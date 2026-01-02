La carta de despedida de Fernando de Peña de Mallplaza
En su misiva dirigida a su equipo, el ejecutivo —que dejó el cargo formalmente a finales de diciembre— destacó que su gestión buscó siempre el “equilibrio entre cabeza e intuición”.
”Escribo mi última carta como gerente general con el corazón lleno de emociones encontradas”. Con esa frase, Fernando de Peña Iver inició su carta de despedida de Mallplaza, la firma que lideró por más de 35 años y que bajo su mando se convirtió en un gigante regional.
En su misiva dirigida a su equipo, el ejecutivo —que dejó el cargo formalmente a finales de diciembre— destacó que su gestión buscó siempre el “equilibrio entre cabeza e intuición”, transformando lo que era un negocio meramente transaccional en centros urbanos que hoy operan, según sus palabras, como el “antídoto para la soledad social”.
Además, afirmó que está seguro “de que este cambio de ciclo traerá una nueva energía movilizadora, permitiendo que nuevos talentos brillen y sigan impulsando a Mallplaza hacia el futuro, siempre yendo por delante”.
De Peña es hoy uno de los candidatos que suenan con más fuerza para presidir el directorio de Falabella en la junta de accionistas de este abril. Respetado por las ramas históricas del pacto y estrechamente vinculado a nuevos accionistas de peso como las familias Müller y Fürst, el ejecutivo es visto como el “primus inter pares” capaz de pacificar una mesa que busca dejar atrás las fricciones de los últimos años.
En su carta, De Peña cerró con un “gracias totales” e hizo un llamado a su equipo para “ver lo invisible”: “Impónganse metas que generen impacto y piensen siempre en grande para mejorar la calidad de vida de las personas. Ejecuten sus procesos en forma ágil, eficiente y priorizando impacto”.
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
Cinco innovaciones alimentarias que buscan revolucionar la industria
Una sopa de colágeno de salmón, proteínas de algas, nanoburbujas para hidroponia y una solución para el agro con microorganismos del Desierto de Atacama son parte del Catálogo 2025 de innovación alimentaria, de Transforma Alimentos.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud.
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
