia mercados emergentes.
De hecho, un informe de Bank of America (BofA) explica que este rally es una extensión de un optimismo que comenzó el año pasado. El reporte, al que tuvo acceso DF MAS, indica que ingresaron US$ 40 mil millones a mercados emergentes fuera de China en lo que va del año.
Factores como un dólar débil, precios de metales altos y tasas de interés más bajas en la región impulsan la tendencia. Chile muestra un alza del 15% en el año, mientras que Perú y Colombia suben más del 20%. México registra un avance del 13% y Brasil un 19%. Todas estas cifras contrastan con el modesto avance de 1,3% del S&P 500.
Sin embargo, este optimismo convive con una posible sobreponderación en algunos activos. Acá analizamos las principales claves que entrega Bank of America.
La tasa en Brasil
En su informe, BofA señala que los “ciclos de relajación profunda”, principalmente en Brasil y México, podrían ser el combustible que le falta al rally para seguir corriendo. En Brasil, el banco estadounidense estima que el Banco Central podría recortar la tasa en 350 puntos base en los próximos doce meses. De hecho, es el país emergente con mayor proyección de recortes en todo el mundo.
Para ponerlo en perspectiva: la tasa hoy está en un altísimo 15%. Si quisieran llevarla a su promedio histórico de las últimas dos décadas (10,32%), los recortes deberían superar incluso los 400 puntos base. Lo interesante, dice BofA, es que el mercado todavía no compra del todo este escenario, lo que deja una ventana abierta para entrar antes de que la masa reaccione.
Pero todo es fiesta. Bank of America lanza una advertencia: su encuesta de gestores de fondos (FMS) muestra que los inversionistas globales ya están sobreponderados en mercados emergentes.
¿La buena noticia? A pesar de ese optimismo, todavía quedan muchos recursos estacionados en Estados Unidos que podrían empezar a moverse hacia el resto del mundo si se profundiza la tendencia de “Sell America”.
El mapa de los descuentos
Las valorizaciones en la región presentan realidades distintas según dónde se ponga la ficha. Según BofA, el Mexbol de México hoy cotiza con un descuento del 9% respecto a su promedio histórico, mientras que Colombia (Colcap) ofrece una rebaja del 1% y Argentina (Merval) se transa justo en línea con su historia.
El escenario cambia cuando miramos hacia el Pacífico: el Ipsa de Chile registra una prima del 11% sobre su promedio y Perú (MXPE) tiene un 27% de sobreprecio. Por su parte, el Ibov brasileño se negocia hoy en línea con su media. Pero ojo con el detalle: si sacamos de la ecuación a las materias primas, el gigante brasileño presenta una prima del 6%.
Respecto a los flujos, las salidas de los fondos de acciones locales en Brasil se mantienen, aunque el ritmo ha perdido fuerza. La semana pasada, estos fondos vieron solo 300 millones de reales en salidas, una cifra bastante más amable comparada con el promedio de mil millones semanales del año pasado.
Las señales de alerta
El optimismo en la región convive con señales de preocupación. El equipo de derivados globales de BofA advierte que las acciones de Brasil y Latam están cerca de niveles tipo “burbuja”, similares a los que se ven en temas populares como los metales preciosos o las acciones coreanas. De hecho, los activos regionales mostraron el mayor salto en el Indicador de Riesgo de Burbuja (BRI) durante la última semana.
Otro punto de atención son las revisiones de utilidades. En Brasil, las estimaciones se mantienen estables o incluso negativas. Aunque el mercado proyecta un crecimiento de las ganancias por acción del 30% para las industrias domésticas (excluyendo bancos) y del 16% para el sector financiero, el reporte pone una cuota de realismo: los analistas suelen empezar el año con exceso de optimismo para luego ajustar a la baja a mitad de camino.
